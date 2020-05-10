Коронавирус на курортах почти не страшен: он «боится» жары и не живет в воде

По его словам, коронавирусная инфекция не может попасть в организм человека в процессе купания, если, конечно, на него не чихнет инфицированный сосед. В открытых водоемах, отметил Лебедев, можно подхватить только бактериальную или паразитарную инфекцию.

В открытых водоемах практически невозможно заразиться коронавирусом, шансы на отдых без последствий добавит теплая погода. Об этом 10 мая «Российской Газете» рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Он также напомнил, что SARS-CoV-2 теряет эффективность при температуре выше 30 градусов и риск заражения от поверхностей в такую погоду существенно снижается. «Не надо путать температуру человека и окружающей среды. Вирус - внутриклеточный паразит, он живет в клетках человека, это его естественная среда обитания. Но в окружающей среде или на поверхностях его жизнеспособность очень ограничена, в том числе и температурой», - сделал акцент эксперт.



Вирус начинает разрушаться на солнце и не выносит засушливой погоды. Полностью он дезактивируется при температуре +70 градусов.



В России больше 200 тысяч зараженных и почти две тысячи умерших. В мире количество больных превысило 4 млн человек.

