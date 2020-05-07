Баррель российской нефти марки Urals вырос до максимума с середины марта

Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе выросла на $4,6 за баррель, до $24,7. Это максимальный уровень с середины марта, пишет 7 мая РБК со ссылкой на агентство Argus Media

Агентство отмечает, что рост котировок произошел благодаря новой сделке ОПЕК+ об ограничении добычи, которая вступила в силу в начале мая. Премия на сорт относительно Brent остается на уровне $0,85 за баррель относительно Brent четвертый торговый день подряд.

Argus со ссылкой на трейдеров пишет, что почти все майские объемы Urals уже проданы, а суммарные отгрузки сорта в мае сократятся до 1,32 млн баррелей в день, почти на 40% относительно апреля.