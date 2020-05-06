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Совещание у Путина о плане выхода с самоизоляции

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06.05.2020 16:31
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В Роспотребнадзоре рассказали о трех этапах снятия коронавирусных ограничений. Начнут со спорта

Роспотребнадзор разработал три этапа снятия ограничений, связанных с противоэпидемическими мероприятиями.

Как рассказала глава ведомства Анна Попова на совещании с президентом 6 мая, на каждом этапе будет расширяться перечень общественных пространств, где люди будут контактировать друг с другом. Первая стадия — это разрешение заниматься спортом на открытых пространствах, гулять с детьми, работа объектов торговли и услуг ограниченной площади и с сохранением социальной дистанции.

Вторая — прогулки по улицам с членами семьи, торговля и оказание услуг в объектах большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей, а также начало работы образовательных организаций.

На третьем этапе откроются скверы и парки — при соблюдении дистанции, все торговые предприятия и без ограничений, все образовательные учреждения, гостиницы и общепит.

Решения о снятии ограничений должны будут принимать главы регионов по предложению главных санитарных врачей. По словам Анны Поповой, власти должны оценивать такие показатели, как темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд и охват проведенных тестов на COVID-19 в регионе. Цифры будут оцениваться ретроспективно за одну или две недели.

При этом при снятии ограничений людям из групп риска следует соблюдать дополнительные меры предосторожности. «Мы должны сохранить позитивный тренд, который намечен и очевиден в целом ряде регионов», — подчеркнула Попова.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Castor Troy
Открывайте фитнесы!!!
krasnonosov
Этот День Победы -
Хлоркою пропах...
mik70
А дети теперь не являются членами семьи? С ними можно гулять на первом этапе, а с членами - только на втором...
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