В Роспотребнадзоре рассказали о трех этапах снятия коронавирусных ограничений. Начнут со спорта

Роспотребнадзор разработал три этапа снятия ограничений, связанных с противоэпидемическими мероприятиями.



Как рассказала глава ведомства Анна Попова на совещании с президентом 6 мая, на каждом этапе будет расширяться перечень общественных пространств, где люди будут контактировать друг с другом. Первая стадия — это разрешение заниматься спортом на открытых пространствах, гулять с детьми, работа объектов торговли и услуг ограниченной площади и с сохранением социальной дистанции.

Вторая — прогулки по улицам с членами семьи, торговля и оказание услуг в объектах большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей, а также начало работы образовательных организаций.