В Роспотребнадзоре рассказали о трех этапах снятия коронавирусных ограничений. Начнут со спорта
Роспотребнадзор разработал три этапа снятия ограничений, связанных с противоэпидемическими мероприятиями.
Как рассказала глава ведомства Анна Попова на совещании с президентом 6 мая, на каждом этапе будет расширяться перечень общественных пространств, где люди будут контактировать друг с другом. Первая стадия — это разрешение заниматься спортом на открытых пространствах, гулять с детьми, работа объектов торговли и услуг ограниченной площади и с сохранением социальной дистанции.
Вторая — прогулки по улицам с членами семьи, торговля и оказание услуг в объектах большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей, а также начало работы образовательных организаций.
На третьем этапе откроются скверы и парки — при соблюдении дистанции, все торговые предприятия и без ограничений, все образовательные учреждения, гостиницы и общепит.
Решения о снятии ограничений должны будут принимать главы регионов по предложению главных санитарных врачей. По словам Анны Поповой, власти должны оценивать такие показатели, как темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд и охват проведенных тестов на COVID-19 в регионе. Цифры будут оцениваться ретроспективно за одну или две недели.
При этом при снятии ограничений людям из групп риска следует соблюдать дополнительные меры предосторожности. «Мы должны сохранить позитивный тренд, который намечен и очевиден в целом ряде регионов», — подчеркнула Попова.