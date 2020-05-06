Почти 46 млрд выделено на стимулирующие выплаты медикам, работающим с COVID-19

Как рассказал на правительственном совещании 6 мая Михаил Мурашко, в регионы ушли 42 млрд. Порядка 4 млрд направили медикам, работающим в учреждениях Минздрава, ФМБА, Минобрнауки. Работникам — медикам силовых ведомств — предусмотрено чуть более 3 млрд рублей. Эти выплаты освобождены от НДФЛ. По словам Мурашко, за апрель до медучреждений дошло более 6 млрд рублей для 143,8 тысячи медицинских работников.

С 1 апреля 45,7 млрд рублей выделено медицинским работникам в качестве стимулирующих выплат за работу с COVID-пациентами. Большая часть ушла региональным учреждениям.

Кроме того, на стимулирующие выплаты, которые установило правительство на период с 30 января, выделено 10,2 млрд рублей.

Напомним, в конце апреля губернатор Петербурга Александр Беглов подписал два постановления о стимулирующих выплатах петербургским медикам, которые работают с коронавирусными пациентами. Одно расширяет категорию получателей, другое — продлевает выплаты до июля.