На бойца Дмитрия Кузнецова напали после оскорбительной песни в адрес Хабиба Нурмагомедова
Российский боец смешанного стиля Дмитрий Кузнецов подвергся нападению. Как рассказал 29 апреля спортсмен в своем инстаграме, это связано с недавней критикой в адрес Хабиба Нурмагомедова.
«Мы живем не в каменном веке, чтобы решать вопросы грубой силой. Вчера меня удивил непонятный выпад. Теперь каждый будет пытаться меня избить и унизить? В этот раз 5 человек, в следующий сколько будет? Не уверен, что это мелкое хулиганство можно считать за попытку расправы — слишком неуверенно, быстро, видимо, было страшно, что вас поймают. Зачем вы таскали меня по асфальту и рвали одежду на мне — непонятно», — написал Кузнецов.
Также его обидчики испортили автомобиль его отца и шлют угрозы в соцсетях. Все началось с провокационной песни, в которой Кузнецов подверг жесткой критике чемпиона в легком весе UFC Хабиба Нурмагомедова. Клип на песню был опубликован 23 апреля. 26 апреля Кузнецов выложил оскорбительный пост про Хабиба в инстаграме. При этом он обещал, «что ответит за каждое слово».