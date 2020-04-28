Американские врачи не рекомендуют собакам обнюхивать друг друга и больного хозяина в период пандемии

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выпустил рекомендации, в которых не советует владельцам домашних животных отпускать любимцев с поводка. Врачи говорят о том, что и четвероногим нужно соблюдать дистанцию.



РИА Новости 28 апреля сообщает со ссылкой на CDC, что рекомендуется ограничить контакты домашних питомцев с другими животными на улице, и призывает по возможности не выгуливать кошек. Собак же рекомендовано выводить на коротком поводке и не подпускать к ним ближе, чем на два метра, других животных и людей. Если хозяин питомца болен, то должен носить маску и мыть руки перед контактом.

