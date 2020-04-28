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28.04.2020 16:22
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Американские врачи не рекомендуют собакам обнюхивать друг друга и больного хозяина в период пандемии

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выпустил рекомендации, в которых не советует владельцам домашних животных отпускать любимцев с поводка. Врачи говорят о том, что и четвероногим нужно соблюдать дистанцию.

РИА Новости 28 апреля сообщает со ссылкой на CDC, что рекомендуется ограничить контакты домашних питомцев с другими животными на улице, и призывает по возможности не выгуливать кошек. Собак же рекомендовано выводить на коротком поводке и не подпускать к ним ближе, чем на два метра, других животных и людей. Если хозяин питомца болен, то должен носить маску и мыть руки перед контактом.

Большая часть из небольшого количества животных с COVID-19 могла заразиться от человека. При этом обратный принцип инфицирования — от питомца к человеку — считается низким.

Коронавирус уже обнаружен в зоопарке Бронкса у львов и тигров. Известно, что они заразились от персонала. Также в Нью-Йорке заразились две кошки.

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Комментарии (5)

DmitrySpb79
Все правильно, бродячих собак штрафовать если нюхают друг друга. И голубей тоже, на всякий случай :)
dedmoroz_5e4d8827384c2
А что ответили врачам собаки?
kuk-vasyusha
Это точно не британские ученые рекомендуют?))) вирус головного мозга
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