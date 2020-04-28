FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +2
74.50р80.76р
СРОЧНО

В России антирекорд по заболевшим за день

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.04.2020 10:29
9
Печать

Более половины предпринимателей не смогли получить обещанную государством поддержку, а трети компаний отказали банки

Более 50 % предпринимателей не смогли получить государственную поддержку на фоне пандемии коронавируса, потому что их дело не попало в список наиболее пострадавших отраслей. Треть бизнесменов обратились за послаблениями в банки, но получили отказ. Об этом 28 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП).

Исследование проводилось с 20 по 27 апреля среди 21 600 предпринимателей в 83 регионах. Более половины опрошенных сообщили, что за последнюю неделю ничего не изменилось — их работа по-прежнему остановлена, а треть участников заявили об ухудшении своего положения.

По данным ТПП, 62 % респондентов не обращались и не планируют обращаться в банк за беспроцентным кредитом на выплату зарплат. 26 % все же решили попытать удачу, но 17 % из них узнали, что не имеют нормативных документов на выдачу такого кредита, а 9 % получили в банке отказ. Еще 6 % сообщили, что их кредитная организация не может выдавать такие ссуды.

Более половины опрошенных не смогли воспользоваться мерами кредитно-финансовой поддержки, потому что их компании не попали в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. По результатам исследования, банки отказали трети бизнесменов в получении кредитных каникул, кредитов на зарплату, реструктуризации старых займов и выдаче новых, не объясняя причины. Больше всего жалоб предпринимателей направлены в сторону крупных российских банков — Альфа-Банка, ВТБ, Газпромбанка, Тинькофф банка, Сбербанка.

«Около 50 % предпринимателей не планируют обращаться в банки за поддержкой, так как не видят в предлагаемых государством мерах реальной помощи и считают это дополнительной нагрузкой и обременением на ближайший период в связи с отсутствием выручки и перспектив её роста», — сказано в сообщении ТПП.

Вынужденные справляться собственными силами 26 % бизнесменов перевели часть сотрудников на удаленку, 21 % — отправили работников в отпуск за свой счет, 14 % — снизили зарплаты, отменив премии. При этом 11% опрошенных уволили часть сотрудников, 10 % — сохранили основных работников, но отказались от вспомогательного персонала. У 8 % респондентов дела настолько плохи, что они готовятся уволить всех сотрудников. Хотя закон запрещает увольнять персонал во время президентских нерабочих дней.

Глава ТПП Сергей Катырин отметил, что количество малых и средних компаний стремительно уменьшается. По его мнению, меры поддержки бизнеса надо переориентировать на сохранение этого сегмента. Палата собирается предложить правительству новый, третий по счету, пакет мер поддержки пострадавших предприятий.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

***_555
Царь распорядился, денег не дал, а виноваты банки. Ню-ню.
efela
Да кто бы сомневался. Специально обученные люди долго сочиняли условия, чтобы никто не подпадал под получение "мер поддержки" - что бизнес, что люди.
VotONOkak
Нормальную поддержку получат, из бюджета страны, друзья сказочного, олигархи!! Им же нужно продолжать бороться в списке мирового Форбс за призовые места... Давайте им, как обычно, поможем, им нужнее!! Предлагаю им всю «кубышку» отдать, если они её ещё не разворовали до этого...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний