Более половины предпринимателей не смогли получить обещанную государством поддержку, а трети компаний отказали банки

Более 50 % предпринимателей не смогли получить государственную поддержку на фоне пандемии коронавируса, потому что их дело не попало в список наиболее пострадавших отраслей. Треть бизнесменов обратились за послаблениями в банки, но получили отказ. Об этом 28 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП).
Исследование проводилось с 20 по 27 апреля среди 21 600 предпринимателей в 83 регионах. Более половины опрошенных сообщили, что за последнюю неделю ничего не изменилось — их работа по-прежнему остановлена, а треть участников заявили об ухудшении своего положения.
По данным ТПП, 62 % респондентов не обращались и не планируют обращаться в банк за беспроцентным кредитом на выплату зарплат. 26 % все же решили попытать удачу, но 17 % из них узнали, что не имеют нормативных документов на выдачу такого кредита, а 9 % получили в банке отказ. Еще 6 % сообщили, что их кредитная организация не может выдавать такие ссуды.
Более половины опрошенных не смогли воспользоваться мерами кредитно-финансовой поддержки, потому что их компании не попали в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. По результатам исследования, банки отказали трети бизнесменов в получении кредитных каникул, кредитов на зарплату, реструктуризации старых займов и выдаче новых, не объясняя причины. Больше всего жалоб предпринимателей направлены в сторону крупных российских банков — Альфа-Банка, ВТБ, Газпромбанка, Тинькофф банка, Сбербанка.
«Около 50 % предпринимателей не планируют обращаться в банки за поддержкой, так как не видят в предлагаемых государством мерах реальной помощи и считают это дополнительной нагрузкой и обременением на ближайший период в связи с отсутствием выручки и перспектив её роста», — сказано в сообщении ТПП.
Вынужденные справляться собственными силами 26 % бизнесменов перевели часть сотрудников на удаленку, 21 % — отправили работников в отпуск за свой счет, 14 % — снизили зарплаты, отменив премии. При этом 11% опрошенных уволили часть сотрудников, 10 % — сохранили основных работников, но отказались от вспомогательного персонала. У 8 % респондентов дела настолько плохи, что они готовятся уволить всех сотрудников. Хотя закон запрещает увольнять персонал во время президентских нерабочих дней.
Глава ТПП Сергей Катырин отметил, что количество малых и средних компаний стремительно уменьшается. По его мнению, меры поддержки бизнеса надо переориентировать на сохранение этого сегмента. Палата собирается предложить правительству новый, третий по счету, пакет мер поддержки пострадавших предприятий.