Более половины предпринимателей не смогли получить обещанную государством поддержку, а трети компаний отказали банки

Более 50 % предпринимателей не смогли получить государственную поддержку на фоне пандемии коронавируса, потому что их дело не попало в список наиболее пострадавших отраслей. Треть бизнесменов обратились за послаблениями в банки, но получили отказ. Об этом 28 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП).

Исследование проводилось с 20 по 27 апреля среди 21 600 предпринимателей в 83 регионах. Более половины опрошенных сообщили, что за последнюю неделю ничего не изменилось — их работа по-прежнему остановлена, а треть участников заявили об ухудшении своего положения.



По данным ТПП, 62 % респондентов не обращались и не планируют обращаться в банк за беспроцентным кредитом на выплату зарплат. 26 % все же решили попытать удачу, но 17 % из них узнали, что не имеют нормативных документов на выдачу такого кредита, а 9 % получили в банке отказ. Еще 6 % сообщили, что их кредитная организация не может выдавать такие ссуды.

Более половины опрошенных не смогли воспользоваться мерами кредитно-финансовой поддержки, потому что их компании не попали в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. По результатам исследования, банки отказали трети бизнесменов в получении кредитных каникул, кредитов на зарплату, реструктуризации старых займов и выдаче новых, не объясняя причины. Больше всего жалоб предпринимателей направлены в сторону крупных российских банков — Альфа-Банка, ВТБ, Газпромбанка, Тинькофф банка, Сбербанка.

«Около 50 % предпринимателей не планируют обращаться в банки за поддержкой, так как не видят в предлагаемых государством мерах реальной помощи и считают это дополнительной нагрузкой и обременением на ближайший период в связи с отсутствием выручки и перспектив её роста», — сказано в сообщении ТПП.

