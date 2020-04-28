Владимир Путин выступит с обращением к стране. До какого числа продлят режим изоляции?Следим за заявлением президента онлайн
30 апреля в России заканчивается режим самоизоляции, но вирусологи утверждают: ни пика, ни плато по коронавирусу страна еще не достигла. Сегодня президент проводит совещание с главами регионов, а перед ним сделает обращение к нации. Одним из ключевых объявлений станет продление режима самоизоляции.
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На совещании с Владимиром Путиным, помимо глав Роспотребнадзора и Минздрава, выступят мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, глава Белгородской области Евгений Савченко — сообщил Песков.
За последние сутки в стране зафиксировано
Сразу после обращения президента начнется открытое совещание с главами регионов. Запланированы выступления глав Роспотребнадзора и Минздрава.
— Конечно, речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом о готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными, поставленными целями, — рассказал Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин даст оценку ситуации и перспектив на краткосрочный период.
Почти ни у кого нет сомнений, что режим самоизоляции продлят. Число зараженных COVID-19 растет, и сегодня поставило новый рекорд — 6 411 случаев за сутки. К тому же о продлении режима ранее заявляли эксперты, в том числе глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам главного санврача страны, ограничить вылазки людей на улицу лучше до конца майских праздников.
Это обращение мы ждем последние две недели — с тех пор не утихают споры вирусологов о дате, когда Россия подойдет к плато по коронавирусу. По версии одних экспертов, уже в конце мая количество зараженных и выздоровевших начнет выравниваться. По самым пессимистичным прогнозам, это случится в конце июня.
Привет, друзья! Ждем сегодня очередное обращение президента.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что совещание начнется после 15:00 мск. Перед ним Владимир Путин сделает «большое обращение» к россиянам.