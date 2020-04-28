Владимир Путин выступит с обращением к стране. До какого числа продлят режим изоляции?

30 апреля в России заканчивается режим самоизоляции, но вирусологи утверждают: ни пика, ни плато по коронавирусу страна еще не достигла. Сегодня президент проводит совещание с главами регионов, а перед ним сделает обращение к нации. Одним из ключевых объявлений станет продление режима самоизоляции.

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