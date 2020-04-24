Два «Соляриса» столкнулись на Кантемировской: один пошёл на запрещённый поворот, другой ехал на красный
Курьёзное ДТП попало минувшим вечером, 23 апреля, на камеру наружного видеонаблюдения на перекрёстке Кантемировской улицы и Большого Сампсониевского проспекта.
Столкнулись две одинаковые машины – белые «Хёндэ Солярисы». «Все живы», - сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Машины получили сильные повреждения, одна из них ударилась в столб.
Любопытные детали раскрывает видеозапись. Один «Солярис», судя по всему, поворачивал налево с Большого Сампсониевского, где это запрещено, а второй пересёк стоп-линию на красный.