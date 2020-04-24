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24.04.2020 07:57
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Два «Соляриса» столкнулись на Кантемировской: один пошёл на запрещённый поворот, другой ехал на красный

Курьёзное ДТП попало минувшим вечером, 23 апреля, на камеру наружного видеонаблюдения на перекрёстке Кантемировской улицы и Большого Сампсониевского проспекта.

Столкнулись две одинаковые машины – белые «Хёндэ Солярисы». «Все живы», - сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Машины получили сильные повреждения, одна из них ударилась в столб.

Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_13072761" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Любопытные детали раскрывает видеозапись. Один «Солярис», судя по всему, поворачивал налево с Большого Сампсониевского, где это запрещено, а второй пересёк стоп-линию на красный.

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Комментарии (0)

serg1956
этим утром очень рано повстречались два барана
ussr_5e4d4b41561db
встретились 2 барана от скуки и одиночества..... зато познакомились....
Coulthard
Кстати, пересек-то стоп-линию летун на жёлтый, хотя это тоже запрещено. Небось, невиновным признают.
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