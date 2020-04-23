Петербуржец угнал машину и наехал на полицейского, погоня закончилась ДТП с тремя жертвами
В Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Санкт-Петербурга, устроившего смертельное ДТП. Он обвиняется по трём статьям УК РФ, сообщает 23 апреля рязанское СУ СК.
По данным следствия, вечером 3 мая 2019 года мужчина 1971 года рождения в Петербурге угнал легковой автомобиль, чтобы отправиться к своей знакомой в город Энгельс Саратовской области. По дороге в Рязанской области, на трассе М-5 «Урал», полицейские остановили автомобиль для проверки документов. Водитель в тот момент находился в состоянии наркотического опьянения. Он решил скрыться, резко прибавил газу и специально наехал на полицейского.
Началась погоня. В какой-то момент петербуржец выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Короллу». Местные СМИ публиковали момент столкновения. В «Королле» на месте ДТП погибли водитель и двое пассажиров, в том числе несовершеннолетняя девочка.
Про обвиняемого СК также сообщает, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и противодействовал ходу расследования уголовного дела. Тем не менее следствие собрало достаточную доказательственную базу. Петербуржец обвиняется по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья) и пунктам «а» и «б» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.