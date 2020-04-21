Страны G20 пообещали обеспечить продовольственную безопасность и не допустить скачка цен из-за пандемии

Страны-участницы «Большой двадцатки» договорились обеспечивать продовольственную безопасность во время пандемии и не допустить роста цен на продукты питания. О намерении работать над тем, чтобы еда оставалась доступна всем, «даже самым бедным», а селькохозяйственные рынки выжили в условиях мирового кризиса договорились 21 апреля на онлайн-встрече.

«Мы глубоко признательны фермерам и рабочим, а также малым, средним и крупным агропродовольственным предприятиям за их неустанные усилия по обеспечению нас продовольствием. Мы будем наращивать наши усилия, в соответствии с правилами ВТО и повестки дня в сфере устойчивого развития на период до 2030 года для оказания им поддержки...», – говорится в документе, внимание на который обратил «Коммерсант».