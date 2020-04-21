«Удушающая атмосфера для независимых журналистов». Россия заняла 149-е место в рейтинге свободы прессы, в топе — северные соседи
Россия не сумела за год подняться в рейтинге свободы СМИ с 149-го места среди 180 стран. Сейчас по уровню условий для независимой журналистики наша страна между Гондурасом и Конго.
Организация «Репортеры без границ» (RSF), опубликовавшая 21 апреля Всемирный индекс свободы прессы 2020 года, отмечает, что в России «удушающая атмосфера для независимых журналистов».
«Поскольку телевизионные каналы продолжают накачивать зрителей пропагандой, климат стал очень угнетающим для тех, кто ставит под сомнение новый патриотический и неоконсервативный дискурс или просто пытается поддерживать качественную журналистику», — говорят составители рейтинга. Они указывают на «избирательно применяемые законы против экстремизма», попытки контролировать виртуальное пространство с помощью закона о «суверенном» Интернете и риск для внештатников, работающих на зарубежные издания, получить ярлык «иностранный агент». Согласно краткому резюме о ситуации в России, Крым и Чечня превратились в некие информационные «чёрные дыры», а Дагестан и Ингушетия идут по тому же пути. «Убийства и физические нападения на журналистов по-прежнему остаются безнаказанными», — пишут авторы Индекса, при этом уточняя, что освобождение Ивана Голунова по сфабрикованному делу о наркотиках в результате мощной кампании — это, скорее, исключение.
В целом Индекс свободы прессы 2020 года показывает, что грядущее десятилетие станет решающим для будущего журналистики в мире, поскольку пандемия COVID-19 подчеркнет и усилит многие кризисы, угрожающие праву свободно распространять независимую разнообразную и достоверную информацию, подчёркивают «Репортеры без границ». Речь не только о репрессиях авторитарных режимов, но также кризис доверия к СМИ и обнищание журналистики из-за экономического спада.
Существует четкая корреляция между подавлением свободы СМИ в ответ на пандемию коронавируса и рейтингом страны в индексе. И Китай (177-е место), и Иран (173-е место) подвергли цензуре свои крупные вспышки коронавируса. В Ираке (162-е место) власти лишили Reuters лицензии на три месяца после того, как агентство опубликовало статью, ставящую под сомнение официальные данные о коронавирусе. Даже в Европе есть прецедент: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (89, -2) принял закон, предусматривающий наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет за ложную информацию о коронавирусе.
На протяжении нескольких лет подряд лидером рейтинга остается Норвегия. За ней идут Финляндия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ямайка, Коста-Рика, Швейцария, Новая Зеландия и Португалия.