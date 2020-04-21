«Удушающая атмосфера для независимых журналистов». Россия заняла 149-е место в рейтинге свободы прессы, в топе — северные соседи

Россия не сумела за год подняться в рейтинге свободы СМИ с 149-го места среди 180 стран. Сейчас по уровню условий для независимой журналистики наша страна между Гондурасом и Конго.

Организация «Репортеры без границ» (RSF), опубликовавшая 21 апреля Всемирный индекс свободы прессы 2020 года, отмечает, что в России «удушающая атмосфера для независимых журналистов».

«Поскольку телевизионные каналы продолжают накачивать зрителей пропагандой, климат стал очень угнетающим для тех, кто ставит под сомнение новый патриотический и неоконсервативный дискурс или просто пытается поддерживать качественную журналистику», — говорят составители рейтинга. Они указывают на «избирательно применяемые законы против экстремизма», попытки контролировать виртуальное пространство с помощью закона о «суверенном» Интернете и риск для внештатников, работающих на зарубежные издания, получить ярлык «иностранный агент». Согласно краткому резюме о ситуации в России, Крым и Чечня превратились в некие информационные «чёрные дыры», а Дагестан и Ингушетия идут по тому же пути. «Убийства и физические нападения на журналистов по-прежнему остаются безнаказанными», — пишут авторы Индекса, при этом уточняя, что освобождение Ивана Голунова по сфабрикованному делу о наркотиках в результате мощной кампании — это, скорее, исключение.