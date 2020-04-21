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21.04.2020 15:10
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«Удушающая атмосфера для независимых журналистов». Россия заняла 149-е место в рейтинге свободы прессы, в топе — северные соседи

Россия не сумела за год подняться в рейтинге свободы СМИ с 149-го места среди 180 стран. Сейчас по уровню условий для независимой журналистики наша страна между Гондурасом и Конго.

Организация «Репортеры без границ» (RSF), опубликовавшая 21 апреля Всемирный индекс свободы прессы 2020 года, отмечает, что в России «удушающая атмосфера для независимых журналистов».

«Поскольку телевизионные каналы продолжают накачивать зрителей пропагандой, климат стал очень угнетающим для тех, кто ставит под сомнение новый патриотический и неоконсервативный дискурс или просто пытается поддерживать качественную журналистику», — говорят составители рейтинга. Они указывают на «избирательно применяемые законы против экстремизма», попытки контролировать виртуальное пространство с помощью закона о «суверенном» Интернете и риск для внештатников, работающих на зарубежные издания, получить ярлык «иностранный агент». Согласно краткому резюме о ситуации в России, Крым и Чечня превратились в некие информационные «чёрные дыры», а Дагестан и Ингушетия идут по тому же пути. «Убийства и физические нападения на журналистов по-прежнему остаются безнаказанными», — пишут авторы Индекса, при этом уточняя, что освобождение Ивана Голунова по сфабрикованному делу о наркотиках в результате мощной кампании — это, скорее, исключение.

Фото: https://rsf.org/en/ranking#

В целом Индекс свободы прессы 2020 года показывает, что грядущее десятилетие станет решающим для будущего журналистики в мире, поскольку пандемия COVID-19 подчеркнет и усилит многие кризисы, угрожающие праву свободно распространять независимую разнообразную и достоверную информацию, подчёркивают «Репортеры без границ». Речь не только о репрессиях авторитарных режимов, но также кризис доверия к СМИ и обнищание журналистики из-за экономического спада.

Существует четкая корреляция между подавлением свободы СМИ в ответ на пандемию коронавируса и рейтингом страны в индексе. И Китай (177-е место), и Иран (173-е место) подвергли цензуре свои крупные вспышки коронавируса. В Ираке (162-е место) власти лишили Reuters лицензии на три месяца после того, как агентство опубликовало статью, ставящую под сомнение официальные данные о коронавирусе. Даже в Европе есть прецедент: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (89, -2) принял закон, предусматривающий наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет за ложную информацию о коронавирусе.

На протяжении нескольких лет подряд лидером рейтинга остается Норвегия. За ней идут Финляндия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ямайка, Коста-Рика, Швейцария, Новая Зеландия и Португалия.

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Комментарии (3)

260998541
Ясно же, для чего составлен этот "рейтинг" - чтобы в очередной раз облить грязью Россию и Китай. Вы только вдумайтесь: Украина, в которой запрещено "Вконтакте" и "Одноклассники", выше России в данном "рейтинге". Эстония, в которой журналистам "Спутника" под угрозой уголовного преследования (!) запрещают заниматься их работой, тоже выше России. Есть ли у нас в стране тупенькие, кто всерьёз воспринимает этот поток гнилой лжи?
Викторино
Да, у Соловьёва много пропаганды. Но к Венедиктова и Горшкова её ещё больше. Но Соловей, хотя бы, за свою страну трелит. А Веня с Горшком не устают нас круглосуточно грязью мазать.
Викторино
Кто верит в эти карманные рейтинги? Вообще-то, никто. Включая составителей и, тем более, те, кто эту музыку заказывает.
Зачем тратить газетную полосу для их публикации?
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