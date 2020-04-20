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20.04.2020 09:03
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У железнодорожной станции Удельная задержали «минера». От наряда он уходил по-шпионски

Неработающий житель Петербурга во время самоизоляции пересмотрел шпионских фильмов, но от задержания это его не спасло.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), в воскресенье, 19 апреля, около половины шестого вечера в службу спасения 112 поступил звонок. Мужчина представился Михаилом Семеновым и сообщил, что в районе железнодорожной станции Удельная заложена бомба. Уже через пару минут наряд полиции был у станции. Их внимание привлек мужчина, который, увидев машину с синей полосой, бросил на асфальт телефон и пытался его разбить ногой, после чего бросился бежать. У дома 32 по Фермскому шоссе полицейские его все-таки догнали и задержали. Мужчину действительно звали Михаил, но фамилия в паспорте, который был у него при себе, была не та, что он назвал службе спасения.

В отделе доставленный сообщил, что звонок сделал из хулиганских побуждений.

В отношении него составили протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

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