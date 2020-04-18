Элитная тюрьма или смена декораций. Как петербуржцы изолируются в городских отелях

Отдохнуть от семьи, сменить угол зрения, почувствовать себя туристом в родном городе — так жители Северной столицы объясняют потребность проводить выходные в дорогих отелях. В дешевые едут, чтобы поработать.

Фото: Изображение blueland с сайта Pixabay

О готовности сдавать номера для самоизолирующихся граждан петербургские гостиницы вслед за московскими коллегами сообщили еще в конце марта. По словам участников рынка, предложение постепенно формирует спрос: в некоторых отелях число «внутренних туристов выходного дня» уже сравнимо с числом деловых гостей из других регионов. Одних интересуют комнаты с видом и пакеты «все включено», других — недорогое рабочее место. И такая возможность должна сохраниться, даже если Петербург пойдет по стопам столицы в ужесточении мер по борьбе с коронавирусом.



«Спасибо, карантин, за то, что я провела сутки с таким шикарным видом) в иное время такая идея — поселиться в отеле в Питере — мне бы и в голову не пришла)», — пишет в своем Instagram местная жительница Хельга, публикуя фото в гостиничном номере (орфография и пунктуация автора сохранены). «Как же классно Замедлиться. Заново познакомиться с новым каким-нибудь уголком города», — комментирует она неделю спустя фотографию из другой гостиницы.

«#Лучшедома может быть только номер с видом на Неву», — сообщает в той же социальной сети Наталья, размещая подтверждающий снимок.

Другие пользователи, которые, судя по профилям, постоянно проживают в Северной столице, активно делятся фотографиями, сделанными в гостиничных люксах. Среди них не только те, кто решили таким образом отметить дни рождения или свадьбу, но и просто сделать себе подарок, отдохнув от домашней самоизоляции — в компании или в одиночестве.

«Когда-нибудь, когда все будет в прошлом, в этом городе откроют сеть отелей под брендом "Самоизоляция"», — иронизирует «ВКонтакте» Юлия, выкладывая фотографию с видом на типичный петербургский двор.



Тренду на недомашнюю самоизоляцию помогает ценовой демпинг. Оказавшись без туристов, многие гостиницы начали снижать цены. К примеру, на Booking.com номер на две ночи в 5-звездочных отелеях Indigo, «Гельвеция», Domina, «Автор Бутик Отель» можно снять за 10–11 тысяч рублей при средней цене по рынку 30 000. В четырехзвездочных Azimut, «Гоголь Хауз», «Парк Инн Пулковская», «Отель Санкт-Петербург», Best Western расценки от 2800 рублей за уик-энд до 4860 рублей, что в 1,5–2 раза меньше средней цены в этой категории в апреле 2019 года.

Если не гнаться за комфортом, а арендовать комнату в качестве рабочего места, можно еще больше сократить бюджет: комнаты в однозвездочных отелях или хостелах (например, «Номера на Гончарной» и «Dvor'ы») можно снять за 700–900 рублей за сутки.

Отельеры подтверждают, что все чаще получают заявки на бронирование от местных жителей. «Люди устают от общения друг с другом в рамках тесной квартиры, мы отвыкли от такого длительного совместного пребывания и, напротив, так привыкли к мобильности, что для нас становится жизненно важной смена картинки», — рассказывает Виктория Шамликашвили, инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo. Такие гости, как правило, бронируют номера на несколько дней.



В каких-то случаях гостиницы становятся полноценной заменой дома. Например, в них селятся те, кто вернулся из-за границы, но не хочет изолироваться в квартире, чтобы не подвергать риску пожилых родственников. Третья категория — кто не может работать дома, они заселяются, чтобы отвлечься от общения с ближними и сосредоточиться на деловых задачах.

Но о массовом спросе речь не идет. Даже с учетом такой аудитории гостиницы Северной столицы сейчас заполнены на 3–7%.

В «Гельвеции» выделяют два типа коронавирусных постояльцев — те, кто выбрал гостиницу для настоящего карантина, и те, кто снимает номера на несколько дней, чтобы развеяться. Для первых отель выделил отдельный этаж. «По сути, это вариант элитной тюрьмы: две семьи вернулись из-за границы, подписали документы об обязанности соблюдать самоизоляцию, и теперь они — наши узники на две недели: из номера они не могут выйти, так как у них блокированы ключи, еда доставляется до номера, заходит только горничная в костюме химзащиты», — рассказал владелец Юнис Теймурханлы.

Вторая группа — те, кто ищет в отелях временное пристанище. По словам предпринимателя, в выходные в таком режиме у него проживало 20 человек, снимая 15 номеров. И, судя по этому показателю, душевное здоровье жителей Северной столицы, находящихся в вынужденной самоизоляции или отправленных работать на удаленку, начинает давать сбои. «Речь не о том, что люди с жиру бесятся, — это насущная необходимость. По телефону нам рассказывают о семейных конфликтах, от которых уйти некуда, у кого-то семья и дети, и людям нужно уединиться, чтобы поддержать отношения. В среднем номера снимают больше чем на одну ночь, то есть это вариант, скорее, некой психологической разгрузки, чем решение сиюминутных потребностей», — считает Юнис Теймурханлы.

В «Азимуте» среди постояльцев тоже есть петербуржцы, но специально гостей, спасающихся в видовых номерах от коронавирусной тревожности, не отслеживают, а основной поток по-прежнему формируют деловые туристы, отметил Михаил Веричев. генеральный менеджер. В Rossi Hotel&Spa изолировался на месяц житель другого региона. «Он периодически уезжает домой, номер пустует, но он куплен на месяц», — говорит совладелец отеля Сергей Бульзов. Петербуржцы, которые снимают номера на выходные, тоже присутствуют среди постояльцев.



В трехзвездочных отелях всегда были желающие провести выходные вне дома, в основном это пары, рассказал директор сети «РА» Андрей Мазин. «Хотят ли они отдохнуть от детей, от родных, мы не спрашиваем», — говорит топ-менеджер, но признает, что весь бизнес держится в основном на них. Зато появился новый тип долгосрочных постояльцев. «Например, у нас гостит петербуржец, который обычно живет в Таиланде и свою квартиру здесь сдает. Из-за эпидемии он вернулся и теперь проживает у нас», — говорит он.

Петербурженка Хельга Фед, которая провела два последних уик-энда в 4-звездочных гостиницах, рассказала «Фонтанке» о своем опыте. «Я — человек, который любит смену декораций, и, если бы были открыты границы, я бы куда-то уехала в данной обстановке. Две недели назад я поняла, что не могу больше смотреть на виды из своего окна, на безумную очередь в «Красное и Белое», которая каждый день стоит, и решила снять номер в отеле. Сначала думала о загородном, но там все закрыто. Городские же работают по-прежнему», — пояснила она. Подкупили и цены — видовой номер с трехразовым питанием в четырехзвездочной гостинице обошелся в 3 тысячи рублей в сутки. «Обычно за такие деньги можно снять разве что скромный хостел», — говорит она.

