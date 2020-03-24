«Мы сидим на пороховой бочке». Как гостиницы выживают в Петербурге без туристов

Петербургские отели закрываются до лучших времен, но не все в состоянии расплатиться с клиентами за предоплаченные брони. Спасение видят в деловых поездках и новой услуге — комфортной самоизоляции.

Увольнений в отельном бизнесе пока удается избежать: штат оптимизируют за счет избавления от аутсорсингового персонала, сокращения смен и урезания премиальной части заработной платы. Но у тех, у кого нет поддержки собственников, одна надежда — на форс-мажор.

Турпоток в Северную столицу практически обнулился. Из-за закрытия границ аэропорт Пулково прекратил принимать рейсы из ЕС и другого зарубежья, а 21 марта губернатор Александр Беглов призвал и россиян отказаться от поездок в Северную столицу — раз закрыты музеи и театры, делать тут по большому счету нечего, сказал он.

В итоге средняя загрузка в марте упала до 15–20%, а в апреле не превысит 8% против прогнозируемых 65%, отмечали участники рынка в письме на имя Мишустина, Матвиенко и Беглова. Одной из первых о приостановке работы сообщила финская Sokos Hotels. Компания 19 марта закрыла гостиницу Original Sokos Hotel Olympia Garden в Батайском переулке «в связи со сложившейся ситуацией и анализом текущей заполняемости». При этом два других отеля оператора — Solo Sokos Hotel Palace Bridge и Sokos Hotel Vasilievsky — работают в обычном режиме. Сеть отелей RA остановила работу двух из шести отелей — на Невском, 102, и Лиговском, 87, рассказал «Фонтанке» генеральный директор Андрей Мазин. Завтра закроется Рыбинская, 7, на очереди Тамбовская, 11. Другие гостиницы также пошли по пути оптимизации, консервируя часть своего номерного фонда. Так, в гостинице «Октябрьская» сейчас работают два этажа и обслуживается половина номеров. Загрузка не превышает 20%, а цены на номера в отсутствие спроса упали в два раза, пояснил генеральный директор отеля Владимир Иванов. В отеле Rossi Hotel&Spa доступно 35–40% номерного фонда. «Гельвеция» решила «сжаться» всего до одного этажа, выведя из эксплуатации около 90% номерного фонда. В отеле Domina St. Petersburg решение о дальнейшей работе примут на этой неделе. «Но консервация части площадей весьма вероятна», — говорят в компании.

Как пояснил совладелец «Гельвеции» Юнис Теймурханлы, консервация означает, что белье и постельные принадлежности убирают, подушки и одеяла упаковывают, мини-бары разбирают, сами помещения прекращают обслуживать. Это позволяет снизить эксплуатационные расходы и пережить трудные времена. «Мы не выйдем даже в ноль, но, по крайней мере, будет не такой огромный минус», — соглашается директор бутик-отеля Rossi Hotel&Spa Сергей Бульзов. По словам участников рынка, от полного краха их спасают командировочные, которые продолжают приезжать в Петербург. У некоторых гостиниц, ориентированных на таких клиентов, дела идут даже неплохо. К примеру, отель The Kempf, который в январе этого года открылся на Каменноостровском проспекте, 12, сейчас заполнен почти на 100%, рассказали «Фонтанке» собственники отеля Игорь и Наталия Кемпф. По словам владелицы агентства недвижимости Екатерины Лапиной, основные клиенты компании — ПАО «Газпром», которое продолжает отправлять сотрудников в командировки из Москвы, а также авиакомпания «Россия», которая снимает номера для членов своих экипажей: хотя международные полеты прекратились, внутренние направления перевозчик продолжает обслуживать.

Также среди постояльцев задержавшиеся европейские гости. «Например, к нам пришла пара испанцев, которых выселили из другого отеля, который закрылся. Они уже связались с посольством и скоро вернутся на родину через Москву», — рассказал Юнис Теймурханлы. Еще одна группа туристов — коронавирусные диссиденты. «У нас сейчас гостят москвичи — катаются, гуляют, говорят "все пустое, так приятно, погода хорошая"», — рассказывает предприниматель. Снимают номера на ночь или две и жители Северной столицы. Так они хотят разнообразить жизнь в самоизоляции, считают участники рынка. Чтобы выжить, отельеры пытаются обыгрывать коронавирусные тренды. Например, «Гельвеция» запустила услугу самоизоляции на период пандемии. Как пояснил Юнис Теймурханлы, гостиница предлагает снять номер на месяц по цене аренды квартиры бизнес-класса. «Звонков много, но пока это скорее любопытство. Предварительные брони есть на четыре номера», — рассказывает предприниматель. Чтобы не допустить коллапса, гостиницы также пытаются добиться скидок по аренде. «Мы торгуемся с арендодателями, кто-то дал 50%-ную скидку, кто-то рассрочку, кто-то в принципе понижает ставку, так как понимает, что даже за год нам не нагнать упущенную прибыль», — рассказывает совладелец компании по открытию и управлению отелями, хостелами и апартаментами HotelKit Алена Енова.

Компании вовсю оптимизируют свой штат, отказываясь в первую очередь от аутсорсингового персонала. «Персонал пытаемся сохранить, но уменьшаем выплаты — за счет сокращения смен и снижения премиальной части», — пояснил Андрей Мазин. «Гельвеция» сократила рабочий день и число смен. «В итоге доход сотрудников снижается на 50%, но мы можем избежать увольнений», — говорит Юнис Теймурханлы. «Октябрьская» отправила в отпуска треть персонала. «Кого-то в оплачиваемые, кого-то за свой счет по договоренности», — отмечает Владимир Иванов. HotelKit оптимизирует отдел бронирования, переводя сотрудников на домашнюю работу и сокращая оплату по обоюдной договоренности. По словам Алены Еновой, если раньше работники обрабатывали по 20 звонков в день, то теперь единицы. С переходом на удаленку они будут экономить на проезде и питании вне дома, говорит она. Неофициально участники рынка признают, что все равно вынуждены работать в минус и смогут выжить лишь при поддержке собственников. Те, у кого нет такой финансовой подушки, рискуют получить вскоре вал судебных претензий от клиентов, поскольку должны вернуть деньги, которые уже потратили.

«Зимой мы живем за счет предоплат, которые получаем на лето. Эти деньги мы тратили, а теперь Booking.com в одностороннем порядке разрешил возвращать средства за аннулированные, даже за невозвратные брони. Вернуть мы ничего не можем, и завтра люди начнут подавать в суд и требовать эти деньги, потому что в их глазах мы выглядим мошенниками», — говорит Андрей Мазин. По его словам, персонал пытается договориться о переносе брони, чтобы, по крайней мере, сейчас не возвращать деньги. «Но мы сидим на пороховой бочке», — говорит он. Спасением для бизнеса могло бы стать объявление ситуации форс-мажором, что позволило бы не возвращать деньги, по крайней мере за неотменяемые брони. В «Гельвеции» тоже видят такие риски, но предпочитают задерживать выплаты поставщикам. «Мы ссылаемся на форс-мажор и говорим, что все ждет, не ждут только люди», — комментирует Юнис Теймурханлы. Впрочем, по словам предпринимателя, свет в конце туннеля уже виден: вышедшие из карантина китайцы начинают бронировать номера на лето.