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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 14:54
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Индекс изоляции в Петербурге с утра упал больше чем на полтора балла

К полудню петербуржцы стали массово нарушать самоизоляцию. «Яндекс» сообщает, что на улице много людей.

Индекс изоляции с утра 15 апреля к полудню упал в «красную» зону. Если в 8 утра он составлял 4,4, то к 12:00 был уже 2,6.

Еще менее дисциплинированными оказались жители Новосибирска (2,0) и Екатеринбурга (2,1.). Столица в первый день введения пропускной системы держится в «зеленой зоне». Там индекс самоизоляции составляет 3,4.

Индекс самоизоляции «Яндекс» рассчитывает, получая данные об использовании различных приложений и сервисов. Ноль баллов — это час пик обычного дня, 5 баллов — тихо, как ночью. Промежуточные значения окрашены для наглядности: от 0 до 2,4 балла — это «красная» зона, то есть «на улице очень много людей», от 2,5 до 3,9 балла — «оранжевая» (просто «много людей»), и от 4 до 5 баллов — «зелёная» зона, означающая, что большинство сидят дома.

За минувшие сутки в России было зафиксировано 3388 новых случаев коронавируса — почти на 500 случаев больше, чем днем ранее. В Петербурге заболели еще 130 человек, и один человек умер.

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Комментарии (4)

ТеткаСпб
Полностью согласна с предыдущими ораторами, не нужно верить.Достаточно выйти на улицу в магазин и увидеть все собственными глазами.
Mozg
Этот индекс отражает просто рабочую активность. Ночью народ спит, днём по делам ездиет..... Он нужен только что бы прогнозировать загруженность дорог.
footballer
Что вы с этим индексом носитесь-то, вы сами-то верите в его достоверность?
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