Индекс изоляции в Петербурге с утра упал больше чем на полтора балла

К полудню петербуржцы стали массово нарушать самоизоляцию. «Яндекс» сообщает, что на улице много людей.



Индекс изоляции с утра 15 апреля к полудню упал в «красную» зону. Если в 8 утра он составлял 4,4, то к 12:00 был уже 2,6.



Еще менее дисциплинированными оказались жители Новосибирска (2,0) и Екатеринбурга (2,1.). Столица в первый день введения пропускной системы держится в «зеленой зоне». Там индекс самоизоляции составляет 3,4.

