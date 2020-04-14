минусвирус смотрел каждый сотый россиянин: что осталось за кадром музыкального онлайн-фестиваля «Фонтанки»

Вчера «Фонтанка» совершила нечто невероятное: 13 часов музыки в прямом эфире, выступлений артистов, слов поддержки, экспертных интервью в редакции, телемост со студией в другой точке города и текстовая трансляция всего происходящего, с иллюстрациями и самыми интересными моментами в соцсетях. И все это — в поддержку врачей, медиков, городских больниц. И конечно — для моральной поддержки тех, кто честно сидит дома в самоизоляции, стараясь не дать коронавирусу распространиться дальше.

Фото: скриншот видео

Текстовую трансляцию эфира можно почитать здесь, а запись эфира смотреть здесь.

Мы еще сами не осознали, что все это стало возможным, но первые данные уже есть: 13 апреля (с небольшим заходом в 14-е) в эфире музыкального марафона #минусвирус выступили 33 коллектива и сольных исполнителя, в адрес фестиваля было записано свыше 20 специальных видеообращений — артистов, медиков, представителей бизнеса. Сам марафон и отдельные фрагменты, которые мы размещали в VK, к утру 14 апреля посмотрели свыше полутора миллионов человек (в том числе миллион человек — сам марафон, пока он шел). А всего в курсе нашего проекта в социальной сети «ВКонтакте» оказались около 3,5 миллиона человек — это те, кто видели посты о нем, с анонсами и роликами. А ведь нас еще поддерживало «Наше Радио».



Практическая польза тоже есть: физические лица, то есть непосредственно читатели «Фонтанки», только за время марафона перевели 261 050 рублей фонду «Не напрасно», помогающему медикам в борьбе с эпидемией. Данных по переводам от юридических лиц нам еще не передали. Но, как верно заметил наш главный редактор Александр Горшков, подводя первые итоги марафона в прямом эфире, это только начало, а эффект будет долгосрочным — ведь люди узнали о фонде, о сборе средств, о своих возможностях помочь и многие сделают это в последующие дни.

Грандиозное для «Фонтанки» приключение под названием #минусвирус началось всего две с половиной недели назад, когда мы как-то незатейливо пятничным вечером замахнулись на «Вильяма нашего Шекспира» и в очередной раз вспомнили, что можем не только писать новости и тексты. Идея музыкального марафона витала в воздухе и реализовалась буквально в момент, когда встретились единомышленники: к нашей команде подключился Денис Рубин, который стал генпродюсером фестиваля и принялся для нас «хватать звезды с неба».



Конечно, кто-то оказался за границей (но все равно нашел возможность), кто-то — участвующим в слишком большом количестве онлайн-проектов, третьи — труднодоступными, но большинство согласились, отринув финансовую сторону дела. Другое дело, что дисциплинировать творческих людей — дело непростое, в ожидании подтверждений и записей еще накануне марафона мы хватались за голову от того, во что ввязались, а у главного редактора был страшный сон, как он сидит один в прямом эфире и вокруг ничего не работает. И только мультимедиаотдел в лице Светланы и Кирилла Григошиных вселял во всех окружающих позитивный настрой и уверенность. Они провели сутки без сна в редакции, в последнюю ночь перед эфиром монтируя ролики, титры, подписи и прочую красоту для нашего эфира.

Однако каждый шаг на пути к успеху дает сил: драйв большого события, бьющегося пульса в редакции, куда один за другим приходят гости, идет прямой эфир, и пусть даже сбивается расписание (мы съехали от запланированного всего на час — мы молодцы!) — ни с чем не сравним. Отдел «Афиша Plus» танцевал, получив долгожданную весточку от Юрия Шевчука, который исполнил для эфира песню «Я ценю твое мужество заваривать чай». Специалисты компьютерной поддержки заметили: от Бориса Гребенщикова исходит свет — когда мы вместе с нашими читателями и зрителями смотрели его выступление из лондонских предместий, где лидеру «Аквариума» подпевали соловьи. Мы очень хотели, чтобы вы не пропустили такое короткое, но такое важное выступление Андрея Макаревича, поэтому предупредили вас о нем в новостях чуточку раньше, чем предполагали (затянулся прямой эфир). А наша прекрасная Масяня со своими афоризмами подоспела как раз вовремя благодаря Олегу Куваеву и стала лидером ваших просмотров, обойдя всех рок-звезд.



Фото: коллаж / «Фонтанка.ру»

Мы в редакции вместе с вами слушали эфир и удивлялись тому, какие вы, наши читатели: когда мы громче всего ругались в редакции на музыку, которая долетала до наших кабинетов из студии на Галерной, — вы, наоборот, начинали смотреть эфиры активнее. Напомним, «на том краю обороны» для вас старались ведущая Ольга Маркина и музыкальные коллективы: Хмыров, Трипинадва, Perecore, Dvanov, ШиZzлонг, Tundra Art Ensemble, «Акимама», «Препинаки» и «Добраночь».

Причем «Акимама» приехали не одни, а с крокодилом, что зафиксировал наш фотограф на точке Павел Каравашкин. А наши друзья, веселый клезмер-коллектив «Добраночь», игравшие и правда до полуночи, вовсе не обиделись, что мы заставили их час ждать: ребята были рады возможности собраться вместе и за это время успели записать еще один музыкальный видеосюжет — на будущее. А наутро поблагодарили, что наш эфир в поддержку врачей получился не траурным и не пугающим, а наоборот, — подбадривающим и дающим силы.

В студии на Зодчего Росси, где находится редакция, ведущий Федор Погорелов буквально жонглировал остротами и гостями. Он одинаково компетентно расспросил и вице-губернатора Ирину Потехину, ответственную за информационную политику Смольного, и руководителя департамента по связям с общественностью ФК «Зенит» Жанну Дембо (еще бы, ведь Федор — наш любимый спортивный комментатор и обозреватель «Фонтанки»!), и одного из координаторов проекта «Мейкеры против COVID-19» Романа Сапонькова. И конечно у него в студии были те, кто занимаются помощью больницам и больным, — Илья Фоминцев, исполнительный директор Фонда профилактики рака «Не напрасно», Лев Авербах, директор и главврач скорой помощи Coris, и Зоя Попова, директор по развитию фонда «Не напрасно».



Благодаря сверхспособностям нашего технического директора Дмитрия Андреева мы вместе эти 13 часов слушали наши любимые песни — не только хедлайнеров, но и многие другие группы, ведь часть сет-листа — это пожелания и инициативы сотрудников нашей редакции: Zero People, Мгзавреби, НОМ, Ольга Арефьева, Максим Леонидов, The Tiger Lillies — появление каждого из этих артистов сопровождалось чьим-нибудь восторженным восклицанием. Мы с большой теплотой слушали «Несчастный случай», Вову Че Морале, Антона Адасинского с его прекрасными детьми и лисами, «которые не белки», — старались не путать «Зимавсегда» и «Сегодняночью», улыбались смотрящему на нас с экранов Павлу Артемьеву и «Запрещенным барабанщикам», Алексею Паперному, Marksheider Kunst, Brazzaville и Отава Ё, вскочившим в «уходящий поезд» прямо в утро эфира.

Мы с волнением заглядывали на страницы фан-клубов и самих музыкальных коллективов в соцсетях — музыканты указывали предварительное время своих выступлений для поклонников, но оно сдвигалось. Мы же не случайно, все понимая заранее, не стали публиковать расписание (хотя у нас-то оно было). Где-то мы шли навстречу: понимая, что Екатеринбург сейчас уже уснет в слезах, не дождавшись группы «Курара», мы дали фрагмент её выступления чуть раньше в текстовой трансляции.

