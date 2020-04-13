ГИБДД призывает водителей не выходить из машины без просьбы. Экзамены на права принимать будут по новым графикам
Госавтоинспекция России в связи с ростом заболеваемости COVID-19 скорректировала принятые ранее меры для защиты своих сотрудников и граждан. В ведомстве также уточнили информацию об экзаменах на права: принимать их будут, но в малых группах.
Как пояснили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, экзамены на получение водительского удостоверения в связи с прекращением деятельности автошкол проводятся по скорректированным графикам небольшими группами. В столичных и региональных подразделениях ГИБДД сейчас предельно минимизировали контакты с гражданами; в частности, чтобы заменить права, нужно предварительно записаться через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Также решения по делам об административных правонарушениях преимущественно выносят прямо на месте его совершения.
Сотрудники ГИБДД тщательно дезинфицируют служебные помещения, стационарные посты ДПС и патрульные автомобили, а сами работают в масках и перчатках, соблюдая рекомендованную дистанцию. Водителей же призывают воздержаться от пользования личным транспортом, а если такой возможности нет, в случае остановки автоинспектором не выходить из машины без просьбы сотрудника и строго выполнять его требования, в том числе держать безопасную дистанцию.