ГИБДД призывает водителей не выходить из машины без просьбы. Экзамены на права принимать будут по новым графикам

Госавтоинспекция России в связи с ростом заболеваемости COVID-19 скорректировала принятые ранее меры для защиты своих сотрудников и граждан. В ведомстве также уточнили информацию об экзаменах на права: принимать их будут, но в малых группах.



Как пояснили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, экзамены на получение водительского удостоверения в связи с прекращением деятельности автошкол проводятся по скорректированным графикам небольшими группами. В столичных и региональных подразделениях ГИБДД сейчас предельно минимизировали контакты с гражданами; в частности, чтобы заменить права, нужно предварительно записаться через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Также решения по делам об административных правонарушениях преимущественно выносят прямо на месте его совершения.