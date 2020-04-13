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13.04.2020 16:23
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ГИБДД призывает водителей не выходить из машины без просьбы. Экзамены на права принимать будут по новым графикам

Госавтоинспекция России в связи с ростом заболеваемости COVID-19 скорректировала принятые ранее меры для защиты своих сотрудников и граждан. В ведомстве также уточнили информацию об экзаменах на права: принимать их будут, но в малых группах.

Как пояснили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, экзамены на получение водительского удостоверения в связи с прекращением деятельности автошкол проводятся по скорректированным графикам небольшими группами. В столичных и региональных подразделениях ГИБДД сейчас предельно минимизировали контакты с гражданами; в частности, чтобы заменить права, нужно предварительно записаться через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Также решения по делам об административных правонарушениях преимущественно выносят прямо на месте его совершения.

Сотрудники ГИБДД тщательно дезинфицируют служебные помещения, стационарные посты ДПС и патрульные автомобили, а сами работают в масках и перчатках, соблюдая рекомендованную дистанцию. Водителей же призывают воздержаться от пользования личным транспортом, а если такой возможности нет, в случае остановки автоинспектором не выходить из машины без просьбы сотрудника и строго выполнять его требования, в том числе держать безопасную дистанцию.

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Комментарии (7)

Pugovkin
Чтобы снизить число контактов, меньше автопропусков нужно вводить и не перегораживать проходы между домами, если там вдруг детская площадка оказалась, и сквозные проходы через скверы и парки тоже оставить в покое. Много людей, чтобы не пользоваться общественным транспортом, на работу пешком ходят еще.

Чтобы проехать со съемного дома в точке А в точку Б, например, к пожилым знакомым, родственникам или теще, и никуда не заходя кроме магазина, если не требуется пропуск на выход из дома, надо предварительно у старосты точки Б получить справку, потом у старосты точки А тоже ее получить, чтобы можно было вернуться, чтобы потом по дороге их предъявить, при этом еще выйти из машины и объяснить, куда ты везешь столько продуктов, лекарств, и почему ты не хочешь самоизолироваться по прописке в коммунальной квартире в соседнем регионе, где еще несколько семей живут.

А вот за появление в общественном месте с симптомами и без маски, а также монтировкой за пазухой, будь добр ответить.
Piter4452
Сотрудники в перчатках, а сколько удостоверений потрогали эти перчатки перед проверкой?
Alex3nev
Никогда и не было необходимости выходить из авто. Всегда показывал документы через окно. Еще можно разрешить не называть инспектора начальником.
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