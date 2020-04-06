Среди доставленных в больницу священнослужителей РПЦ оказался 83-летний влиятельный духовник московского духовенства Георгий (Юрий) Бреев. Он оказался в числе тех, кто не перешел на дистанционные богослужения.



Кадр из видео в YouTube на канале храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском



Серьезное заболевание протоиерея подтвердил его сын, член издательского совета РПЦ Николай Бреев. «Печальные новости. Отец Георгий сейчас в больнице с двусторонней пневмонией. COVID-19 пока не подтвержден, анализ придет завтра», - написали вечером 5 апреля в Facebook прихожане со ссылкой на Бреева-младшего.

Георгий Бреев возглавляет храм рождества Богородицы в Крылатском (храм на Холмах). Подтвержденный коронавирус нашли у штатного священника иерея Виктора Волкова. Еще один иерей, штатный клирик Дмитрий Карпов, отправлен на самоизоляцию с симптомами COVID-19. Кроме руководства храмом, Бреев занимает должность духовника Западного викариатства, объединяющего храмы Западного административного округа Москвы. Считается одним из влиятельнейших священнослужителей. Кандидат богословия, исповедует московское духовенство два раза в год, пишет книги. В апреле 2019 года указом патриарха Кирилла Бреев удостоился права ношения второго наперсного креста с украшениями - за усердное служение святой церкви. В конце марта 2020 года в противостоянии светских и религиозных властей о функционировании религиозных объектов в период коронавирусной эпидемии Бреев занял довольно радикальную позицию. Свой храм он закрывать от прихожан не стал и 1 апреля провел богослужение с участием десятков прихожан. Теперь в аккаунтах и на сайте храма на Холмах опубликовано объявление: «Всех контактировавших... убедительно просим быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться».

Прихожане, временно переставшие посещать храм по рекомендации столичной мэрии, оставляют в соцсетях разочарованные комментарии: «Отцу Георгию Брееву уже за 80 лет! Я была уверена, что он бережет себя ради нас всех вдали от города». Еще утром 5 апреля администраторы храма репостили в своих аккаунтах обращение рэпера Егора Крида к жителям страны с просьбой соблюдать карантин и не выходить на улицу. Второй закрытой на санитарную обработку церковью стал храм вознесения на Гороховом Поле. Коронавирусом заразился и.о. настоятеля иерей Георгий Дехтярев. На должность он назначен в феврале 2020 года. В конце марта Дехтярев посетил публичное мероприятие в Общественной палате России с участием делегации из Японии. Священник - мастер спорта по дзюдо и самбо, духовник спортсменов с ограниченными возможностями, участвует в жизни Российского союза православных единоборцев. На мероприятии в Общественной палате, судя по фотоотчету, никто не пользовался средствами индивидуальной защиты. На сайте храма на Гороховом поле 31 марта появилось сообщение о продолжении батюшками богослужений: «Несмотря на введенные в Москве ограничения и призыв святейшего патриарха воздержаться от посещения храмов наш храм не закрыт: в нем продолжают совершать богослужения наши батюшки. Просим вас по мере возможностей поддержать материально наш храм, который существовал всегда исключительно на пожертвования своих прихожан. Поскольку всем предписано молиться дома, то храм остро нуждается в вашей помощи».