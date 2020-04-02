Женщина и ребёнок, спасённые при пожаре на Пионерстроя, госпитализированы

Медицинская помощь потребовалась эвакуированным из высотки в Красносельском районе, где вечером 2 апреля горела квартира. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

По данным ведомства, при пожаре на улице Пионерстроя, 17/2, пострадали двое. Женщину увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, ребёнка будут лечить в детской городской больнице №1 на Авангардной. Как уточнили «Фонтанке», оба в нетяжёлом состоянии.

Пожарных в квартиру на одиннадцатом этаже вызвали в 20:22. В однушке выгорели десять квадратных метров в коридоре и на кухне. К девяти вечера пожар потушили силами трёх расчётов.