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02.04.2020 17:19
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21 апреля — «Недвижимость и ипотека онлайн. Реальность и будущее» (круглый стол)

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашает всех желающих принять участие в онлайн-мероприятии «Недвижимость и ипотека онлайн. Реальность и будущее».

Предварительный список вопросов к обсуждению:

Рынок недвижимости.

Какова ситуация на рынке недвижимости в настоящее время? Как она изменила/ может изменить состояние рынка в дальнейшем?

Осуществимы ли планы по вводу и строительству жилья в текущих условиях?

Рассчитывают ли застройщики на господдержку?

Как карантинные меры влияют на динамику продаж?

Насколько рынок недвижимости способен перейти в онлайн?

Динамика перехода в онлайн с приходом кризиса. Каковы объемы продаж через удаленные каналы в последнее время?

Готовы ли покупатели к онлайн-формату?

Спасает ли рынок недвижимости в трудное время переход на онлайн-каналы?

Какие операции сегодня сложно или невозможно провести онлайн?

ИПОТЕКА.

Какое количество сделок в последнее время осуществляется онлайн?

Подстегнули ли кризис и карантин заемщиков к использованию диджитал-технологий?

Насколько стала востребованной онлайн-ипотека?

Будут ли появляться новые сервисы и диджитал-платформы для клиентов в связи с запросами последнего времени?

Может ли онлайн-ипотека полностью заменить посещение клиентами офисов банков в ближайшее время?

Как меняются условия по кредитованию и спрос на ипотеку в последнее время?

Ужесточились ли условия для новых заемщиков?

Много ли обращений по кредитным каникулам в связи с коронавирусом? Какая доля таких обращений уже одобрена? Что для этого нужно предоставить клиенту?

К участию приглашаются: представители банков, застройщиков и девелоперов, агентств недвижимости, компаний диджитал-технологий и другие эксперты финансового и строительного рынков.

По вопросам и условиям участия обращаться:

Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

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