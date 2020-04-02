21 апреля — «Недвижимость и ипотека онлайн. Реальность и будущее» (круглый стол)
Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашает всех желающих принять участие в онлайн-мероприятии «Недвижимость и ипотека онлайн. Реальность и будущее».
Предварительный список вопросов к обсуждению:
► Рынок недвижимости.
▪ Какова ситуация на рынке недвижимости в настоящее время? Как она изменила/ может изменить состояние рынка в дальнейшем?
▪ Осуществимы ли планы по вводу и строительству жилья в текущих условиях?
▪ Рассчитывают ли застройщики на господдержку?
▪ Как карантинные меры влияют на динамику продаж?
► Насколько рынок недвижимости способен перейти в онлайн?
▪ Динамика перехода в онлайн с приходом кризиса. Каковы объемы продаж через удаленные каналы в последнее время?
▪ Готовы ли покупатели к онлайн-формату?
▪ Спасает ли рынок недвижимости в трудное время переход на онлайн-каналы?
▪ Какие операции сегодня сложно или невозможно провести онлайн?
► ИПОТЕКА.
▪ Какое количество сделок в последнее время осуществляется онлайн?
▪ Подстегнули ли кризис и карантин заемщиков к использованию диджитал-технологий?
▪ Насколько стала востребованной онлайн-ипотека?
▪ Будут ли появляться новые сервисы и диджитал-платформы для клиентов в связи с запросами последнего времени?
▪ Может ли онлайн-ипотека полностью заменить посещение клиентами офисов банков в ближайшее время?
► Как меняются условия по кредитованию и спрос на ипотеку в последнее время?
▪ Ужесточились ли условия для новых заемщиков?
▪ Много ли обращений по кредитным каникулам в связи с коронавирусом? Какая доля таких обращений уже одобрена? Что для этого нужно предоставить клиенту?
К участию приглашаются: представители банков, застройщиков и девелоперов, агентств недвижимости, компаний диджитал-технологий и другие эксперты финансового и строительного рынков.
По вопросам и условиям участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru