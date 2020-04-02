21 апреля — «Недвижимость и ипотека онлайн. Реальность и будущее» (круглый стол)

▪ Динамика перехода в онлайн с приходом кризиса. Каковы объемы продаж через удаленные каналы в последнее время?

▪ Как карантинные меры влияют на динамику продаж?

▪ Рассчитывают ли застройщики на господдержку?

▪ Осуществимы ли планы по вводу и строительству жилья в текущих условиях?

▪ Какова ситуация на рынке недвижимости в настоящее время? Как она изменила/ может изменить состояние рынка в дальнейшем?

▪ Готовы ли покупатели к онлайн-формату?

▪ Спасает ли рынок недвижимости в трудное время переход на онлайн-каналы?

▪ Какие операции сегодня сложно или невозможно провести онлайн?



► ИПОТЕКА.

▪ Какое количество сделок в последнее время осуществляется онлайн?

▪ Подстегнули ли кризис и карантин заемщиков к использованию диджитал-технологий?

▪ Насколько стала востребованной онлайн-ипотека?

▪ Будут ли появляться новые сервисы и диджитал-платформы для клиентов в связи с запросами последнего времени?

▪ Может ли онлайн-ипотека полностью заменить посещение клиентами офисов банков в ближайшее время?



► Как меняются условия по кредитованию и спрос на ипотеку в последнее время?

▪ Ужесточились ли условия для новых заемщиков?

▪ Много ли обращений по кредитным каникулам в связи с коронавирусом? Какая доля таких обращений уже одобрена? Что для этого нужно предоставить клиенту?



К участию приглашаются: представители банков, застройщиков и девелоперов, агентств недвижимости, компаний диджитал-технологий и другие эксперты финансового и строительного рынков.

