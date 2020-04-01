Петербурженка Наталья Швецова сняла новый ролик для чемпионата мира по вязанию под хэви-металл, который должен состояться летом в Финляндии. Нашлось место коронавирусному.



Ролик вязальщицы из Северной столицы опубликован на ее странице в Instagram 31 марта. Под хэви-метал и вязание девушка, судя по всему, постепенно сходит с ума от самоизоляции. Вяжет она и на спортивном тренажере, и сидя одетой в пустой ванне, обмотав все вокруг пряжей, и даже вверх ногами. Со второй сцены девушка снимается в связанной маске, а в конце рукодельничает с горящими локтями.