Петербурженка готова к новому этапу чемпионата мира по вязанию под хэви-метал. В ролике она горит и сходит с ума
Петербурженка Наталья Швецова сняла новый ролик для чемпионата мира по вязанию под хэви-металл, который должен состояться летом в Финляндии. Нашлось место коронавирусному.
Ролик вязальщицы из Северной столицы опубликован на ее странице в Instagram 31 марта. Под хэви-метал и вязание девушка, судя по всему, постепенно сходит с ума от самоизоляции. Вяжет она и на спортивном тренажере, и сидя одетой в пустой ванне, обмотав все вокруг пряжей, и даже вверх ногами. Со второй сцены девушка снимается в связанной маске, а в конце рукодельничает с горящими локтями.
Наталья впервые участвовала в конкурсе вязания под хэви-метал (да и проходил он впервые) в 2019 году. Состязание было придумано финнами (кем еще), но внезапно стало международным. Успех первого опыта не мог не сподвигнуть организаторов на повторение опыта. Если пандемия все же закончится, то состязания пройдут в финском Йоэнсуу в середине июля.