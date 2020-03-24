"Что это вообще такое?" Трамп отрицает роль США в появлении коронавируса в Китае

Президент США Дональд Трамп продолжает возмущаться заявлениям о возможном причастии США к появлению нового коронавируса в Китае. На этот раз резкие заявления в адрес руководства Поднебесной от североамериканского лидера прозвучали в эфире телеканала Fox News 24 марта.

В интервью телеканалу Трамп заявил о том, что не жалеет, когда называет коронавирус "китайским вирусом".

"Я не жалею об этом. Но они обвинили нас в том, что мы сделали это через наших военных, что мы сделали это намеренно. Что это вообще такое?", - сказал он в эфире. По словам Трампа, ему это не понравилось.