"Что это вообще такое?" Трамп отрицает роль США в появлении коронавируса в Китае
Президент США Дональд Трамп продолжает возмущаться заявлениям о возможном причастии США к появлению нового коронавируса в Китае. На этот раз резкие заявления в адрес руководства Поднебесной от североамериканского лидера прозвучали в эфире телеканала Fox News 24 марта.
В интервью телеканалу Трамп заявил о том, что не жалеет, когда называет коронавирус "китайским вирусом".
"Я не жалею об этом. Но они обвинили нас в том, что мы сделали это через наших военных, что мы сделали это намеренно. Что это вообще такое?", - сказал он в эфире. По словам Трампа, ему это не понравилось.
"Все знают, что вирус пришел из Китая, - продолжил Трамп. - Я решил, что мы не должны это слишком уж подчеркивать. Быть может, я это подчеркнул, но это началось после того, как они заявили, что это сделали наши военнослужащие. Наши военнослужащие не имеют к этому никакого отношения".
Он признал, что Китай "прошел через ад", потеряв тысячи человек, но продолжил настаивать на том, что болезням регулярно дают названия по месту их происхождения.
Пекин ранее выражал протест против заявлений официальных лиц США, которые называли коронавирус "китайским", имея в виду, что он впервые получил распространение в китайском Ухане. Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань ещё осенью прошлого года, и призвал США быть откровенными, публиковать свои данные и все объяснить. Госдепартамент США после этого вызвал китайского посла Цуй Тянькая из-за "наглой кампании по дезинформации".