Реструктуризация до середины осени. Банк России назвал меры по поддержке малого и среднего бизнеса

Банк России 24 марта рекомендовал финансовым организациям реструктурировать кредиты субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), финансовое положение которых ухудшилось в связи с распространением коронавируса.

«Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам до 30.09.2020 включительно в качестве первоочередной меры, направленной на предотвращение случаев возникновения у субъектов МСП просроченной задолженности по договорам кредита (займа) или на ее урегулирование, рассматривать реструктуризацию предоставленных им кредитов (займов), в том числе путем предоставления отсрочки по погашению остатка основного долга и процентов, в случае поступления соответствующих заявлений от субъектов МСП», — говорится в документе.

ЦБ рекомендовал финансовым организациям не начислять заемщикам, положение которых ухудшилось в связи с распространением коронавируса, штрафы и пени за ненадлежащее исполнение договора кредита.



Регулятор отметил, что при принятии решения о форме реструктуризации задолженности игроков малого и среднего бизнеса финансовым организациям стоит оценивать фактическую способность заемщиков погасить кредит, а также учитывать свои собственные обязательства, в том числе перед вкладчиками.



Кроме того, Банк России разрешил кредитным организациям до 30 сентября 2020 года не увеличивать резервы на возможные потери по ссудам компаниям малого и среднего предпринимательства, финансовое положение которых ухудшилось в связи с распространением коронавируса. Микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным потребительским кооперативам (КПК) регулятор позволил не увеличивать резервы по задолженности, просроченной после 1 февраля 2020 года. При этом реструктурированные займы не будут считаться просроченными при формировании резервов на возможные потери.

