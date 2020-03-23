В Петербурге второй месяц жгут Тхао Хуа из Китая

Партию сушеных цветков персика (Тхао Хуа), прибывшую в порт Северной столицы из Китая, решено сжечь. Все дело в сорняке, который не позволяет природному иммуностимулятору уже второй месяц попасть в магазины Петербурга.



Как сообщает 23 марта Россельхознадор, в партии весом 50 килограммов, которая прибыла в марте 2020 года в порт Санкт-Петербурга при проведении карантинного фитосанитарного контроля, нашли семена сорного растения. В лаборатории выяснили, что в грузе есть семена ипомеи плющевидной (Ipomoea hederacea Jacquin), имеющей карантинный статус для стран Евразийского экономического союза.