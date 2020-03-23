FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
78.04р84.16р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 15:45
0
Печать

В Петербурге второй месяц жгут Тхао Хуа из Китая

Партию сушеных цветков персика (Тхао Хуа), прибывшую в порт Северной столицы из Китая, решено сжечь. Все дело в сорняке, который не позволяет природному иммуностимулятору уже второй месяц попасть в магазины Петербурга.

Как сообщает 23 марта Россельхознадор, в партии весом 50 килограммов, которая прибыла в марте 2020 года в порт Санкт-Петербурга при проведении карантинного фитосанитарного контроля, нашли семена сорного растения. В лаборатории выяснили, что в грузе есть семена ипомеи плющевидной (Ipomoea hederacea Jacquin), имеющей карантинный статус для стран Евразийского экономического союза.

Сорняк, прорастая, начинает конкурировать за свет, влагу и минеральные вещества, физически сдерживает вертикальный рост культурных растений, засоряет получаемый урожай. Поэтому по решению собственника продукции 50 килограммов цветков будут уничтожены.

В феврале 2020 года ипомея плющевидная была также выявлена в партии сушеных цветков персика, прибывших из Китая. Тогда сожгли 150 килограммов зараженной продукции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний