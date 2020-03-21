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21.03.2020 12:47
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Ретейлеры сообщили о повышении оптовых цен на крупы

Сети супермаркетов «Лента» и «Магнит» сообщили о получении уведомлений от поставщиков о повышении оптовых цен на продукты питания — в первую очередь, на крупы. Об этом 21 марта пишут «Ведомости».

Региональные ретейлеры также подтверждают эту информацию. Так, самая крупная в Восточной Сибири сеть «Командор» сообщила о том, что четыре из пяти крупнейших российских поставщиков гречки уведомили о повышении цен на 15–20% «из-за роста затрат на энергоносители, обслуживание импортного оборудования и транспортных расходов». Поставщики риса повышают отпускные цены сразу на 30%. Ретейлер пытается найти альтернативных поставщиков и договориться о сдерживании цен. Другие продукты дорожают меньше, подчеркивают «Ведомости».

Напомним, ажиотажный спрос на товары длительного хранения начался в марте из-за распространения коронавируса. При этом, по данным «Фонтанки», спрос в Петербурге уже падает. Однако времени хватило для того, чтобы средние оптовые цены на гречку в феврале — марте выросли на 27%, заявил «Ведомостям» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Напомним, 18 марта Минпромторг сообщил о договоренности с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие не росли. Факты необоснованного завышения цен выявляет Федеральная антимонопольная служба.

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Комментарии (6)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Вот крупы - настоящие валюты! Туалетная бумага обходит зелёные по инвестиционной привлекательности! Это большая потеря для нефтедоллара, перестать быть резервной валютой в домашнем хозяйстве, с этим трудно смириться.
ldsDenis
Танцы на костях
Cashmare
Ну и че, федеральная служба импотентов пальчиком погрозит?
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