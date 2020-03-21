Ретейлеры сообщили о повышении оптовых цен на крупы

Сети супермаркетов «Лента» и «Магнит» сообщили о получении уведомлений от поставщиков о повышении оптовых цен на продукты питания — в первую очередь, на крупы. Об этом 21 марта пишут «Ведомости».



Региональные ретейлеры также подтверждают эту информацию. Так, самая крупная в Восточной Сибири сеть «Командор» сообщила о том, что четыре из пяти крупнейших российских поставщиков гречки уведомили о повышении цен на 15–20% «из-за роста затрат на энергоносители, обслуживание импортного оборудования и транспортных расходов». Поставщики риса повышают отпускные цены сразу на 30%. Ретейлер пытается найти альтернативных поставщиков и договориться о сдерживании цен. Другие продукты дорожают меньше, подчеркивают «Ведомости».

