«Вирус нам пока не помешал». «ЛенЗдравКлоун» набирает слушателей в школу больничной клоунады

Команда больничных клоунов с 2009 года навещает детей в петербургских клиниках, в числе которых детский хоспис, НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова, Центр протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея и многие другие.

Отбор состоится 20 марта. «Мы тянули до конца, боялись отмен и карантинов. Но вроде отбор успеем провести в эту пятницу», — рассказала «Фонтанке» основатель и директор фонда «ЛенЗдравКлоун» Дарья Зарина.

Команда больничных клоунов «ЛенЗдравКлоун» объявила набор слушателей в школу больничной клоунады. Прошедших отбор бесплатно обучат фокусам, психологическим основам работы в больнице, импровизации и многому другому.

Желающие поступить в школу должны заполнить анкету и прийти на кастинг 20 марта в 11:00 — адрес сообщат каждому лично.

Отмечается, что актёрское образование не требуется. Планируется, что в школу отберут 20–25 человек. Слушателей научат импровизации, работе с куклами, фокусам, кручению шариков, психологическим основам работы в больнице, правилам гигиены. Преподавать будут профессиональные клоуны и фокусники, в том числе участники проектов «Театр имени Которого Нельзя Называть» и «Хор Дурацкого». Благодаря поддержке Фонда президентских грантов обучение бесплатное.

Десять лучших выпускников трудоустроят: как минимум четыре раза в месяц они будут посещать одну из клиник — партнеров фонда.

Однако, коронавирус всё-таки внёс свои коррективы. Изначально планировалось провести курс с 23 марта по 2 апреля, но, по словам организаторов, он будет перенесён на более поздние сроки.

Более подробная информация о кастинге и о занятиях — в официальном паблике «ЛенЗдравКлоуна».

Напомним, накануне стало известно, что некоторые благотворительные организации Петербурга полностью или частично ограничили свою работу в связи с распространением вируса COVID-19.