Во дворе на Киевской горят три машины
Спасатели работают в Московском районе Петербурга вечером 18 марта. Там загорелись три автомобиля.
По данным регионального управления МЧС, вызов по двор 3 дома по Киевской улице поступил в половину одиннадцатого вечера. На месте работают девять спасателей.
«Фонтанка.ру»
Огонь с одного автомобиля перекинулся на два припаркованных рядом. Очевидцы утверждают, что слышали взрыв. Судя по видеозаписи с места, которую в редакцию прислали читатели, очаг пламени исходит от машины, которая находилась в проезде, то есть не была припаркована.
По предварительной информации, никто не пострадал.