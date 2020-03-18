FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +1
77.21р84.89р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 23:11
2
Печать

Во дворе на Киевской горят три машины

Спасатели работают в Московском районе Петербурга вечером 18 марта. Там загорелись три автомобиля.

По данным регионального управления МЧС, вызов по двор 3 дома по Киевской улице поступил в половину одиннадцатого вечера. На месте работают девять спасателей.

«Фонтанка.ру»

Огонь с одного автомобиля перекинулся на два припаркованных рядом. Очевидцы утверждают, что слышали взрыв. Судя по видеозаписи с места, которую в редакцию прислали читатели, очаг пламени исходит от машины, которая находилась в проезде, то есть не была припаркована.

По предварительной информации, никто не пострадал.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Семён Дымов
"На месте работают девять спасателей."

Там не спасать там тушить надо. Тушителей надо было вызывать !
sektor7
Кто-то припарковался в проезде, походу плюнув на остальных
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний