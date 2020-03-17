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17.03.2020 23:03
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Болезнь страшнее аварии. Одна из самых опасных гонок в мире отменена из-за коронавируса

Неважно, насколько ты смелый на гоночной трассе, коронавирус тебя все равно догонит. Поэтому лучше все отменить, решили организаторы одной из самых опасных гонок в мире — знаменитого Isle of Man TT.

Власти острова Мэн объявили, что запланированные на конец мая - начало июня мотоциклетные гонки в этом году не состоятся, сообщает 17 марта IOL.

Гонки на острове Мэн проводятся с 1907 года, и за это время отменялись лишь один раз, не считая перерывов на две мировые войны. В 2001 году соревнования тоже были отменены из-за вируса - из-за угрозы эпидемии ящура.

«Турист Трофи на острове Мэн» — одна из самых странных и опасных гонок в мире. Она проходит по трассе длиной 60 километров, проложенной по дорогам общего пользования. Соревнование состоит из нескольких заездов в разных классах от любителей до профессионалов и обычно привлекает сотни гонщиков и десятки тысяч зрителей.

Остров Мэн — это одно из двух мест в Европе (второе — Германия), где нет официального ограничения скорости на дорогах. Именно поэтому этот небольшой остров между Британией и Ирландией стал местом, где почти любой может попробовать свои силы и главное — проверить свою смелость.

Длинная трасса, проходящая через деревеньки, леса и горные перевалы, — чрезвычайно сложная и в большинстве мест очень опасная. Недаром за все время своего существования гонки на острове Мэн унесли 149 жизней.

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