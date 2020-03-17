Болезнь страшнее аварии. Одна из самых опасных гонок в мире отменена из-за коронавируса

Неважно, насколько ты смелый на гоночной трассе, коронавирус тебя все равно догонит. Поэтому лучше все отменить, решили организаторы одной из самых опасных гонок в мире — знаменитого Isle of Man TT.



Власти острова Мэн объявили, что запланированные на конец мая - начало июня мотоциклетные гонки в этом году не состоятся, сообщает 17 марта IOL.

Гонки на острове Мэн проводятся с 1907 года, и за это время отменялись лишь один раз, не считая перерывов на две мировые войны. В 2001 году соревнования тоже были отменены из-за вируса - из-за угрозы эпидемии ящура.