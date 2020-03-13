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13.03.2020 11:46
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Крупные банки Грузии разрешили клиентам три месяца не платить кредиты из-за коронавируса

Два крупных банка Грузии разрешили физическим и юридическим лицам в течение трех месяцев не выплачивать кредиты из-за распространения нового коронавируса. Об этом 12 марта сообщает ТАСС со ссылкой заявления кредитных организаций.

Коммерческий TBC Bank ввел льготный трехмесячный период по кредитам для «физических лиц, микро, малого и среднего бизнеса». Послабление также получат компании, работающие в туристической, пищевой и других отраслях, которые характеризуются массовым скоплением людей.

Такое же решение принял «Банк Грузии». «С сегодняшнего дня в течение трех месяцев те потребители, которые должны были погашать кредиты, смогут до мая отсрочить их выплату», — сказано в заявлении банка.

По данным СМИ, в Грузии зафиксировано 25 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом.

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Комментарии (5)

Zorkiy
Да нет у нас правительства,госдумы, банда ОПС -есть...
Magdalina
Молодцы !!! А наше правительство , когда пойдет навстречу народа ??
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