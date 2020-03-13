Крупные банки Грузии разрешили клиентам три месяца не платить кредиты из-за коронавируса

Два крупных банка Грузии разрешили физическим и юридическим лицам в течение трех месяцев не выплачивать кредиты из-за распространения нового коронавируса. Об этом 12 марта сообщает ТАСС со ссылкой заявления кредитных организаций.

Коммерческий TBC Bank ввел льготный трехмесячный период по кредитам для «физических лиц, микро, малого и среднего бизнеса». Послабление также получат компании, работающие в туристической, пищевой и других отраслях, которые характеризуются массовым скоплением людей.

Такое же решение принял «Банк Грузии». «С сегодняшнего дня в течение трех месяцев те потребители, которые должны были погашать кредиты, смогут до мая отсрочить их выплату», — сказано в заявлении банка.