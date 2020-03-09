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09.03.2020 23:18
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Пока на «Светлане» горел водород, в радиусе полукилометра эвакуировали все заведения

Спасатели запустили в систему горящей в Выборгском районе Петербурга водородной станции азот и ликвидировали пожар вечером 9 марта.

Фото: читатель "Фонтанки" Илья
Фото: читатель "Фонтанки" Илья

Как сообщает региональное управление МЧС, пока спасатели наблюдали за тем, как в емкостях факельно горит водород, из близлежащих заведений эвакуировали всех посетителей. В радиусе полукилометра оказались ресторан Мамалыга и 100 человек внутри, торговый центр «Светлана» и 150 человек там. ООО «Кварц», на территории которого находились 400 человек. «Давление в системе снизилось до 5 атмосфер, в систему запустили азот», - добавили в ведомстве. В 22:38 открытый огонь ликвидировали. На месте работала передвижная лаборатория, замеры содержания в воздухе предельно допустимых концентраций вредных веществ их превышения не выявили.

Как сообщалось ранее, сообщение о взрыве на заводе поступило в половину восьмого вечера 9 марта. Оказалось, что горела водородная станция, которую после себя оставили арендаторы, предприятие «Вириал».

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Комментарии (2)

Из спортклуба на Энгельса, 27 тоже панически всех эвакуировали) Пожарные визжали и истерили так, будто конец света, напугали женщин, какая-то бабушка из бассейна аж полуголая выбежала. А так, народ спокойно (но быстро)) оделся, вышел.. Обломались: "где дым? где огонь?" "Походу, нас обманули.."))) Оказывается, "водородная бомба"))
Parallax
Ежели факельно горел водород, то откуда в воздухе взяться большой концентрации вредных веществ? Основной выхлоп от данного процесса горения - водяной пар. Краска, которой были покрыты емкости, особой погоды не сделает. Или же, горело что-то еще?
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