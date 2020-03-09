Пока на «Светлане» горел водород, в радиусе полукилометра эвакуировали все заведения
Спасатели запустили в систему горящей в Выборгском районе Петербурга водородной станции азот и ликвидировали пожар вечером 9 марта.
Как сообщает региональное управление МЧС, пока спасатели наблюдали за тем, как в емкостях факельно горит водород, из близлежащих заведений эвакуировали всех посетителей. В радиусе полукилометра оказались ресторан Мамалыга и 100 человек внутри, торговый центр «Светлана» и 150 человек там. ООО «Кварц», на территории которого находились 400 человек. «Давление в системе снизилось до 5 атмосфер, в систему запустили азот», - добавили в ведомстве. В 22:38 открытый огонь ликвидировали. На месте работала передвижная лаборатория, замеры содержания в воздухе предельно допустимых концентраций вредных веществ их превышения не выявили.
Как сообщалось ранее, сообщение о взрыве на заводе поступило в половину восьмого вечера 9 марта. Оказалось, что горела водородная станция, которую после себя оставили арендаторы, предприятие «Вириал».