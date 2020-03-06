Замена колеса на дороге Петергоф — Кейкино обернулась для водителя Hyundai тяжелыми травмами

Два легковых «Хёндэ» столкнулись утром 6 марта в Ломоносовском районе Ленобласти. Пострадал один из водителей — он был снаружи и попал под колеса.



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 9:05 на 7-м километре автодороги Петергоф — Кейкино. По предварительными данным, 25-летний мужчина на автомобиле Hyundai Sonata NF врезался в припаркованный Hyundai Solaris и наехал на его водителя. 23-летний парень менял на своем «Солярисе» колесо.

В результате ДТП водитель Hyundai Solaris получил тяжелые травмы. Молодого человека госпитализировали. ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.