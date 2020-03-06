Число подделок банковских карт в России за год выросло почти на 60%

В России растёт число зафиксированных случает мошенничества. Самые впечатляющие цифры касаются банковских карт.



Как сообщает 6 марта РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД, в 2019 году количество подделок банковских карт выросло на 57,2%. Вообще, более половины от всех мошенничеств – это преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В целом картина преступности меняется: в последние годы наблюдается тенденция смещения в сферу мошенничеств. Сейчас на них приходится 10,8% от общего числа совершённых в стране противоправных деяний. За 2019 год количество преступлений, квалифицированных по статье «Мошенничество», возросло на 14% – до 219 тысяч. Помимо карт серьёзный рост зафиксирован в сфере автострахования – на 26,7%, также подделывают печати и штампы (рост на 15,3%).