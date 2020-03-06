Число подделок банковских карт в России за год выросло почти на 60%

В России растёт число зафиксированных случает мошенничества. Самые впечатляющие цифры касаются банковских карт.
Как сообщает 6 марта РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД, в 2019 году количество подделок банковских карт выросло на 57,2%. Вообще, более половины от всех мошенничеств – это преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
В целом картина преступности меняется: в последние годы наблюдается тенденция смещения в сферу мошенничеств. Сейчас на них приходится 10,8% от общего числа совершённых в стране противоправных деяний. За 2019 год количество преступлений, квалифицированных по статье «Мошенничество», возросло на 14% – до 219 тысяч. Помимо карт серьёзный рост зафиксирован в сфере автострахования – на 26,7%, также подделывают печати и штампы (рост на 15,3%).
Что делать, если с банковской карты украли средства? РБК со ссылкой на МВД описывает два основных способа хищений. Первый: мошенники обманным путём узнают код. Второй: смартфон или компьютер заражают вирусами (например, через сообщения от незнакомцев), чтобы получить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.
Если мошенники списали деньги, надо позвонить в банк по горячей линии, попросить заблокировать операции со счётом и отозвать незаконный перевод. В течение дня в банк нужно подать письменное заявление об отзыве платежа, возврате денег и блокировке доступа к системе мобильного банка. Получив в своём банке детализацию с расчётного счета, следует обратиться в банк, через который мошенник перевёл деньги – подать заявление о приостановке платежа и возврате средств. Также в течение одного дня в полицию надо принести выписку со счёта, справку из банка и другие документы, подтверждающие хищение средств. Если мошенничество совершено с помощью вируса через смартфон, нужно отключить устройство и извлечь сим-карту, сам аппарат – сохранить. Обращаться к посторонним ИТ-специалистам или сервисным службам не стоит, советуют в МВД.