Беглов поставил снюс вне закона. В Петербурге будут штрафовать за продажу конфет с никотином несовершеннолетним

За продажу несовершеннолетним продукции, которая содержит никотин, в Петербурге будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал губернатор Северной столицы, информация об этом 2 марта появилась на сайте Смольного.



Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования. Он предусматривает запрет на продажу лицам младше 10 лет никотиносодержащей продукции. За нарушение гражданам грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Должностных лиц будут штрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч, а юрлица — от 30 до 50 тысяч.

