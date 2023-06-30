При соблюдении технологии мы получаем водонепроницаемый упруго-вязко-эластичный материал, который становится единым целым со слоем гидроизоляции и мостовым полотном. Именно это и определяет долговечность покрытий, а вернее — целую систему покрытия мостового полотна.



Там, где литой асфальтобетон не подвержен воздействию автомобильного транспорта с шипованными шинами, он служит до 20-40 лет, надежно защищая конструкции переправ от протечек. Но в любом случае срок эксплуатации выше, чем у традиционного покрытия.



Кстати, смесь используется и для строительства трамвайных путей. Узлы рельсов, шпал или бетонных оснований путей требуют дополнительной защиты от воды, соли и противогололедных реагентов — с этим литой асфальт справляется лучше других материалов. Кроме того, он способен гасить вибрации и шумовой эффект от проезда трамваев. А еще идеально подходит для укладки между рельсами, где не пройдет дорожная техника.

