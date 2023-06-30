Где применяют
литой асфальт и чем он так интересен
литой асфальт и чем он так интересен
От паркинга до кровли
185 лет назад в Петербурге появился первый в России асфальт. А 21 год назад специалисты впервые уложили в Северной столице инновационное покрытие — литой асфальтобетон.
Удивительно, но у двух технологий — исторической и самой современной — есть одно общее свойство. Именно оно дает строителям почти неограниченные возможности применения.
Удивительно, но у двух технологий — исторической и самой современной — есть одно общее свойство. Именно оно дает строителям почти неограниченные возможности применения.
Лежит как литой
Первый асфальт в Петербурге в 1838 году стал результатом смелого эксперимента. Опробовать его решили на тротуаре у Исаакиевского собора: участок длиной около 100 метров сначала выложили кирпичом, а затем вылили на него расплавленную асфальтовую массу с кусками гранита. Через год удачный опыт повторили у съезда с Тучкова моста, где с весны по осень стояли непросыхающие лужи. Так в нашей стране появилось покрытие, без которого трудно представить себе современное дорожное полотно.
А в начале 2000-х в город на Неве пришла еще одна революционная технология дорожного строительства — литой асфальт. С далеким предшественником ее роднит форма: это текучая горячая асфальтобетонная смесь. Застывая, она самостоятельно набирает необходимую плотность и твердость. При укладке не требует уплотнения ни дорожными катками, ни даже ручным оборудованием. По всем свойствам это, конечно, совсем другое покрытие, более совершенное. У него много преимуществ перед традиционным асфальтом: главные из них — высокие прочность, износостойкость и водонепроницаемость. Именно поэтому его применяют, прежде всего, на сложных участках с высокой интенсивностью движения.
1838
2002
—
Уникальный опыт дорожники приобрели и в ходе работ по устройству гидроизоляции и двухслойного покрытия пролетов Володарского моста в 2003 году. Верхние слои покрытия на переправе прослужили 8 лет без дефектов. Их износ был связан с использованием шипованных шин и высокой интенсивностью движения — более 600 автомобилей в час по полосе движения. С тех пор компания «Экодор» (входит в ГК «АБЗ-1») масштабно применяет литой асфальтобетон, постоянно наращивая компетенции и приобретая новый опыт.
«Первой ласточкой» в Петербурге стал крупный проект на Троицком мосту: при реконструкции переправы в 2002 специалисты группы компаний «АБЗ-1» («Асфальтобетонного завода №1» и компании «Экодор») заменили покрытие и систему гидроизоляции. На разводном пролете дорожные строители применили облегченную конструкцию, в состав которой входил литой асфальтобетон. Техническую поддержку, помощь в подборе гидроизоляционных материалов и их укладке оказывали инженеры из Европы — специалисты по системам гидроизоляции покрытий.
К 2023 году материал использовали более чем на 50 мостах Северо-Запада, а также на участках КАД Петербурга (обеих частях Большого Обуховского моста), Западном скоростном диаметре. Инновация позволила существенно повысить долговечность покрытий, снизить затраты на ремонт, продлить сроки службы переправ. Важно и то, что с её применением толщина покрытия может быть снижена со 120 мм до 80 мм, а значит и вес — на 33%.
2003
Нажимай на фотографии, чтобы рассмотреть
2023
2002
Инновация на мостах Петербурга и Ленобласти
Как это работает?
В состав литого асфальта входят те же компоненты, что и в классическом покрытии, но в других пропорциях: там больше битумного вяжущего и минерального — каменного — порошка, чем в обычной смеси. Также повышена температура производства и укладки.
7,5–9,5%
25–30%
210–240 °С
битумное вяжущее
минеральный порошок
температура производства и укладки
При соблюдении технологии мы получаем водонепроницаемый упруго-вязко-эластичный материал, который становится единым целым со слоем гидроизоляции и мостовым полотном. Именно это и определяет долговечность покрытий, а вернее — целую систему покрытия мостового полотна.
Там, где литой асфальтобетон не подвержен воздействию автомобильного транспорта с шипованными шинами, он служит до 20-40 лет, надежно защищая конструкции переправ от протечек. Но в любом случае срок эксплуатации выше, чем у традиционного покрытия.
Кстати, смесь используется и для строительства трамвайных путей. Узлы рельсов, шпал или бетонных оснований путей требуют дополнительной защиты от воды, соли и противогололедных реагентов — с этим литой асфальт справляется лучше других материалов. Кроме того, он способен гасить вибрации и шумовой эффект от проезда трамваев. А еще идеально подходит для укладки между рельсами, где не пройдет дорожная техника.
Там, где литой асфальтобетон не подвержен воздействию автомобильного транспорта с шипованными шинами, он служит до 20-40 лет, надежно защищая конструкции переправ от протечек. Но в любом случае срок эксплуатации выше, чем у традиционного покрытия.
Кстати, смесь используется и для строительства трамвайных путей. Узлы рельсов, шпал или бетонных оснований путей требуют дополнительной защиты от воды, соли и противогололедных реагентов — с этим литой асфальт справляется лучше других материалов. Кроме того, он способен гасить вибрации и шумовой эффект от проезда трамваев. А еще идеально подходит для укладки между рельсами, где не пройдет дорожная техника.
Где еще применяют литой асфальт
Без преувеличения, это материал будущего, который можно использовать не только в дорожном, но и гражданском строительстве. Его качества делают покрытие универсальным. При этом в каждом случае инженеры–лаборанты разрабатывают состав с оптимальными показателями, который отвечает требованию заказчика.
Устройство промышленных полов
Непроводящие свойства делают возможным применение литого асфальтобетона в промышленности. Защита от искр, звукопоглощение и вязко-упругие качества позволяют использовать материал в пиротехнической и металлообрабатывающей промышленности. Отсутствие пыли и запаха ценны для предприятий пищевой промышленности, механических и оптических мастерских, мебельных фабрик, бумажных и печатных производств, фармацевтических предприятий.
Непроницаемость покрытия для влаги, бактерий, корней растений и грибов является важным фактором, например, для владельцев хранилищ зерновых культур. Устойчивость к воде и химикатам позволяет использовать материал на винокуренном производстве, в теплицах, животноводческих хозяйствах, рыбных цехах, холодильных камерах, торговых залах.
Непроницаемость покрытия для влаги, бактерий, корней растений и грибов является важным фактором, например, для владельцев хранилищ зерновых культур. Устойчивость к воде и химикатам позволяет использовать материал на винокуренном производстве, в теплицах, животноводческих хозяйствах, рыбных цехах, холодильных камерах, торговых залах.
Строительство надземных и подземных паркингов
Асфальтобетонную смесь можно укладывать как механическим, так и ручным способом. Последнее особо востребовано в стесненных условиях работ. Эксплуатировать покрытие можно уже на следующий день после заливки.
Литой асфальтобетон на полу паркинга создает не только износостойкое покрытие, но и гидроизоляцию несущих конструкций. Материал поможет кардинально снизить или даже полностью прекратить доступ поверхностной влаги к бетонным перекрытиям. Смесь подходит для помещений со встроенным электроотоплением.
Литой асфальтобетон на полу паркинга создает не только износостойкое покрытие, но и гидроизоляцию несущих конструкций. Материал поможет кардинально снизить или даже полностью прекратить доступ поверхностной влаги к бетонным перекрытиям. Смесь подходит для помещений со встроенным электроотоплением.
Украшение архитектурных проектов
Материал можно использовать даже в качестве пола в офисах, образовательных или учреждениях культуры. Такое покрытие будет не только функциональным, но и красивым: есть способы создавать рифленые, цветные, полируемые поверхности. Можно даже имитировать брусчатку!
Во всем мире архитекторы и строители широко применяют технологию «БитуТерраццо». В этом случае литой асфальтобетон подвергается механической обработке шлифовальным оборудованием. Результат — ровные, прочные и экологичные покрытия. Добавив в смесь различные инертные материалы и красители, можно получить фактуру, не уступающую лучшим образцам полированного гранита. При этом на выходе — монолитное бесшовное покрытие, обладающее повышенной звуко- и теплоизоляцией.
Во всем мире архитекторы и строители широко применяют технологию «БитуТерраццо». В этом случае литой асфальтобетон подвергается механической обработке шлифовальным оборудованием. Результат — ровные, прочные и экологичные покрытия. Добавив в смесь различные инертные материалы и красители, можно получить фактуру, не уступающую лучшим образцам полированного гранита. При этом на выходе — монолитное бесшовное покрытие, обладающее повышенной звуко- и теплоизоляцией.
Взгляд в будущее
Расширение зон платной парковки, комплексная застройка по принципу «дворы без машин», эксплуатируемые кровли с паркингами — все это делает применение литого асфальта очень перспективным.
Смесь можно производить на большинстве современных асфальтосмесительных установок. Главное — чтобы качество исходных материалов и точность дозирования компонентов были на достаточно высоком уровне и соответствовали требованиям действующих норм.
Реклама, АО «Экодор»
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены АО «Экодор», Adobe Stock, citywalls.ru, wikipedia.org
Дизайнер: Ольга Сергеева
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены АО «Экодор», Adobe Stock, citywalls.ru, wikipedia.org
Дизайнер: Ольга Сергеева
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
Просмотров: 5947