Куда поступать: в Петербурге пройдет выставка вузов и колледжей
Одна из крупнейших в России выставка вузов и колледжей «Навигатор поступления» пройдет в Петербурге 13-14 мая. Участники познакомятся с ведущими высшими учебными заведениями страны, получат лайфхаки для успешного решения ЕГЭ/ОГЭ и даже узнают про «подводные камни» поступления.

Расскажем подробнее о том, что ждет школьников и их родителей на площадке

Знакомство с топовыми учебными заведениями страны
Свои стенды представят МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, МИФИ, СПбПУ, РАНХиГС, НИУ ВШЭ, МГИМО, Университет Иннополис и многие другие (полный список — здесь). Студенты и представители вузов расскажут о программах, проходных баллах, условиях поступления и возможностях после выпуска, а также ответят на все вопросы.
Лекции и мастер-классы от экспертов по поступлению
Сессии и тренинги пройдут с 10:00 до 19:00. Какие экзамены сдавать, чтобы поступить на бюджет? Как выбрать действительно эффективную подготовку к ЕГЭ? Как изменится приемная кампания в 2023 году? На все вопросы ответят эксперты. Отдельный семинар предусмотрен для родителей.

Узнать расписание можно на сайте или на самой выставке.
Лекции и мастер-классы от экспертов по поступлению
Сессии и тренинги пройдут с 10:00 до 19:00. Какие экзамены сдавать, чтобы поступить на бюджет? Как выбрать действительно эффективную подготовку к ЕГЭ? Как изменится приемная кампания в 2023 году? На все вопросы ответят эксперты. Отдельный семинар предусмотрен для родителей.

Узнать расписание можно на сайте или на самой выставке.
Помощь в выборе профессии и вуза
На мероприятии можно пройти профориентационный тест и разобрать его результаты со специалистами. Наставники помогут подобрать топ-3 вузов, исходя из получившихся результатов, и определить возможные сферы для развития. Найти университет мечты можно и на сессиях от ведущих вузов, а также на лекциях о профессиях будущего.
Курс программирования на Python в подарок*
Проект реализован в рамках сотрудничества с Минцифры. Учащиеся 8-11 классов смогут попробовать себя в IT, прокачают скиллы и научатся писать код. Для участия ищите стенд «Код будущего» на выставке.
Курс программирования на Python в подарок*
Проект реализован в рамках сотрудничества с Минцифры. Учащиеся 8-11 классов смогут попробовать себя в IT, прокачают скиллы и научатся писать код. Для участия ищите стенд «Код будущего» на выставке.
Квесты и призы
Самых активных зрителей ждут подарки, а шесть счастливчиков получат Яндекс.Станцию Лайт*. Обязательное условие для участия — регистрация на мероприятие.

«Навигатор поступления» — это:

  • 30+
    лучших учебных заведений Санкт- Петербурга, Москвы и страны
  • 50+
    лекций и мастер-классов
  • 250+
    тысяч посетителей, уже выбравших вуз мечты на выставке
Как попасть
Вход на выставку бесплатный, но нужно зарегистрироваться. После регистрации вы получите билет на указанный вами e-mail.

Выставка работает с 10:00 до 19:00.
Место проведения — Park Inn «Прибалтийская»
(ул. Кораблестроителей, 14).

Отправьте ссылку на регистрацию друзьям и приходите семьями.
Реклама, ООО «Навигатор Образования»
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*Акции, подробности по телефону 8 (800) 707-25-62. Срок проведения — с 13 по 14 мая 2023 года. Организатор акций — ООО «Навигатор Образования», ИНН 9709061377, юридический адрес: 101000, г.Москва, ул. Покровка, 28, стр. 2, помещ. 5.

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