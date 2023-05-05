Куда поступать: в Петербурге пройдет выставка вузов и колледжей
Одна из крупнейших в России выставка вузов и колледжей «Навигатор поступления» пройдет в Петербурге 13-14 мая. Участники познакомятся с ведущими высшими учебными заведениями страны, получат лайфхаки для успешного решения ЕГЭ/ОГЭ и даже узнают про «подводные камни» поступления.
Расскажем подробнее о том, что ждет школьников и их родителей на площадке
Знакомство с топовыми учебными заведениями страны
Свои стенды представят МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, МИФИ, СПбПУ, РАНХиГС, НИУ ВШЭ, МГИМО, Университет Иннополис и многие другие (полный список — здесь). Студенты и представители вузов расскажут о программах, проходных баллах, условиях поступления и возможностях после выпуска, а также ответят на все вопросы.
Лекции и мастер-классы от экспертов по поступлению
Сессии и тренинги пройдут с 10:00 до 19:00. Какие экзамены сдавать, чтобы поступить на бюджет? Как выбрать действительно эффективную подготовку к ЕГЭ? Как изменится приемная кампания в 2023 году? На все вопросы ответят эксперты. Отдельный семинар предусмотрен для родителей.
Узнать расписание можно на сайте или на самой выставке.
Узнать расписание можно на сайте или на самой выставке.
Лекции и мастер-классы от экспертов по поступлению
Сессии и тренинги пройдут с 10:00 до 19:00. Какие экзамены сдавать, чтобы поступить на бюджет? Как выбрать действительно эффективную подготовку к ЕГЭ? Как изменится приемная кампания в 2023 году? На все вопросы ответят эксперты. Отдельный семинар предусмотрен для родителей.
Узнать расписание можно на сайте или на самой выставке.
Узнать расписание можно на сайте или на самой выставке.
Помощь в выборе профессии и вуза
На мероприятии можно пройти профориентационный тест и разобрать его результаты со специалистами. Наставники помогут подобрать топ-3 вузов, исходя из получившихся результатов, и определить возможные сферы для развития. Найти университет мечты можно и на сессиях от ведущих вузов, а также на лекциях о профессиях будущего.
Курс программирования на Python в подарок*
Проект реализован в рамках сотрудничества с Минцифры. Учащиеся 8-11 классов смогут попробовать себя в IT, прокачают скиллы и научатся писать код. Для участия ищите стенд «Код будущего» на выставке.
Курс программирования на Python в подарок*
Проект реализован в рамках сотрудничества с Минцифры. Учащиеся 8-11 классов смогут попробовать себя в IT, прокачают скиллы и научатся писать код. Для участия ищите стенд «Код будущего» на выставке.
Квесты и призы
Самых активных зрителей ждут подарки, а шесть счастливчиков получат Яндекс.Станцию Лайт*. Обязательное условие для участия — регистрация на мероприятие.
«Навигатор поступления» — это:
- 30+лучших учебных заведений Санкт- Петербурга, Москвы и страны
- 50+лекций и мастер-классов
- 250+тысяч посетителей, уже выбравших вуз мечты на выставке
Как попасть
Вход на выставку бесплатный, но нужно зарегистрироваться. После регистрации вы получите билет на указанный вами e-mail.
Выставка работает с 10:00 до 19:00.
Место проведения — Park Inn «Прибалтийская»
(ул. Кораблестроителей, 14).
Отправьте ссылку на регистрацию друзьям и приходите семьями.
Выставка работает с 10:00 до 19:00.
Место проведения — Park Inn «Прибалтийская»
(ул. Кораблестроителей, 14).
Отправьте ссылку на регистрацию друзьям и приходите семьями.
Реклама, ООО «Навигатор Образования»
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*Акции, подробности по телефону 8 (800) 707-25-62. Срок проведения — с 13 по 14 мая 2023 года. Организатор акций — ООО «Навигатор Образования», ИНН 9709061377, юридический адрес: 101000, г.Москва, ул. Покровка, 28, стр. 2, помещ. 5.
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*Акции, подробности по телефону 8 (800) 707-25-62. Срок проведения — с 13 по 14 мая 2023 года. Организатор акций — ООО «Навигатор Образования», ИНН 9709061377, юридический адрес: 101000, г.Москва, ул. Покровка, 28, стр. 2, помещ. 5.
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