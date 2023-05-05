Куда поступать: в Петербурге пройдет выставка вузов и колледжей

Лекции и мастер-классы от экспертов по поступлению



Сессии и тренинги пройдут с 10:00 до 19:00. Какие экзамены сдавать, чтобы поступить на бюджет? Как выбрать действительно эффективную подготовку к ЕГЭ? Как изменится приемная кампания в 2023 году? На все вопросы ответят эксперты. Отдельный семинар предусмотрен для родителей.



Узнать расписание можно на сайте или на самой выставке.

