Отсюда легко добраться до метро «Проспект Просвещения» — всего четыре остановки на трамвае (№100 или №58) или автобусе (№121, №198 и №99). Автомобилисты попадут в центр города, двигаясь с проспекта Просвещения на проспект Энгельса, а затем — по Большому Сампсониевскому. Альтернативный маршрут пролегает через проспекты Культуры и Тихорецкий. Выезд на КАД — всего в нескольких километрах от нового квартала.



Рядом с «Лондон Парком» и «Шекспиром» находятся муниципальная школа №110 и детский сад №32, а также две поликлиники — взрослая №97 и детская №7. Поблизости есть как небольшие продуктовые магазины, так и крупные торговые точки — дискаунтер, гипермаркет, круглосуточный супермаркет. На короткую прогулку с коляской или домашним питомцем можно отправиться в ближайший сквер Конашевича, а в выходные — выбраться всей семьей в Муринский парк или Сосновку. До них — около 25 минут пешком.

