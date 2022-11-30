Больше, чем метры
На что обращать внимание, выбирая трехкомнатную квартиру
Для семьи с детьми просторное жилье — важное условие комфортной и счастливой жизни. Хорошо, когда у родителей есть отдельная спальня, у младшего поколения — детская, а собираться всем вместе можно в уютной гостиной. Но подходящая площадь — лишь один из многих критериев, которые стоит учитывать в поисках трешки своей мечты.
Где мы хотим жить?
Как и при любом другом метраже, отправная точка — это все-таки местоположение дома. Для пап и мам особенно важно, чтобы район, куда переедет семья, был обжитым, а общественный транспорт оттуда исправно ходил в другие части города.
Школы и детские сады в пешей доступности, магазины для вечернего и еженедельного шопинга, возможность быстро и без лишний сложностей добраться до работы по будням, парки для воскресных прогулок — все это есть, например, в Выборгском районе. Именно здесь расположены жилые комплексы «Лондон Парк» и «Шекспир».* Они находятся по соседству, на территории квартала, ограниченного проспектом Просвещения, улицами Кустодиева и Руднева, Поэтическим бульваром.
Школы и детские сады в пешей доступности, магазины для вечернего и еженедельного шопинга, возможность быстро и без лишний сложностей добраться до работы по будням, парки для воскресных прогулок — все это есть, например, в Выборгском районе. Именно здесь расположены жилые комплексы «Лондон Парк» и «Шекспир».* Они находятся по соседству, на территории квартала, ограниченного проспектом Просвещения, улицами Кустодиева и Руднева, Поэтическим бульваром.
Отсюда легко добраться до метро «Проспект Просвещения» — всего четыре остановки на трамвае (№100 или №58) или автобусе (№121, №198 и №99). Автомобилисты попадут в центр города, двигаясь с проспекта Просвещения на проспект Энгельса, а затем — по Большому Сампсониевскому. Альтернативный маршрут пролегает через проспекты Культуры и Тихорецкий. Выезд на КАД — всего в нескольких километрах от нового квартала.
Рядом с «Лондон Парком» и «Шекспиром» находятся муниципальная школа №110 и детский сад №32, а также две поликлиники — взрослая №97 и детская №7. Поблизости есть как небольшие продуктовые магазины, так и крупные торговые точки — дискаунтер, гипермаркет, круглосуточный супермаркет. На короткую прогулку с коляской или домашним питомцем можно отправиться в ближайший сквер Конашевича, а в выходные — выбраться всей семьей в Муринский парк или Сосновку. До них — около 25 минут пешком.
Рядом с «Лондон Парком» и «Шекспиром» находятся муниципальная школа №110 и детский сад №32, а также две поликлиники — взрослая №97 и детская №7. Поблизости есть как небольшие продуктовые магазины, так и крупные торговые точки — дискаунтер, гипермаркет, круглосуточный супермаркет. На короткую прогулку с коляской или домашним питомцем можно отправиться в ближайший сквер Конашевича, а в выходные — выбраться всей семьей в Муринский парк или Сосновку. До них — около 25 минут пешком.
Какую высоту предпочитаем?
В случае с ЖК «Лондон Парк» и «Шекспир» удобно, что семейные трехкомнатные квартиры есть на всех этажах. В первом из комплексов — и высотные корпуса для тех, кому нравятся красивые виды с высоты птичьего полета, и пятиэтажные дома для поклонников более традиционных для Петербурга архитектурных масштабов. ЖК «Шекспир» состоит из четырех корпусов, высота которых варьируется от 3 до 27 этажей.
Есть ли бюджет на масштабный ремонт?
От ответа на этот вопрос зависит выбор типа отделки. В жилых комплексах, о которых мы рассказываем, можно найти все существующие варианты. Есть готовый ремонт с ровными потолками, обоями под покраску, керамической плиткой в санузлах, ламинатом и межкомнатными дверями. Остается установить кухню, купить минимальный набор мебели — и можно звать гостей на новоселье.
Если хочется устроить семейное гнездо по собственному вкусу, можно выбрать предчистовую отделку (white box) или даже — в «Лондон Парке» — квартиру без отделки, так называемую черновую. Но там же можно найти и трехкомнатные квартиры не только с дизайнерским ремонтом под ключ, но и с полным набором мебели. Это, пожалуй, удачное решение для семей, переезжающих из других городов. Или для очень занятых родителей, у которых есть средства, но нет возможности подолгу налаживать комфортную жизнь на новом месте. Девелопер предлагает готовую обстановку для всех комнат: гостиной, спальни, детской, кухни. В ванной установят стиральную машину и даже повесят полотенца.
Меблировка в ЖК «Лондон Парк»
Чего мы хотим от планировки?
Традиционно в семейной трехкомнатной квартире выделяют спальню родителей, комнату детей и гостиную, где можно проводить время всем вместе. В комфорт-классе для такого метража характерно наличие двух санузлов, в одном из которых устанавливается ванна.
Планировки в ЖК «Лондон Парк»
Однако подходящий конкретной семье вариант все же выбирают, ориентируясь на стиль жизни и сложившиеся традиции. Например, в ЖК «Лондон Парк» можно найти трешку, в которой будет особенно удобно тем, кто любит принимать у себя друзей и родственников. Жилая зона здесь отделена от гостевой. В одной части квартиры расположены большая и маленькая комнаты с ванной между ними, а в другой — частично объединенные кухня и гостиная с прилегающим санузлом.
Если в семье ценят приватность, удачным вариантом может оказаться квартира, где спальня родителей отделена от ее основной части. Кухня здесь также обособленная, чтобы ничто не мешало творчеству домашнего шеф-повара. Планировка устроена так, что окна есть в каждой комнате, и они выходят на две стороны света, а значит солнце будет чаще заглядывать в квартиру — деталь существенная для пасмурного Петербурга.
Поклонников простора и свежего воздуха в «Лондон Парке» наверняка заинтересует квартира с тремя балконами — по одному на кухне, в гостиной и комнате родителей. Под детскую безопасности ради лучше отвести помещение без двери на балкон. Кстати, света тут будет еще больше, чем в предыдущем варианте, ведь окна смотрят сразу на три стороны.
Планировки в ЖК «Шекспир»
В ЖК «Шекспир» тоже есть трешка для гостеприимной семьи. Она отличается тем, что между двумя жилыми комнатами кроме ванной расположена еще и примерно двухметровая гардеробная, а вот кладовая рядом с кухней не предусмотрена. Но при этом прихожая достаточно просторна, чтобы поставить там стеллажи для хранения всего необходимого.
Если гардеробная в хозяйстве не нужна, в «Шекспире» можно найти вариант, в котором за счет этих квадратных метров расширена спальня родителей. Холл тут даже больше гостиной, так что это помещение можно при необходимости зонировать или использовать нестандартно: например, для стеллажей домашней библиотеки.
Будет ли нам по силам ипотека?
Для покупки квартиры в новостройке существует несколько вариантов кредитования, отличающихся от базовой ипотеки под 14%. Ситуация, с большой вероятностью, поменяется после прекращения программы господдержки, но до конца 2022 все еще можно найти предложения под 9% (при сумме кредита до 12 млн рублей), субсидированные ставки в 5–6%, которые предлагают банки по особой договоренности с застройщиками, простую (6–7%) и субсидированную (0,1–3%) семейную ипотеку.
Трехкомнатные квартиры в ЖК «Лондон Парк» и «Шекспир» до Нового года можно приобрести с помощью кредита, ставка которого — всего лишь 0,01%.** Если площадь квартиры в «Лондон Парке» начинается от 100 кв.м, застройщик дарит покупателю машиноместо. Новосел, который приобрел трехкомнатную квартиру в ЖК «Шекспир», получает скидку на место в паркинге, составляющую от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.***
*ЖК «Лондон Парк» — застройщик ООО «ЛП», проект сдан в эксплуатацию и заселен.
ЖК «Шекспир» — застройщик ООО «ЛП», проект сдан в эксплуатацию и заселен. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
** Кредит предоставляет ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на покупку готового жилья (первый собственник), расположенного в г. Санкт-Петербург или Ленинградской области, в рамках программы «Льготный кредит с субсидированием» (постановление Правительства РФ от 23 апреля 2020 года г. N 566). Сумма кредита от 500 тыс. рублей до 12 млн рублей, срок кредита — от 1 до 30 лет. Ставка 0,01% годовых на весь срок действия кредита действует при условии: заключения договора добровольного страхования жизни, первоначального взноса от 15,01% от стоимости недвижимости, предоставления субсидии продавцом. Не оферта. Лицензия № 1978 от 06.05.2016.
*** Организатор акции: ООО«Л1 Строительная Компания №1», юридический адрес: 196233, Санкт-Петербург, улица Орджоникидзе, дом 52 литер а, пом. 92-н офис 4. ИНН: 7810269443, ОГРН: 1027804853559, КПП: 781001001. Сроки проведения акции: с 29 ноября до 31 декабря 2022 года. Подробнее об условиях можно узнать на сайте или по телефону 8 (800) 505 05 35.
Реклама, ООО «Л1 Строительная Компания №1»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Рендеры предоставлены пресс-службой ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Фотографии: wikipedia.org, Adobe Stock, citywall.ru
Дизайнеры: Екатерина Елизарова, Ольга Сергеева
ЖК «Шекспир» — застройщик ООО «ЛП», проект сдан в эксплуатацию и заселен. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
** Кредит предоставляет ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на покупку готового жилья (первый собственник), расположенного в г. Санкт-Петербург или Ленинградской области, в рамках программы «Льготный кредит с субсидированием» (постановление Правительства РФ от 23 апреля 2020 года г. N 566). Сумма кредита от 500 тыс. рублей до 12 млн рублей, срок кредита — от 1 до 30 лет. Ставка 0,01% годовых на весь срок действия кредита действует при условии: заключения договора добровольного страхования жизни, первоначального взноса от 15,01% от стоимости недвижимости, предоставления субсидии продавцом. Не оферта. Лицензия № 1978 от 06.05.2016.
*** Организатор акции: ООО«Л1 Строительная Компания №1», юридический адрес: 196233, Санкт-Петербург, улица Орджоникидзе, дом 52 литер а, пом. 92-н офис 4. ИНН: 7810269443, ОГРН: 1027804853559, КПП: 781001001. Сроки проведения акции: с 29 ноября до 31 декабря 2022 года. Подробнее об условиях можно узнать на сайте или по телефону 8 (800) 505 05 35.
Реклама, ООО «Л1 Строительная Компания №1»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Рендеры предоставлены пресс-службой ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Фотографии: wikipedia.org, Adobe Stock, citywall.ru
Дизайнеры: Екатерина Елизарова, Ольга Сергеева
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