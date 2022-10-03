Насыщенная программа GIS DAYS, который проводит компания «Газинформсервис» уже в пятый раз, в этом году объединит более 40 докладов. Спикеры — ключевые эксперты рынка ИТ и ИБ, представители научного сообщества и директора по продажам ведущих отечественных компаний, производящих собственные ИТ-решения.



Один из главных трендов последнего года — стремительное импортозамещение. Практическим опытом работы в этом направлении поделятся представители компаний «ИнфоТеКС», «Аквариус», Arbyte, Yadro, Positive Technologies, Zecurion и другие.

