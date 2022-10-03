Кибербезопасность как искусство возможного. Форум GIS DAYS для тех, кто ценит информационную безопасность
Global Information Security Days — крупный форум, посвященный кибербезопасности и ИТ. В этом году тема проекта «КиберАрт: информационная безопасность и ИТ в новых условиях как искусство возможного и невозможного». Профессионалы отрасли ИТ и ИБ соберутся 5-7 октября в Петербурге и Москве. Дистанционно участником проекта может стать любой желающий, подав заявку на сайте.
Насыщенная программа GIS DAYS, который проводит компания «Газинформсервис» уже в пятый раз, в этом году объединит более 40 докладов. Спикеры — ключевые эксперты рынка ИТ и ИБ, представители научного сообщества и директора по продажам ведущих отечественных компаний, производящих собственные ИТ-решения.
Один из главных трендов последнего года — стремительное импортозамещение. Практическим опытом работы в этом направлении поделятся представители компаний «ИнфоТеКС», «Аквариус», Arbyte, Yadro, Positive Technologies, Zecurion и другие.
Один из главных трендов последнего года — стремительное импортозамещение. Практическим опытом работы в этом направлении поделятся представители компаний «ИнфоТеКС», «Аквариус», Arbyte, Yadro, Positive Technologies, Zecurion и другие.
Главные темы форума:
Цифровое искусство, нейросети и искусственный интеллект.
HR в IT и кибербезопасности.
Новое в DLP и защите ИТ-инфраструктуры.
Управление доступом к сетевым ресурсам.
Тестирование на проникновение.
Что делать, если отключили обновление привычного импортного ПО?
Развитие отечественных СУБД и операционных систем.
От чего больше страдает бизнес: хакеры или инсайдеры?
Хакерские атаки на СМИ и многое другое.
Помимо основной деловой программы участников ждут:
Открытие выставки цифрового искусства в Центральном музее связи имени А.С. Попова. Она пройдет с 30 сентября по 9 октября. Вход свободный для всех желающих.
Открытый мастер-класс от экспертов GIS для всех, кто хочет обезопасить себя и свои данные от киберпреступников, больше узнать о профессиях в ИБ, — 6 октября на базе СПбГУТ им. Бонч-Бруевича.
Подведение итогов конкурса «Биржа IT-стартапов» — 7 октября на площадке «Ленинград Центр».
По информации от организаторов, очно в GIS DAYS примут участие более 500 человек из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и других регионов России. В этом году впервые к состоявшимся профессионалам присоединятся студенты — в рамках форума «Кибербезопасность — профессия будущего», который пройдет на базе СПбГУТ им. Бонч-Бруевича 6 октября.
Генеральный партнер форума: «Ростелеком».
Генеральный партнер форума: «Ростелеком».
С подробной программой делового мероприятия можно ознакомиться на сайте.
Регистрируйтесь, присоединяйтесь к GIS DAYS 2022. Онлайн-участие — бесплатное.
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