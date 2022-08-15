Опытные родители знают, что если как следует поискать, на сборы в школу можно потратить меньше. Например, платья и сарафаны лучше покупать в начале года или в мае — в это время они стоят дешевле всего. А новый рюкзак — сразу после Нового года, когда на них объявлены скидки. Идеальное время для покупки кроссовок — апрель и май, Росстат советует брать их именно в это время.



Однако важно помнить: дети быстро растут. Поэтому если вы приобретать вещи впрок, то берите на размер, а то и два больше.

