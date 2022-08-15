Звенит звонок
К 1 сентября готовятся не только дети, но и родители: ко Дню знаний предстоит столько всего купить! Форму, обувь, книги, учебники… А еще обязательно нужно устроить праздник — порадовать детей перед длинной чередой трудовых будней. Рассказываем, в какую сумму сегодня обходится подготовка к школе и где приобрести все необходимое.
Сколько стоит собрать ребенка в школу
В набор ученика 1 класса Росстат вносит 7 позиций: рюкзак, учебные пособия, ручка, фломастеры, альбом для рисования, карандаш, тетрадь. Это довольно узкий перечень — в реальности взрослым приходится приобретать куда больше. В список, составленный родителями «Фонтанки», вошли еще пенал, краски и кисточки, пластилин, линейка, набор цветных карандашей и цветная бумага для аппликаций. А ведь нужны и школьная форма, и спортивный костюм, и кроссовки, и сменная обувь, и мешок для нее.
Самой дорогостоящей покупкой становится форма. В среднем покупка сарафана для девочки обойдется в 3500-4000 рублей, брюки и пиджак для мальчика — примерно в 5000 рублей. К этому еще нужны хотя бы две (одна сохнет после стирки, в другой ребенок идет) блузки или рубашки. В интернет-магазинах их продают примерно по 1000 рублей за единицу. Итого — плюс 2000 рублей.
Спортивные штаны обойдутся в среднем в 600 рублей, футболка — в 300, кроссовки — в 1000 рублей. За мешок для обуви придется отдать 150 рублей, за приличный рюкзак — от 2300 рублей.
Спортивные штаны обойдутся в среднем в 600 рублей, футболка — в 300, кроссовки — в 1000 рублей. За мешок для обуви придется отдать 150 рублей, за приличный рюкзак — от 2300 рублей.
По подсчетам Росстата, в 2021 году ранец с канцтоварами стоил родителям 5000 рублей. С учетом инфляции, которая по прогнозам Центробанка в сентябре 2022 года составит 7% в годовом выражении, собранный рюкзак обойдется в среднем в 5350 рублей.
Покупаем одежду, обувь, белье и ранцы
Многие родители мечтают: как бы купить всё в одном месте. Сообщаем — такая возможность у них есть. По крайней мере, в том, что касается «экипировки» ребенка. Зайдя в интернет-магазин «Юниор» или в один из розничных магазинов сети, вы сможете сразу выбрать школьную одежду и обувь для мальчиков и девочек, спортивную форму, нижнее белье, ранцы, пеналы, рюкзаки и мешки для сменки.
Особенность сайта и розничных магазинов в том, что здесь собраны как бренды премиум-класса — Silver Spoon, Van Cliff, Desty, Charmy white, Bell Bimbo, Rolly, Solo, Tiflani, Geox, Shagovita, — так и более бюджетные: Clever, Cherubino, Keddo, Betsy.
Например, только сарафанов и темных платьев здесь почти 40 разновидностей: классика, современные образы, повседневные наряды и для праздничного случая. Есть модели с хорошими скидками.
Не будет проблем и с выбором костюма. На сайте есть рекомендации для покупателей: как подойти к покупке, чтобы одежда прослужила долго и радовала ребенка. При этом команда «Юниор» заверяет: весь предлагаемый ассортимент отвечает необходимым требованиям.
Например, только сарафанов и темных платьев здесь почти 40 разновидностей: классика, современные образы, повседневные наряды и для праздничного случая. Есть модели с хорошими скидками.
Не будет проблем и с выбором костюма. На сайте есть рекомендации для покупателей: как подойти к покупке, чтобы одежда прослужила долго и радовала ребенка. При этом команда «Юниор» заверяет: весь предлагаемый ассортимент отвечает необходимым требованиям.
Стоит ли брать «на вырост»?
Опытные родители знают, что если как следует поискать, на сборы в школу можно потратить меньше. Например, платья и сарафаны лучше покупать в начале года или в мае — в это время они стоят дешевле всего. А новый рюкзак — сразу после Нового года, когда на них объявлены скидки. Идеальное время для покупки кроссовок — апрель и май, Росстат советует брать их именно в это время.
Однако важно помнить: дети быстро растут. Поэтому если вы приобретать вещи впрок, то берите на размер, а то и два больше.
Однако важно помнить: дети быстро растут. Поэтому если вы приобретать вещи впрок, то берите на размер, а то и два больше.
Выбираем туфли и ботинки петербургского производителя
Фото: компания «ТОТТА»
От качества обуви напрямую зависит здоровье ребенка, поэтому ее покупка — не такая уж простая задача, как может показаться на первый взгляд. О тонкостях выбора идеальной пары нам рассказали специалисты TOTTA. В школьной коллекции петербургского бренда продумана каждая деталь.
Анатомическая стелька с супинатором, твёрдая пятка и каблучок обеспечивают надёжную поддержку стопы.
Модели имеют немаркую подошву и дополнительную перфорацию на натуральной коже, чтобы нога хорошо дышала.
Стильный дизайн точно понравится современному школьнику.
Фото: компания «ТОТТА»
«В сменке ребёнок проводит весь учебный день, который порой бывает очень долгим, насыщенным, и активным, поэтому так важно выбирать правильную обувь», — напоминают специалисты.
Вместе с TOTTA мы подготовили для наших читателей скидку 10% на школьную обувь. Воспользоваться ею можно с 15 августа по 4 сентября в интернет-магазине totto-spb.ru по промокоду «fontanka»*.
Ищем набор для творчества
Оптимальный вариант для покупки канцтоваров — набор. Причем такой, который можно использовать не только в школе, но и на дополнительных занятиях в школе искусств и кружках. Например, многие петербуржцы выбирают для детей творческий набор «Я — Художник!» из десяти предметов от завода художественных красок «Невская Палитра».
Фото: «Невская Палитра»
В нем есть все необходимое для уроков ИЗО: краски разных видов, набор кистей, скетчбук, пластилин, фломастеры, стакан-непроливайка и пластиковая палитра. Компактная коробка-бокс со складной ручкой удобна в переноске и может служить местом хранения.
Фото: «Невская Палитра», stock.adobe.com
«Я — Художник!» советуют педагоги, очень любят дети и ценят профессионалы: он получил национальную премию «Золотой Медвежонок». Набор соответствует высокому стандарту качества и полностью безопасен для детей.
Устраиваем вкусный праздник
Когда основные сборы закончены, можно подумать и о праздничном столе, украшением которого, конечно же, станет торт. Порадуйте школьников и учителей вкусным и красивым десертом! Особенно это важно для первоклашки, ведь для него 1 сентября — день, который запомнится на всю жизнь.
Фото: кондитерская «Тройка»
Торт должен быть натуральным, без консервантов и химических добавок. Внимательно изучите состав, чтобы исключить кондитерское изделие с ингредиентами, способными вызвать аллергическую реакцию у ребенка.
Его должно хватить всем! Семье будет достаточно десерта весом 1 кг. Если вы выбираете лакомство для целого класса или учителей, рассчитайте вес торта по формуле: 100-150 граммов на человека плюс 300 граммов про запас.
Торт должен ассоциироваться с Днем знаний. На нем будут хорошо смотреться тематические украшения из мастики: буквы и цифры, школьный звонок, письменные принадлежности, стопка книг, кленовые листья, фигурка совы и т.д.
Фото: кондитерская «Тройка»
Партнерский материал
*Организатор акции: ООО «ТОТТО», юридический адрес: 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Карпатская, д.8, лит. А, пом. 16, ИНН: 7838367850, ОГРН: 5067847546344. Сроки проведения акции: с 15 августа 2022 года по 04 сентября 2022 года. Подробнее об условиях можно узнать по телефону: +7 931 378-41-45.
*Организатор акции: ООО «ТОТТО», юридический адрес: 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Карпатская, д.8, лит. А, пом. 16, ИНН: 7838367850, ОГРН: 5067847546344. Сроки проведения акции: с 15 августа 2022 года по 04 сентября 2022 года. Подробнее об условиях можно узнать по телефону: +7 931 378-41-45.