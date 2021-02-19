Дома и кухня помогает: домашний офис рядом с холодильником

Но у кухни, как и у всякого помещения с конкретными задачами, есть проблемы, которые мешают ее использовать в качестве домашнего офиса. Одна из самых важных: обычные стол и стулья — а тем более табуретки! — при долгой работе за компьютером неудобны и даже вредят здоровью. От неправильной высоты портятся осанка и зрение, от неприспособленного сиденья затекают и болят ноги.



В кухне обычно не предусмотрены розетки для зарядки ноутбука или телефона, поэтому для «офисных» нужд в ней появляются удлинители и «тройники». А это и некрасиво, и небезопасно: и возгорание более вероятно, и споткнуться о провод — мало приятного. А обычное освещение над столом плохо приспособлено для продуктивной работы.

