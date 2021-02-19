Дома и кухня помогает: домашний офис рядом с холодильником

Кухонные запахи мешают сосредоточиться, кастрюли и сковородки на виду — плохой фон для корпоративных зумов. И еще напоминают о висящих над головой домашних делах — а граница между личным и рабочим все-таки должна быть.
Но все это не повод отказаться от кухни в качестве рабочего места. Главное — правильно ее обустроить. И лучше всего это делать на этапе планирования, выбрав для обустройства бренд, который найдет индивидуальное решение именно для ваших квадратных метров, предложит актуальные тенденции, но рассмотрит и классические варианты — в общем, будет чутко реагировать именно на ваши потребности. Например, бренд «Стильные Кухни»
как раз специализируется на персональных проектах и учитывает разноплановые пожелания каждого клиента.