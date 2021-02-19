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Дома и кухня помогает: домашний офис рядом с холодильником
За последнее время сильно изменился подход к жилью: объективная реальность такова, что в квартире теперь и спортклуб, и кинотеатр, и концертный зал — а зачастую еще и офис. Конечно, работать на удаленке можно, не вылезая из кровати, но психологически и физически более полезно выделить специальное рабочее место.
Когда люди задумываются о реализации этого очень правильного плана, чаще всего приходит на ум кухня. Там совершенно точно есть стол и кофе — что еще надо для успешной работы?
Что в кухне не так для человека с ноутбуком
Но у кухни, как и у всякого помещения с конкретными задачами, есть проблемы, которые мешают ее использовать в качестве домашнего офиса. Одна из самых важных: обычные стол и стулья — а тем более табуретки! — при долгой работе за компьютером неудобны и даже вредят здоровью. От неправильной высоты портятся осанка и зрение, от неприспособленного сиденья затекают и болят ноги.

В кухне обычно не предусмотрены розетки для зарядки ноутбука или телефона, поэтому для «офисных» нужд в ней появляются удлинители и «тройники». А это и некрасиво, и небезопасно: и возгорание более вероятно, и споткнуться о провод — мало приятного. А обычное освещение над столом плохо приспособлено для продуктивной работы.
Стильные кухни

Дома и кухня помогает: домашний офис рядом с холодильником

За последнее время сильно изменился подход к жилью: объективная реальность такова, что в квартире теперь и спортклуб, и кинотеатр, и концертный зал — а зачастую еще и офис. Конечно, работать на удаленке можно, не вылезая из кровати, но психологически и физически более полезно выделить специальное рабочее место.

Когда люди задумываются о реализации этого очень правильного плана, чаще всего приходит на ум кухня. Там совершенно точно есть стол и кофе — что еще надо для успешной работы?

Что в кухне не так для человека с ноутбуком

Но у кухни, как и у всякого помещения с конкретными задачами, есть проблемы, которые мешают ее использовать в качестве домашнего офиса. Одна из самых важных: обычные стол и стулья — а тем более табуретки! — при долгой работе за компьютером неудобны и даже вредят здоровью. От неправильной высоты портятся осанка и зрение, от неприспособленного сиденья затекают и болят ноги.

В кухне обычно не предусмотрены розетки для зарядки ноутбука или телефона, поэтому для «офисных» нужд в ней появляются удлинители и «тройники». А это и некрасиво, и небезопасно: и возгорание более вероятно, и споткнуться о провод — мало приятного. А обычное освещение над столом плохо приспособлено для продуктивной работы.
Стильные кухни
Кухонные запахи мешают сосредоточиться, кастрюли и сковородки на виду — плохой фон для корпоративных зумов. И еще напоминают о висящих над головой домашних делах — а граница между личным и рабочим все-таки должна быть.

Но все это не повод отказаться от кухни в качестве рабочего места. Главное — правильно ее обустроить. И лучше всего это делать на этапе планирования, выбрав для обустройства бренд, который найдет индивидуальное решение именно для ваших квадратных метров, предложит актуальные тенденции, но рассмотрит и классические варианты — в общем, будет чутко реагировать именно на ваши потребности. Например, бренд «Стильные Кухни» как раз специализируется на персональных проектах и учитывает разноплановые пожелания каждого клиента.
Кухонные запахи мешают сосредоточиться, кастрюли и сковородки на виду — плохой фон для корпоративных зумов. И еще напоминают о висящих над головой домашних делах — а граница между личным и рабочим все-таки должна быть.

Но все это не повод отказаться от кухни в качестве рабочего места. Главное — правильно ее обустроить. И лучше всего это делать на этапе планирования, выбрав для обустройства бренд, который найдет индивидуальное решение именно для ваших квадратных метров, предложит актуальные тенденции, но рассмотрит и классические варианты — в общем, будет чутко реагировать именно на ваши потребности. Например, бренд «Стильные Кухни» как раз специализируется на персональных проектах и учитывает разноплановые пожелания каждого клиента.

Удобное рабочее место

Чтобы рабочее место было удобным, надо правильно подобрать высоту стола и не позволить ему «съесть» пространство. Для решения этой проблемы используются очень интересные и современные варианты. Это может быть «остров» с несколькими рабочими поверхностями на разной высоте, одна из которых предназначена для офисного труда. А есть еще возможность поднимать и опускать столешницу с помощью специального электроприводного механизма — причем вплоть до такого уровня, когда за ней удобно что-то делать стоя.

Стоячие места — это предыдущий офисный тренд. Он набирал обороты перед тем, как удаленка стала актуальной тенденцией. Говорят, чередование работы стоя и сидя очень полезно для здоровья.
Но часть времени надо все-таки проводить сидя, а то ноги устанут, — и для этого не стоит брать табуретку или обычный кухонный стул. При планировке кухни-офиса выберите поворотный стул–кресло, который впишется в современный интерьер благодаря стильному дизайну.

Если столешница меняет высоту, можно попробовать часть рабочего дня проводить на фитболе — это одновременно работа и профилактика гиподинамии. Как говорят некоторые тренеры по фитнесу, такой «стул» при длительном — больше часа в день — использовании вполне удовлетворяет потребность в ежедневной зарядке.
Экономия места и системы хранения
Чтобы освободить место для офиса, часть рабочих поверхностей можно перенести к окну. Дизайнеры «Стильных Кухонь» разработали мебель, которую можно совмещать с подоконниками, — надо только заранее попросить их предусмотреть такую возможность в проекте.

При домашней работе возникает еще один вопрос: где хранить нужные ежедневно или изредка рабочие документы, распечатки, справочники? Да и канцелярские принадлежности надо куда-то убирать.

Для всех рабочих вещей под столешницей можно сделать выдвижной ящик. Он может быть плоским и широким — например, в полную ширину рабочего места. Вместит много, а заметен не будет.

Экономия места и системы хранения

Чтобы освободить место для офиса, часть рабочих поверхностей можно перенести к окну. Дизайнеры «Стильных Кухонь» разработали мебель, которую можно совмещать с подоконниками, — надо только заранее попросить их предусмотреть такую возможность в проекте.

При домашней работе возникает еще один вопрос: где хранить нужные ежедневно или изредка рабочие документы, распечатки, справочники? Да и канцелярские принадлежности надо куда-то убирать.
Стильные кухни
Для всех рабочих вещей под столешницей можно сделать выдвижной ящик. Он может быть плоским и широким — например, в полную ширину рабочего места. Вместит много, а заметен не будет.

Свет и электропитание

Надо планировать рабочую поверхность так, чтобы она была хорошо освещена с нужной стороны, а светильники не выбивались из общего стиля интерьера. Поэтому стоит заранее задуматься над искусственным светом в каждой зоне кухни. Можно использовать вмонтированные в мебель светильники. А у «Стильных Кухонь» есть дополнительный вариант встроенной подсветки — с регулировкой интенсивности освещения при помощи пульта.

Розетки, встроенные в кухонную мебель — в том числе и рядом с «офисной» рабочей поверхностью, — избавят от некрасивых и небезопасных «тройников» и «пилотов». Такие источники питания отлично впишутся в интерьер и даже станут его дополнением, придающим солидности.

Рабочий настрой

От рассеивающих внимание и не дающих сосредоточиться на важных вопросах кухонных запахов спасет только мощная вытяжка. Ее можно разместить в верхних шкафах или выбрать варочную панель со встроенной.

Для того, чтобы настроиться на рабочие задачи, нужны дисциплина и мотивация. Поддержать их и не дать мозгу лениться, а также сделать ежедневный труд приятнее поможет встроенная в кухонный гарнитур кофе-машина. Постоянный доступ к только что сваренному кофе есть не во всяком офисе!
Ну и самое главное — как не только обеспечить себе красивый фон для дистанционных совещаний, но и не отвлекаться на созерцание хозяйственной утвари и на мысли о домашних проблемах? Решение очевидно: предусмотреть в проекте слайдерные фасады, скрывающие кухонный гарнитур.

Осторожно, двери закрываются, следующая станция — «Плодотворный труд на удаленке»!
Рабочий настрой
От рассеивающих внимание и не дающих сосредоточиться на важных вопросах кухонных запахов спасет только мощная вытяжка. Ее можно разместить в верхних шкафах или выбрать варочную панель со встроенной.

Для того, чтобы настроиться на рабочие задачи, нужны дисциплина и мотивация. Поддержать их и не дать мозгу лениться, а также сделать ежедневный труд приятнее поможет встроенная в кухонный гарнитур кофе-машина. Постоянный доступ к только что сваренному кофе есть не во всяком офисе!
Ну и самое главное — как не только обеспечить себе красивый фон для дистанционных совещаний, но и не отвлекаться на созерцание хозяйственной утвари и на мысли о домашних проблемах? Решение очевидно: предусмотреть в проекте слайдерные фасады, скрывающие кухонный гарнитур.

Осторожно, двери закрываются, следующая станция — «Плодотворный труд на удаленке»!

Эстетика повседневного быта

Чтобы кухня радовала глаз в любом качестве — и сама по себе, и как рабочее место, — надо позаботиться об интерьере в целом. Очень важно правильно подобрать цвет — а выбор так широк!

В списке актуальных в 2021 году цветов вполне можно найти то, что порадует глаз, создаст необходимое настроение и не будет отвлекать от работы. Смотрите, какой перечень: алое пламя, шафран, классический синий, бискайский зелёный, цвет зелёного лука, выцветший деним, апельсиновая кожура, синяя мозаика, солнечный свет, розовый коралл, палочка корицы и виноградный компот.

Если такие краски кажутся вам чересчур смелыми, то в моде и благородная сдержанность: черный или темно-серый цвет, натуральные фактуры — дерево, бетон, камень.
Не забудьте про акценты: красивое комнатное растение на интересной подставке, необычная ваза, корзина с фруктами или настенное украшение (принт, фотография или картина в хорошей раме) — это как раз то, на что приятно посмотреть во время кратковременного перерыва в работе. Только надо выбрать такие, чтобы глаз отдыхал в прямом смысле слова.

Напомним, что фасады лучше делать матовыми, а совсем уж яркие, чистые цвета отложить для точечных акцентов. Но если хочется сделать наоборот — посоветуйтесь при заказе с дизайнером. Вполне возможно, что ваш вариант очень даже хорош.

Дизайнеры компании «Стильные Кухни» бесплатно разработают для каждого заказчика индивидуальный дизайн-проект, умело сочетая эстетику, актуальные тренды, персональные пожелания и функциональность. Если вам важно найти в пространстве дома проявление индивидуальности, то подумайте о новой кухне — с удобным рабочим местом.
Материал подготовлен специально для компании «Стильные Кухни».

Автор: Елена Виноградова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией «Стильные Кухни»
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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