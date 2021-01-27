— По уровню комфорта автобусы Scania просто превосходны, с ними нет совершенно никаких проблем. Поездка из Петербурга в Вологду для них — не расстояние. Во время тура в Португалию мы проехали на такой машине 12 тыс. километров за 20 дней, и люди вернулись довольными и отдохнувшими.



Туристический автопарк в Петербурге довольно старый. В городе есть около пяти мест, где можно припарковать автобус, чтобы начать экскурсию или тур. И я вижу, на чем ездят туристы: это в основном китайские и видавшие виды немецкие машины. Последние долго работали в Скандинавии, а потом оказались у нас.



По сравнению с ними новые Scania — просто с другой планеты. Это современные автобусы с хорошим климат-контролем, который поддерживает оптимальную температуру: зимой особенно важно, чтобы в салоне не было слишком жарко или слишком холодно. Окна очень широкие, панорамные, но при этом тонированные, так что зимнее солнце дискомфорта не доставляет.



В Scania есть два, а иногда и три видеомонитора, на которых во время долгих переездов удобно показывать тематическое кино, связанное с местами, которые мы недавно посетили. Например, после Кирилло-Белозерского монастыря мы посмотрели фильм «Монах и бес», который там снимали. Так как экранов несколько, всем пассажирам длинного автобуса было хорошо видно. Важно, что в Scania отличная акустика: не бывает так, что спецэффекты в фильме звучат громко, а речь главных героев — тихо. У каждого пассажира возле сиденья есть встроенный USB разъем для зарядки гаджетов.