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Резной, кружевной, железный
Вологодский край: как доехать и что посмотреть
Схема маршрута путешествия →
Удивительные места Вологодчины →
Что привозят петербуржцы из Вологодского края →
Куда еще съездить зимой →
Почему стоит путешествовать на автобусе →
Автобусы Scania →

Резной, кружевной, железный

Вологодский край: как доехать и что посмотреть
Короткое путешествие по России — это замечательная возможность вырваться из повседневности, отдохнуть, расширить кругозор и полюбоваться красотой природы. О том, чем привлекает зимняя Вологодчина, нам рассказал петербургский гид Денис Зоткин. До начала пандемии он более 10 лет знакомил туристов с достопримечательностями Европы, а со второй половины 2020 года помогает им «открывать» Россию: старинную архитектуру и современные музеи, обычаи древности и самобытную местную кухню. За это время он успел провести около десяти автобусных туров и проехать примерно 50 тыс. километров. Если же считать километраж за всю карьеру, Денис признает, что он «добрался до Луны и уже едет обратно».
Наведите на круг, чтобы узнать больше
День 1
День 2
День 3
День 4
  • Отправление автобуса из Петербурга
  • Остановка в Тихвине
  • Прибытие в Вологду, размещение в гостинице
  • Посещение музея «Семенково»
  • Автобусно-пешеходная экскурсия по Вологде
  • Экскурсия по Кирилло-Белозерскому музею-заповеднику
  • Посещение исторического центра «Сугорье»
  • Переезд в Череповец, размещение в гостинице
  • Экскурсия по Череповцу
  • Посещение Центра Металлургической Промышленности
  • Возвращение в Санкт-Петербург
Вологодский край находится относительно недалеко от Петербурга и связан с ним достаточно качественными дорогами. Там уже с ноября наступает настоящая зима с чистым снегом и морозом, причем бодрящие вологодские -20° С очень отличаются от влажных холодов города на Неве. В декабре 2020 года Денис Зоткин вместе с группой петербургских туристов отправился на Вологодчину на автобусе европейского комфорт-класса Scania.

Удивительные места Вологодчины, которые посетили туристы из Петербурга

Архитектурно-этнографический музей «Семенково» — это островок жизни и быта деревни русского Севера конца XIX века. Еще в советские годы сюда по бревнышку перевезли настоящие жилые избы, деревянные церкви и часовни со всей Вологодской области и выстроили их в несколько улиц, так что получилось «типовое село». Его прелесть не только в красоте северорусских срубов и вкусном запахе печного дыма, но и в том, что в каждой избе что-то происходит. В одной учат валять валенки, в другой — шить лыко, в третьей — сбивать масло.
Архитектурно-этнографический музей «Семенково» — это островок жизни и быта деревни русского Севера конца XIX века. Еще в советские годы сюда по бревнышку перевезли настоящие жилые избы, деревянные церкви и часовни со всей Вологодской области и выстроили их в несколько улиц, так что получилось «типовое село». Его прелесть не только в красоте северорусских срубов и вкусном запахе печного дыма, но и в том, что в каждой избе что-то происходит. В одной учат валять валенки, в другой — шить лыко, в третьей — сбивать масло.
По Вологде, столице края, стоит прогуляться, чтобы увидеть уникальную сквозную резьбу, деревянные дома в центре и Вологодский кремль. В зимнюю программу обязательно стоит включить Музей кружева, где собраны более 700 плетеных экспонатов как вологодской школы, так и прибывших из-за границы. Опыт показывает, что его экспозиция интересна и мужчинам! А музей «Мир забытых вещей» воссоздает атмосферу прошлого. Они заходят в гости к горожанину XIX века, рассматривают портреты из дворянских усадеб, реликвии из семейных коллекций и архивов.
По Вологде, столице края, стоит прогуляться, чтобы увидеть уникальную сквозную резьбу, деревянные дома в центре и Вологодский кремль. В зимнюю программу обязательно стоит включить Музей кружева, где собраны более 700 плетеных экспонатов как вологодской школы, так и прибывших из-за границы. Опыт показывает, что его экспозиция интересна и мужчинам! А музей «Мир забытых вещей» воссоздает атмосферу прошлого. Они заходят в гости к горожанину XIX века, рассматривают портреты из дворянских усадеб, реликвии из семейных коллекций и архивов.
В Кирилло-Белозерском монастыре музейная экспозиция соседствует с действующей обителью. Зимой здесь очень красиво: высокие белые стены, замерзшее Сиверское озеро и такая тишина, что слышно, как на противоположном берегу, в нескольких километрах от музея, лает собака. Для жителей большого города — совершенно непривычное впечатление.
В Кирилло-Белозерском монастыре музейная экспозиция соседствует с действующей обителью. Зимой здесь очень красиво: высокие белые стены, замерзшее Сиверское озеро и такая тишина, что слышно, как на противоположном берегу, в нескольких километрах от музея, лает собака. Для жителей большого города — совершенно непривычное впечатление.
В историческом центре «Сугорье» воссоздан быт русичей X века и викингов, которые в раннем средневековье были частыми гостями Белозерья. Здесь рассказывают о Великом Волжском пути «из варяг в арабы», дочери Ивана Калиты — княгини Феодосии и ее муже, павшем в Куликовской битве, а еще — разоблачают миф о высоких норманнах в рогатых шлемах. «Сугорье» стоит посетить ради интересных интерактивных программ: туристы попадают на пир дружины, вернувшейся из похода, раздувают меха в средневековой кузнице и даже могут стать свидетелями поединка между русичем и викингом.
В историческом центре «Сугорье» воссоздан быт русичей X века и викингов, которые в раннем средневековье были частыми гостями Белозерья. Здесь рассказывают о Великом Волжском пути «из варяг в арабы», дочери Ивана Калиты — княгини Феодосии и ее муже, павшем в Куликовской битве, а еще — разоблачают миф о высоких норманнах в рогатых шлемах. «Сугорье» стоит посетить ради интересных интерактивных программ: туристы попадают на пир дружины, вернувшейся из похода, раздувают меха в средневековой кузнице и даже могут стать свидетелями поединка между русичем и викингом.
В Череповце работают потрясающие музеи европейского уровня: красивые, интерактивные, интересные как и для взрослых, и для детей. В Центре Металлургической Промышленности, например, можно узнать историю железных промыслов Череповецкого уезда и изучить эволюцию технологий — от сыродутных горнов до доменных печей. Здесь есть виртуальная примерочная, где посетители «надевают» доспехи древних воинов и спецодежду современных сталеваров. Не так давно в городе открылся еще один музей: он посвящен поэту и рок-музыканту Александру Башлачеву, который здесь родился.
В Череповце работают потрясающие музеи европейского уровня: красивые, интерактивные, интересные как и для взрослых, и для детей. В Центре Металлургической Промышленности, например, можно узнать историю железных промыслов Череповецкого уезда и изучить эволюцию технологий — от сыродутных горнов до доменных печей. Здесь есть виртуальная примерочная, где посетители «надевают» доспехи древних воинов и спецодежду современных сталеваров. Не так давно в городе открылся еще один музей: он посвящен поэту и рок-музыканту Александру Башлачеву, который здесь родился.

Что привозят петербуржцы из Вологодского края

— Участники нашего тура в качестве сувенира покупали изделия из льна, потому что они тут дешевле и хорошего качества. А еще — разные вкусности. В Вологде делают чудесный мармелад с такими вкусами, каких я больше нигде не встречал: можжевеловый, с семенами льна и так далее. Из Череповца везут конфеты «Птичье молоко», которые производит местный кондитерский комбинат. Упаковка маленькая и невзрачная, а вкус потрясающий.

Разумеется, приобретают разную «молочку», в том числе знаменитое масло. Оказывается, его легендарный чуть ореховый привкус присутствует, только если маслу не больше 28 дней. Потом он просто исчезает. Кто-то выбирает местный зефир, варенье или клюкву в сахаре. Я заметил, что сувениры в последнее время все чаще становятся съедобными. Продуктовые сети везде одни и те же, едим мы все одинаковое, поэтому очень хочется порадовать себя чем-то аутентичным и необычным. Чем-то, что производят только там, и больше нигде. В 2020 году за этим началась настоящая охота.
Денис Зоткин, профессиональный путешественник, гид по Европе и экскурсовод по Петербургу
— Участники нашего тура в качестве сувенира покупали изделия из льна, потому что они тут дешевле и хорошего качества. А еще — разные вкусности. В Вологде делают чудесный мармелад с такими вкусами, каких я больше нигде не встречал: можжевеловый, с семенами льна и так далее. Из Череповца везут конфеты «Птичье молоко», которые производит местный кондитерский комбинат. Упаковка маленькая и невзрачная, а вкус потрясающий.

Разумеется, приобретают разную «молочку», в том числе знаменитое масло. Оказывается, его легендарный чуть ореховый привкус присутствует, только если маслу не больше 28 дней. Потом он просто исчезает. Кто-то выбирает местный зефир, варенье или клюкву в сахаре. Я заметил, что сувениры в последнее время все чаще становятся съедобными. Продуктовые сети везде одни и те же, едим мы все одинаковое, поэтому очень хочется порадовать себя чем-то аутентичным и необычным. Чем-то, что производят только там, и больше нигде. В 2020 году за этим началась настоящая охота.
Самым ярким впечатлением для туристов во время этой поездки неожиданно стали вологодские... рассветы и закаты. Когда выехали из Вологды с сторону Белозерска, рассвет был такой, что пассажиры попросили остановить автобус. Кстати, в этом заключается еще один плюс автобусных туров: увидев в пути что-то достойное внимания, можно сделать остановку и полюбоваться. А фантастический закат ждал путешественников на реке Шексна. «Мы в Петербурге уже забыли, что небо может быть настолько красивым», — рассказал Денис.

Куда еще съездить зимой

Тем, кто планирует недолгое, двух- или трехдневное путешествие, можно выбирать из нескольких направлений: Карелия, Вологодская, Новгородская и Тверская области. Денис Зоткин особенно рекомендует Псковскую область. За три дня можно посмотреть старинный Псков, съездить в гости к малой народности сето, добраться до Пушкинских Гор, где зимой нет школьников, зато много снега и отличные экскурсии, зайти в дом-музей Довлатова, посмотреть в городе Остров на старейшие в России подвесные мосты и, накупив вкуснейших солений, вернуться в Петербург.
Куда еще съездить зимой
Тем, кто планирует недолгое, двух- или трехдневное путешествие, можно выбирать из нескольких направлений: Карелия, Вологодская, Новгородская и Тверская области. Денис Зоткин особенно рекомендует Псковскую область. За три дня можно посмотреть старинный Псков, съездить в гости к малой народности сето, добраться до Пушкинских Гор, где зимой нет школьников, зато много снега и отличные экскурсии, зайти в дом-музей Довлатова, посмотреть в городе Остров на старейшие в России подвесные мосты и, накупив вкуснейших солений, вернуться в Петербург.

Почему стоит путешествовать на автобусе

— По уровню комфорта автобусы Scania просто превосходны, с ними нет совершенно никаких проблем. Поездка из Петербурга в Вологду для них — не расстояние. Во время тура в Португалию мы проехали на такой машине 12 тыс. километров за 20 дней, и люди вернулись довольными и отдохнувшими.

Туристический автопарк в Петербурге довольно старый. В городе есть около пяти мест, где можно припарковать автобус, чтобы начать экскурсию или тур. И я вижу, на чем ездят туристы: это в основном китайские и видавшие виды немецкие машины. Последние долго работали в Скандинавии, а потом оказались у нас.

По сравнению с ними новые Scania — просто с другой планеты. Это современные автобусы с хорошим климат-контролем, который поддерживает оптимальную температуру: зимой особенно важно, чтобы в салоне не было слишком жарко или слишком холодно. Окна очень широкие, панорамные, но при этом тонированные, так что зимнее солнце дискомфорта не доставляет.

В Scania есть два, а иногда и три видеомонитора, на которых во время долгих переездов удобно показывать тематическое кино, связанное с местами, которые мы недавно посетили. Например, после Кирилло-Белозерского монастыря мы посмотрели фильм «Монах и бес», который там снимали. Так как экранов несколько, всем пассажирам длинного автобуса было хорошо видно. Важно, что в Scania отличная акустика: не бывает так, что спецэффекты в фильме звучат громко, а речь главных героев — тихо. У каждого пассажира возле сиденья есть встроенный USB разъем для зарядки гаджетов.
Денис Зоткин, профессиональный путешественник, гид по Европе и экскурсовод по Петербургу
— По уровню комфорта автобусы Scania просто превосходны, с ними нет совершенно никаких проблем. Поездка из Петербурга в Вологду для них — не расстояние. Во время тура в Португалию мы проехали на такой машине 12 тыс. километров за 20 дней, и люди вернулись довольными и отдохнувшими.

Туристический автопарк в Петербурге довольно старый. В городе есть около пяти мест, где можно припарковать автобус, чтобы начать экскурсию или тур. И я вижу, на чем ездят туристы: это в основном китайские и видавшие виды немецкие машины. Последние долго работали в Скандинавии, а потом оказались у нас.

По сравнению с ними новые Scania — просто с другой планеты. Это современные автобусы с хорошим климат-контролем, который поддерживает оптимальную температуру: зимой особенно важно, чтобы в салоне не было слишком жарко или слишком холодно. Окна очень широкие, панорамные, но при этом тонированные, так что зимнее солнце дискомфорта не доставляет.

В Scania есть два, а иногда и три видеомонитора, на которых во время долгих переездов удобно показывать тематическое кино, связанное с местами, которые мы недавно посетили. Например, после Кирилло-Белозерского монастыря мы посмотрели фильм «Монах и бес», который там снимали. Так как экранов несколько, всем пассажирам длинного автобуса было хорошо видно. Важно, что в Scania отличная акустика: не бывает так, что спецэффекты в фильме звучат громко, а речь главных героев — тихо. У каждого пассажира возле сиденья есть встроенный USB разъем для зарядки гаджетов.
По наблюдениям Дениса, в автобусные туры отправляются и пожилые люди, и молодые пары, и мамы с детьми. Целевую аудиторию таких путешествий гид определяет как «от семи до семидесяти». Для маленьких туристов поездка не будет утомительной, если подобрать правильную активность. Так, оказавшись у древнего монастыря с пятилетним ребенком, не обязательно отправляться на осмотр всей коллекции фресок — вместо это можно устроить импровизированное катание с ближайшей горки.

Scania: европейский уровень комфорта и надежности

Европейские стандарты безопасности и качества — гарантия комфортного путешествия
Просторный салон и удобные кресла с ремнями безопасности
Опора для ног, откидной столик, сетка для хранения и подлокотники со стороны прохода
Индивидуальные блоки освещения, обдува и запроса остановки. USB разъемы для зарядки гаджетов
Видеомониторы 19 дюймов, мультимедийная система с поддержкой CD, DVD, MP3
Удобный доступ к вместительному багажному отделению, в салоне — полки закрытого типа «как в самолете»
Опционально: туалетная кабина с умывальником, кухня с горячей и холодной питьевой водой, кофемашиной
Энергоэффективное двойное остекление с тонировкой. Комфортная подсветка салона: три режима яркости, включая ступени и проход между рядами сидений
Мощная система климат-контроля, подходящая и для южных, и для северных регионов России. Дополнительный автономный обогреватель
Для пассажиров

Для пассажиров

Европейские стандарты безопасности и качества — гарантия комфортного путешествия
Просторный салон и удобные кресла с ремнями безопасности
Опора для ног, откидной столик, сетка для хранения и подлокотники со стороны прохода
Индивидуальные блоки освещения, обдува и запроса остановки. USB разъемы для зарядки гаджетов
Видеомониторы 19 дюймов, мультимедийная система с поддержкой CD, DVD, MP3
Удобный доступ к вместительному багажному отделению, в салоне — полки закрытого типа «как в самолете»
Опционально: туалетная кабина с умывальником, кухня с горячей и холодной питьевой водой, кофемашиной
Энергоэффективное двойное остекление с тонировкой. Комфортная подсветка салона: три режима яркости, включая ступени и проход между рядами сидений
Мощная система климат-контроля, подходящая и для южных, и для северных регионов России
Дополнительный автономный обогреватель
Надежность и удобство управления
Двухзонная система климат-контроля: салон и место водителя
Рабочее место с обогревом сиденья, лобового стекла и бокового окна
Солнцезащитные шторки лобового стекла с электроприводом
Система поддержки водителя на экране приборной панели, бортовое зарядное устройство
Круиз-контроль с автоматическим поддержанием скорости на спусках
Автоматическое переключение передач без педали сцепления благодаря коробке Scania Opticruise
Гидравлический тормоз-замедлитель Scania Retarder
Другие системы пассивной безопасности: поддержание курсовой устойчивости (ESP), электронная тормозная система (EBS), экстренное торможение (Brake Assist), контроль давления в шинах, удержание на склоне (Hill Hold), удаленный мониторинг
Для водителей

Для водителей

Надежность и удобство управления
Двухзонная система климат-контроля: салон и место водителя
Рабочее место с обогревом сиденья, лобового стекла и бокового окна
Солнцезащитные шторки лобового стекла с электроприводом
Система поддержки водителя на экране приборной панели, бортовое зарядное устройство
Круиз-контроль с автоматическим поддержанием скорости на спусках
Автоматическое переключение передач без педали сцепления благодаря коробке Scania Opticruise
Гидравлический тормоз-замедлитель Scania Retarder
Другие системы пассивной безопасности: поддержание курсовой устойчивости (ESP), электронная тормозная система (EBS), экстренное торможение (Brake Assist), контроль давления в шинах, удержание на склоне (Hill Hold), удаленный мониторинг
Комплексное решение: финансирование автобусов Scania от компании «Скания Лизинг» и привлекательные сервисные контракты
Официальные сервисные центры Scania по всей России — от Калининграда до Владивостока
Обслуживание квалифицированным персоналом, постоянное наличие оригинальных запчастей
Сервисные контракты на ТО
Служба экстренной помощи Scania Assistance на дороге 24/7
Для бизнеса

Для бизнеса

Комплексное решение: финансирование автобусов Scania от компании «Скания Лизинг» и привлекательные сервисные контракты
Официальные сервисные центры Scania по всей России — от Калининграда до Владивостока
Обслуживание квалифицированным персоналом, постоянное наличие оригинальных запчастей
Сервисные контракты на ТО
Служба экстренной помощи Scania Assistance на дороге 24/7
Узнать больше об автобусах Scania
Материал подготовлен специально для ООО «Скания-Русь».

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Скания-Русь»
Фотографии также предоставлены героем материала
Другие источники фотографий и иллюстраций: wikipedia.org, freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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