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6 врагов чистого воздуха. Почему они вредны и как их победить
Порой мы просто не замечаем твердые частицы и газообразные вещества, которые портят атмосферу в квартире или офисе. Первые слишком малы, чтобы увидеть их невооруженным глазом, а вторые чаще всего не имеют ни цвета, ни запаха. Тем важнее знать злодеев «в лицо»! Предлагаем разобраться, кто есть кто в мире воздушных вредителей. Но сначала несколько слов об их размерах.
Аллергены
Вирусы
Городская
экология
Табачный дым
Мебель
Строительные
и отделочные
материалы
Обычно величина загрязняющих частиц измеряется в микрометрах (мкм) — тысячных долях миллиметра. Диаметр человеческого волоса, к примеру, может равняться 50–70 мкм. При этом размер пыльцы — 20–40 мкм, а вируса — 0,02–0,3 мкм.
Обычно величина загрязняющих частиц измеряется в микрометрах (мкм) — тысячных долях миллиметра. Диаметр человеческого волоса, к примеру, может равняться 50–70 мкм. При этом размер пыльцы — 20–40 мкм, а вируса — 0,02–0,3 мкм.
Аллергены
Они присутствуют в воздухе круглый год. Например, пыльца атакует аллергиков еще ранней весной, когда на березе и ольхе появляются сережки. В начале лета зацветают луговые травы, а в августе — сорняки вроде полыни, лебеды или амброзии. Характерный аллерген осени — плесневые грибы в опавшей листве. С началом отопительного сезона активизируются домашние пылевые клещи. Это крошечные паукообразные, выделения которых способны вызывать аллергическую реакцию.
Вирусы
По воздуху передаются так называемые респираторные инфекции, к которым относятся и разные виды гриппа, и COVID-19. Когда больной кашляет, чихает, разговаривает или просто дышит, он распространяет микрокапли слюны и слизи, содержащие вирус. Здоровый человек вдыхает их и может заразиться. При этом инфекция способна относительно долго сохранять активность в окружающей среде. Гриппом, к примеру, через воздух можно заразиться в течение 24 часов, особенно если в квартире или офисе низкая влажность. Коронавирус в мелких «аэрозольных» каплях, по некоторым данным, способен оставаться в воздухе до 3 часов.
Они присутствуют в воздухе круглый год. Например, пыльца атакует аллергиков еще ранней весной, когда на березе и ольхе появляются сережки. В начале лета зацветают луговые травы, а в августе — сорняки вроде полыни, лебеды или амброзии. Характерный аллерген осени — плесневые грибы в опавшей листве. С началом отопительного сезона активизируются домашние пылевые клещи. Это крошечные паукообразные, выделения которых способны вызывать аллергическую реакцию.
Аллергены
По воздуху передаются так называемые респираторные инфекции, к которым относятся и разные виды гриппа, и COVID-19. Когда больной кашляет, чихает, разговаривает или просто дышит, он распространяет микрокапли слюны и слизи, содержащие вирус. Здоровый человек вдыхает их и может заразиться. При этом инфекция способна относительно долго сохранять активность в окружающей среде. Гриппом, к примеру, через воздух можно заразиться в течение 24 часов, особенно если в квартире или офисе низкая влажность. Коронавирус в мелких «аэрозольных» каплях, по некоторым данным, способен оставаться в воздухе до 3 часов.
Вирусы
Городская экология
Специалисты признают: воздух мегаполиса, который мы впускаем к себе домой при проветривании, нельзя назвать полезным. В нем могут присутствовать выхлопные газы автомобилей, выбросы промышленных производств и другие загрязнения, приводящие к повышению концентрации вредных веществ, таких как, например, токсичный бензапирен или ядовитый диоксида азота. На качество воздуха в конкретном районе также влияют плотность застройки, ширина улиц и количество зеленых пространств.
Табачный дым
Курящие люди часто живут в одной квартире с аллергиками, детьми и просто родственниками, которые не разделяют эту привычку. Всем им — и курильшику тоже! — приходится вдыхать дым, состоящий из примерно 4 тыс. различных химических веществ, часть которых официально признаны канцерогенами. Также известно, что пассивное курение нередко усиливает аллергии, приводит к лор-проблемам, вредит легким, сердцу, сосудам. У детей повышается вероятность развития астмы.
Специалисты признают: воздух мегаполиса, который мы впускаем к себе домой при проветривании, нельзя назвать полезным. В нем могут присутствовать выхлопные газы автомобилей, выбросы промышленных производств и другие загрязнения, приводящие к повышению концентрации вредных веществ, таких как, например, токсичный бензапирен или ядовитый диоксида азота. На качество воздуха в конкретном районе также влияют плотность застройки, ширина улиц и количество зеленых пространств.
Городская экология
Курящие люди часто живут в одной квартире с аллергиками, детьми и просто родственниками, которые не разделяют эту привычку. Всем им — и курильшику тоже! — приходится вдыхать дым, состоящий из примерно 4 тыс. различных химических веществ, часть которых официально признаны канцерогенами. Также известно, что пассивное курение нередко усиливает аллергии, приводит к лор-проблемам, вредит легким, сердцу, сосудам. У детей повышается вероятность развития астмы.
Табачный дым
Мебель
Самый обыкновенный шкаф может стать врагом чистого воздуха и здоровья, если он сделан из неправильных древесно-стружечных плит. Определенные их разновидности способны выделять формальдегид — вредный газ, который при превышении допустимой концентрации раздражает кожу и слизистые, вызывает слабость и головные боли. При постоянном контакте он увеличивает риск развития рака. Безопасной считается мебель из ДСП с сертификатом, в котором указан класс эмиссии Е1. Важно, чтобы нигде не была видна «голая» стружка, так как именно из нее может выделяться вредное вещество. Вся поверхность должна быть покрыта лаком, специальной пленкой или как-то еще обработана.
Строительные и отделочные материалы
Некоторые из них производятся из полимеров, способных при определенных условиях выделять стирол, опасную жидкость, которая находится в воздухе в виде паров. Если вдыхать их недолго, могут появиться раздражение слизистых, головная боль, тошнота и головокружение — вплоть до потери сознания. Систематический контакт с веществом вредит почкам, печени, нервной и кровеносной системам, нарушает обмен веществ и снижает репродуктивную способность женщин. Источниками стирола могут стать строительные утеплители, изоляционные и звукоизоляционные материалы, а также полимеры для герметизации труб, облицовочные панели и влагостойкие обои.
Самый обыкновенный шкаф может стать врагом чистого воздуха и здоровья, если он сделан из неправильных древесно-стружечных плит. Определенные их разновидности способны выделять формальдегид — вредный газ, который при превышении допустимой концентрации раздражает кожу и слизистые, вызывает слабость и головные боли. При постоянном контакте он увеличивает риск развития рака. Безопасной считается мебель из ДСП с сертификатом, в котором указан класс эмиссии Е1. Важно, чтобы нигде не была видна «голая» стружка, так как именно из нее может выделяться вредное вещество. Вся поверхность должна быть покрыта лаком, специальной пленкой или как-то еще обработана.
Мебель
Некоторые из них производятся из полимеров, способных при определенных условиях выделять стирол, опасную жидкость, которая находится в воздухе в виде паров. Если вдыхать их недолго, могут появиться раздражение слизистых, головная боль, тошнота и головокружение — вплоть до потери сознания. Систематический контакт с веществом вредит почкам, печени, нервной и кровеносной системам, нарушает обмен веществ и снижает репродуктивную способность женщин. Источниками стирола могут стать строительные утеплители, изоляционные и звукоизоляционные материалы, а также полимеры для герметизации труб, облицовочные панели и влагостойкие обои.
Строительные и отделочные материалы
Как сделать воздух чище?
Выяснив, кто виноват, необходимо найти ответ и на другой классический вопрос: что делать? Здесь на помощь приходят современные технологии очистки воздуха. Чтобы ими пользоваться, не обязательно затевать ремонт или монтировать сложную вентиляционную систему. Удобной альтернативой может стать современный очиститель воздуха: например, швейцарский IQAir Allergen 100 или IQAir HealthPro 250.
Выяснив, кто виноват, необходимо найти ответ и на другой классический вопрос: что делать? Здесь на помощь приходят современные технологии очистки воздуха. Чтобы ими пользоваться, не обязательно затевать ремонт или монтировать сложную вентиляционную систему. Удобной альтернативой может стать современный очиститель воздуха: например, швейцарский IQAir Allergen 100 или IQAir HealthPro 250.
IQAir Allergen 100
IQAir HealthPro 250
Как сделать воздух чище?
Компания IQAir уже почти 60 лет производит оборудование для очистки воздуха. Она была основана в 1963 году в Германии братьями Манфредом и Клаусом Хаммесами, в 1981 году штаб-квартира компании переехала в Швейцарию. В 1998 году был выпущен первый очиститель воздуха HealthPro Plus. С тех пор IQAir непрерывно совершенствовала продукцию. Ее очистители использовались, в частности, в Гонконге в период вспышки атипичной пневмонии 2003 года, а также во время Олимпиады 2008 года в Пекине: они повышали качество воздуха в помещениях, где жили и тренировались спортсмены сборной США. Сегодня IQAir — один из лидеров индустрии очистки воздуха. Ее устройства производятся в Швейцарии в соответствии с высокими стандартами качества и международными нормами, а затем находят применение во всем мире.
Ключевая деталь моделей IQAir Allergen 100 или IQAir HealthPro 250 — фильтр тонкой очистки HyperHEPA класса H12/13. Благодаря ему приборы задерживают более 99,97% частиц размером от 0,3 мкм и свыше 99,5% частиц величиной от 0,003 мкм. А это значит, что очистители IQAir способны избавлять воздух не только от сравнительно крупных аллергенов, но и от миниатюрных вирусов. Все они улавливаются специальным нетканым микроволокном. При этом устройства ничего не добавляют в воздух, так как работают по механическому принципу. IQAir HealthPro 250 дополнительно оснащен угольным фильтром, который очищает помещение от газов и запахов.
Ключевая деталь моделей IQAir Allergen 100 или IQAir HealthPro 250 — фильтр тонкой очистки HyperHEPA класса H12/13. Благодаря ему приборы задерживают более 99,97% частиц размером от 0,3 мкм и свыше 99,5% частиц величиной от 0,003 мкм. А это значит, что очистители IQAir способны избавлять воздух не только от сравнительно крупных аллергенов, но и от миниатюрных вирусов. Все они улавливаются специальным нетканым микроволокном. При этом устройства ничего не добавляют в воздух, так как работают по механическому принципу. IQAir HealthPro 250 дополнительно оснащен угольным фильтром, который очищает помещение от газов и запахов.
Роман Чуханов, генеральный директор Центра экологии жилья Breeeth!
— Нам часто приходится измерять уровень загрязнения воздуха. Минимальную концентрацию частиц от 0,3 мкм — 14 млн на кубический метр воздуха — мы наблюдали в совершенно новом офисе с чистыми пока еще вентиляционными каналами. Худшие показатели, когда «приборы зашкаливали», были в обычной квартире. Там в кубометре воздуха содержалось свыше 3,5 млрд частиц.

Мы выбрали в качестве поставщика решений очистки воздуха швейцарскую компанию IQAir. Воздухоочистители IQAir — это компактное оборудование профессионального уровня, предназначенное для использования дома, в офисе или в медицинских учреждениях.

По нашим данным, более 90% частиц в воздухе — меньше 0,3 мкм. Чем они меньше, тем выше может быть их концентрация и тем легче они попадают в организм человека. Так что самые маленькие частицы могут быть наиболее опасными и многочисленными. Именно их и задерживает фильтр HyperHEPA, установленный в приборах IQAir.

Очистители нередко покупают компании, которые заботятся о здоровье сотрудников. Например, несколько лет назад одна из них приобрела IQAir, чтобы ключевые специалисты меньше заражали друг друга во время сезонных эпидемий гриппа, а компания не лишалась сотрудников и экономила на больничных. Теперь они хотят закупить еще больше этих устройств и поставить их во всех кабинетах. Во время пандемии коронавируса IQAir особенно востребованы. Их устанавливают по всему миру не только в офисах, но и в детских садах, и в школах.
— Нам часто приходится измерять уровень загрязнения воздуха. Минимальную концентрацию частиц от 0,3 мкм — 14 млн на кубический метр воздуха — мы наблюдали в совершенно новом офисе с чистыми пока еще вентиляционными каналами. Худшие показатели, когда «приборы зашкаливали», были в обычной квартире. Там в кубометре воздуха содержалось свыше 3,5 млрд частиц.

Мы выбрали в качестве поставщика решений очистки воздуха швейцарскую компанию IQAir. Воздухоочистители IQAir — это компактное оборудование профессионального уровня, предназначенное для использования дома, в офисе или в медицинских учреждениях.

Более 90% частиц в воздухе — меньше 0,3 мкм. Чем они меньше, тем выше может быть их концентрация и тем легче они попадают в организм человека. Так что самые маленькие частицы могут быть наиболее опасными и многочисленными. Именно их и задерживает фильтр HyperHEPA, установленный в приборах IQAir.

Очистители нередко покупают компании, которые заботятся о здоровье сотрудников. Например, несколько лет назад одна из них приобрела IQAir, чтобы ключевые специалисты меньше заражали друг друга во время сезонных эпидемий гриппа, а компания не лишалась сотрудников и экономила на больничных. Теперь они хотят закупить еще больше этих устройств и поставить их во всех кабинетах. Во время пандемии коронавируса IQAir особенно востребованы. Их устанавливают по всему миру не только в офисах, но и в детских садах, и в школах.
Узнать больше о IQAir Allergen 100
Узнать больше о IQAir HealthPro 250
Материал подготовлен специально для ООО «Экоинновации».

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Экоинновации»
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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