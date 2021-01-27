6 врагов чистого воздуха. Почему они вредны и как их победить

— Нам часто приходится измерять уровень загрязнения воздуха. Минимальную концентрацию частиц от 0,3 мкм — 14 млн на кубический метр воздуха — мы наблюдали в совершенно новом офисе с чистыми пока еще вентиляционными каналами. Худшие показатели, когда «приборы зашкаливали», были в обычной квартире. Там в кубометре воздуха содержалось свыше 3,5 млрд частиц.



Мы выбрали в качестве поставщика решений очистки воздуха швейцарскую компанию IQAir. Воздухоочистители IQAir — это компактное оборудование профессионального уровня, предназначенное для использования дома, в офисе или в медицинских учреждениях.



По нашим данным, более 90% частиц в воздухе — меньше 0,3 мкм. Чем они меньше, тем выше может быть их концентрация и тем легче они попадают в организм человека. Так что самые маленькие частицы могут быть наиболее опасными и многочисленными. Именно их и задерживает фильтр HyperHEPA, установленный в приборах IQAir.



Очистители нередко покупают компании, которые заботятся о здоровье сотрудников. Например, несколько лет назад одна из них приобрела IQAir, чтобы ключевые специалисты меньше заражали друг друга во время сезонных эпидемий гриппа, а компания не лишалась сотрудников и экономила на больничных. Теперь они хотят закупить еще больше этих устройств и поставить их во всех кабинетах. Во время пандемии коронавируса IQAir особенно востребованы. Их устанавливают по всему миру не только в офисах, но и в детских садах, и в школах.

