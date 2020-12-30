Город обновил подвижной состав на десяти автобусных маршрутах
В новых автобусах ЛиАЗ–5292 удобна посадка пассажиров даже с коляской или багажом и можно зарядить смартфон: в салоне доступны пять парных портов подключения. Преимущества новых машин уже можно оценить на трех маршрутах, на очереди еще семь. «Группа ГАЗ» поставила городу 100 новых ЛиАЗ–5292 в рамках ежегодной программы обновления подвижного состава ГУП «Пассажиравтотранс». Это треть техники, которая должна поступить в парк предприятия в этом году.
С новым ходом
Город обновил подвижной состав на десяти автобусных маршрутах
В новых автобусах ЛиАЗ–5292 удобна посадка пассажиров даже с коляской или багажом и можно зарядить смартфон: в салоне доступны пять парных портов подключения. Преимущества новых машин уже можно оценить на трех маршрутах, на очереди еще семь. «Группа ГАЗ» поставила городу 100 новых ЛиАЗ–5292 в рамках ежегодной программы обновления подвижного состава ГУП «Пассажиравтотранс». Это треть техники, которая должна поступить в парк предприятия в этом году.
«Группа ГАЗ» изготовила для СПб ГУП «Пассажиравтотранс» (ПАТ) 100 автобусов ЛиАЗ-5292. Они уже работают на маршрутах №1, 128, 158, которые проходят по Васильевскому острову и Петроградской стороне, в плотно населенных кварталах. До конца года новые ЛиАзы выйдут на маршруты № 6, 8, 46, 100, 106, 133, 198.
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По словам вице-президента по развитию продаж «Группы ГАЗ» Николая Одинцова, при производстве транспорта группа может учитывать специфику конкретных маршрутов. «Так было при подготовке парка для транспортного обслуживания Олимпийский и паралимпийских игр в Сочи», — уточнил он и добавил, что в новой модификации ЛиАЗов увеличено количество опций для удобства управления автобусом и комфорта пассажиров.
Обновление подвижного состава ПАТ идет на фоне подготовки к транспортной реформе, которая должна была состояться в июле этого года, но из-за пандемии ее отложили. По закону, принятому Госдумой, отсрочка составляет два года. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предложил ориентироваться на 1 ноября 2021 года. В результате преобразований действующая маршрутная сеть Санкт-Петербурга сократится почти вдвое: из 660 маршрутов останется около 360. Но власти планируют усилить действующие направления и открыть около 100 новых. Коммерческие перевозчики будут переведены на социальный тариф, маршруты разыграют на тендерах по контрактам нового образца: все риски по недобору пассажиропотока и выручки будут компенсированы из городского бюджета.
ПАТ — крупнейший городской перевозчик, в его парке около 2 тыс. единиц техники. Планируется, что к 2023 году он расширит парк автобусов на альтернативных видах топлива до 385 единиц, электробусов — до 50 единиц. ЛиАЗ–5292 оснащены двигателями повышенной мощности, соответствующими экологическому стандарту «Евро-5». Ранее такие ставили только на сочлененные автобусы.
В настоящий момент ЛиАЗ – не только крупнейший в России поставщик городских автобусов, но и обладатель самого разнотипного модельного ряда, выпускаемого серийно. Вероятно поэтому крупные города, которым требуются автобусы различной вместимости и работающие на различных видах топлива, в первую очередь обращают свое внимание именно на этот бренд.
Горожанам уже знакомы ЛиАЗы: 30 штук приехали как раз после Олимпиады в Сочи. Автобусы из новой партии голубые, а не белые, как те, что курсировали по олимпийским маршрутам. Они адаптированы под сложные погодные условия Северо-Запада: катафорезное грунтование защищает кузов от коррозии на 12 лет, а более мощный двигатель упрощает управление в непогоду. В модельном ряду ЛиАЗа можно выбрать автобус по списку критериев: от вместимости пассажиров (от 72 до 201 человек) до вида топлива и конструкции кузова с учетом особенностей маршрута. В последнем случае будут учтены тип дорожного покрытия, количество остановок на маршрутах или тип движения (по городу или междугородный). Модельный ряд позволяет подобрать машину с учетом объема пассажиропотока на разных маршрутах, но в то же время рационализировать издержки на амортизацию и содержание автопарка за счет принадлежности к одной марке.
Серийный выпуск разнообразных модификаций под заказ клиента стал возможным благодаря уникальной организации производства на Ликинском автобусном заводе. С 2005 года предприятие вошло в «Группу ГАЗ» Олега Дерипаски. Существенно улучшившиеся условия труда после внедрения акционером производственной системы положительно сказалось и на качестве сборки машин. Сегодня подмосковный завод ЛиАЗ оснащен современными технологиями, которыми не может похвастаться ни один производитель автобусов в России. Это и катафорезные ванны для нанесения грунтовки особым образом, и лазерный раскрой деталей. Четко организованная система производства позволяет выстроить работу конвейера так, что каждый сотрудник выполняет определенные операции за определенный отрезок времени, полностью сосредоточившись на качестве процесса. В результате всех преобразований каждый год Ликинский автобусный завод удивляет новинками. И Петербург – первый город, получивший одну из последних: городской автобус с двигателем повышенной мощности. А для пассажиров в автобусах важно удобство.
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«Моим детям 3 и 7 лет, и мы ездим на автобусе на развивающие занятия. Если я смогу быстро зайти в салон с коляской, с незначительной помощь старшего, поездки станут гораздо комфортнее», – поделилась одна из мам.
В ЛиАЗ–5292 учтены потребности мам с детьми и маломобильных пассажиров. Во-первых, автобус полностью низкопольный. Во-вторых, на остановках он «кланяется» пассажирам: наклоняется на семь градусов в сторону дверей – это называется «книлинг», – и пол салона оказывается на уровне тротуара. Это значит, что можно закатить коляску или занести тяжелую сумку в салон без усилий. Система книлинга увеличивает скорость посадки в автобус, что сокращает время прохождения маршрута на 15%. Комфорт пребывания в салоне обеспечивает система кондиционирования, мультимедийный экран и USB-порты для зарядки мобильных устройств. Для удобства работы водителя его кресло устанавливается на пневмоподвеске, также регулируется угол наклона спинки.
Борьба за качество общественного транспорта – это общемировой тренд. На проведении политики car-free настаивают урбанисты. Запрет автомобилей и перевод общественного транспорта на экологичное топливо будут способствовать снижению выбросов углекислого газа. Постепенное изменение улично-дорожной сети в интересах пешеходов улучшит городскую среду.
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Фото и материалы предоставлены пресс-службой «Группы ГАЗ»