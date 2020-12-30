Горожанам уже знакомы ЛиАЗы: 30 штук приехали как раз после Олимпиады в Сочи. Автобусы из новой партии голубые, а не белые, как те, что курсировали по олимпийским маршрутам. Они адаптированы под сложные погодные условия Северо-Запада: катафорезное грунтование защищает кузов от коррозии на 12 лет, а более мощный двигатель упрощает управление в непогоду. В модельном ряду ЛиАЗа можно выбрать автобус по списку критериев: от вместимости пассажиров (от 72 до 201 человек) до вида топлива и конструкции кузова с учетом особенностей маршрута. В последнем случае будут учтены тип дорожного покрытия, количество остановок на маршрутах или тип движения (по городу или междугородный). Модельный ряд позволяет подобрать машину с учетом объема пассажиропотока на разных маршрутах, но в то же время рационализировать издержки на амортизацию и содержание автопарка за счет принадлежности к одной марке.

