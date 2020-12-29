<section><h2>МегаФон. Новый год!</h2></section><section><h2><p><span style="font-size:26px;"><strong>Письмо победителя. Соня Огнева</strong></span><span style="font-size:28px;"><strong> </strong></span>:star:</p></h2><p><p dir="ltr"><span style="font-size:18px;"><em>Добрый день! Я хочу процитировать вам письмо своей дочери Сони. Пунктуацию немного подправил. Упоминаемая в тексте Варя — Сонина младшая сестра. С уважением, Михаил Огнев.</em></span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:18px;">«Письмо для Деда Мороза.</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:18px;">Дорогой Дедушка Мороз. Я не очень хорошо себя вела, но всё же, посмотри, пожалуйста, нельзя ли мне маленький подарочек. Но посмотри, что я делала этим годом: читала чуть-чуть Варе перед сном, пыталась убраться в своей комнате. Этот подарок будет для моей мамы. Я прошу тебя дать ей отпуск на две недели. Чтобы она смогла нормально отдохнуть и выполнять домашнее задание. И чтобы это доставляло ей удовольствие».</span></p></p></section><section><h3><p><span style="font-size:20px;"><strong>Наталья Иванова</strong></span> </p></h3><p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Дед Мороз, привет! Летишь?!</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Ты ж онлайн сейчас сидишь? </span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Смотришь в монитор с утра:</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">— Где скучает детвора?!</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Детки учат вновь стихи!</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Так что хоть онлайн приди!</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Ты же мудрый и крутой!</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">С мягкой снежной бородой!</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Елку дети нарядили,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Песни срочно разучили!</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">И, дистанцию храня,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Приглашаем мы тебя!</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Все по правилам пройдет!</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Встретим Новый лучший год!</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Помоги, нас поддержи!</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">И на праздник прилети!</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Маски мы уже пошили!</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Правила СанПин учили!</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Так что ждем тебя, лети!</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Встретим, веришь, от души!</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Вирус вредный заморозь!</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Пусть уйдет с планеты прочь!</span></p><br /></p></section><section><h3><p><span style="font-size:20px;"><strong>Светлана Калугина</strong></span></p></h3><p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">«Дорогой Дедушка Мороз! Пишет тебе девочка Света, 43-х лет. Спасибо тебе за то, что исполнил мое желание, загаданное на 2020 год, — поднятие зарплаты и появление благодарности людей к моей профессии. Я — врач. Дед Мороз, очень радикальный способ решения ты придумал, введя в мир Ковид-19. Понимаю, что назад ничего не изменить… Я буду вести себя хорошо в 2021 году, не буду загадывать других желаний!»</span></p><br /></p></section><section><h3><p><span style="font-size:20px;"><strong>Наталия Кутузова</strong></span> </p></h3><p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">«Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Наталия, и мне уже немало лет: 56. Весь этот год я исключительно хорошо себя вела: носила маску, помогала старенькой маме, выплатила ипотеку и очень много работала. А работа моя — снабжать медиков необходимыми товарами, инструментами и защитными средствами. Я очень прошу тебя, дорогой Дедушка, подари мне в будущем году здоровья. Я очень люблю горы и мечтаю увидеть, как цветут рододендроны на склонах моего любимого Приэльбрусья. Спасибо тебе, дедушка, будь здоров и весел!!!» </span></p><br /></p></section><section><h3><p><span style="font-size:20px;"><strong>Ольга Исаева</strong></span> </p></h3><p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">«Здравствуй дорогой Дедушка Мороз, пишу тебе от лица своего младшего сына Артема. Случилось так, что он в одну минуту перестал верить в чудеса и сказку. Дедушка Мороз, я очень тебя прошу, верни ему веру в чудеса и сказку. Он занимается профессионально баскетболом, отличник в школе, каждый день мне приносит пятерки и четвёрки. Он послушный мальчик. Меня очень поддерживает и помогает. Я могу много говорить о сыне Артеме. Он лучший младший сын и брат. Вообще, конечно, нам всем нужно вернуть в сердца тепло и веру в лучшее — и мне, и старшему сыну Дмитрию, и среднему сыну Сергею. Для нас уходящий год был очень-очень сложным. И хочется в эти предновогодние дни загадать желание, которое обязательно сбудется: пусть мои дети всегда будут рядом со мной и друг другом».</span></p><br /></p></section><section><h3><p><span style="font-size:20px;"><strong>Эльвира Юзюк</strong></span> </p></h3><p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">«Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Меня зовут Элечка. Мне 51 годик. Ты никогда не приходил ко мне в детстве. А к подружкам приходил. Я помню, когда мне было лет 5 или 6, ты стоял у нас под елкой с мешком в руках. Девочки в садике рассказывали, что под елкой находили от тебя подарки, а я никогда не находила. Даже в мешке, который был у тебя в руках, оказалась только вата. Я тайно открыла мешок, надеясь, что там есть подарок, хотя боялась, что мама меня за это будет ругать. Но увы... И я думала, что, наверное, плохо себя вела, раз не было подарков... Я уже выросла. Но мне бы хотелось приехать к тебе в гости в Великий Устюг, посидеть у тебя на коленях, рассказать стишок и получить от тебя конфетку. И еще чтобы ты сказал: «Элечка, ты хорошо себя вела весь год и ты очень хорошая девочка». Это все.</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Я тебе благодарна за то, что ты все равно есть. И ты всегда дарил чудесно-волшебные подарки моим детям...</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">С надеждой на осуществление мечты, девочка Элечка». </span></p><br /></p></section><section><h3><p><span style="font-size:20px;"><strong>Люся</strong></span></p></h3><p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;"></span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">«Милый Дедушка Мороз! Пишу тебе это письмо в крайнем отчаянии! Понимаю, что таких, как я, у тебя, возможно, миллионы, поэтому сразу к сути. Мне уже за тридцать, а я так и не встретила ГМЖ — главного мужчину жизни. <…> Это не значит, что я, как Спящая царевна, прилегла и жду, пока меня разбудит добрый принц, я действую. Очень действую! Например, прошла несколько тренингов в женском клубе. Дорогоооо! Но зато как полезно! Особенно тренинг по соблазну. </span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Оказывается, раньше я в соблазне вообще ничего не понимала. Как замечала симпатичного мужчину, сразу отводила взгляд, а это огромная ошибка! Надо-то, наоборот, очень внимательно на него смотреть, прям вылупиться, прицельно так. Но, по правде сказать, мне эта техника давалась тяжело. </span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;"><…> А в конце занятия нам дали домашнее задание — отрабатывать соблазняющий взгляд в общественном транспорте и в ресторанах.</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Так что сосредоточила все усилия в метро. Хотя и это не самое удачное место для пристальных взглядов, поскольку большинство мужчин как-то испуганно уступали место и отходили подальше. Или делали вид, что заснули, хотя на самом деле не спали.</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Вообще я не из тех, кто знакомится на улице, мне неловко, поэтому уже пару лет плотно сижу на сайтах знакомств. Один вечер по выходным у меня строго занят под свидания. </span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">В общем, Дедушка Мороз, ты не подумай, что я жалуюсь. Жизнь у меня хорошая: дом, работа, родные, друзья. Беспокоит одно — где мой ГМЖ заплутал? Ты уж соедини наши тропочки, а то как-то нервно. Время идет — результат нулевой.</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Заранее от всей души благодарю. С любовью, Люся».</span></p></p></section><section><h3><p><span style="font-size:20px;"><strong>Евгений Бручас</strong></span></p></h3><p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Пишет вам бюджетной сферы</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Представитель — педагог,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Понадеюсь, что успеет</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">В ваш письмо попасть чертог.</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Я не то чтобы расстроен</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Состоянием общих дел,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Вроде внутренне спокоен,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Но снаружи…поседел.</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Мы всю жизнь гранит науки,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">На горбу несли за грош,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Но пошли такие штуки,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Что хоть в сердце лучше нож.</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Среди нас в образовании</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Мало тех, кто дилетант,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Ведь работа по призванию…</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Но случился вдруг дистант!</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Объявили пандемию,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Рассадили по домам,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Как учить теперь Россию,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Не сказали толком нам.</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Вот, мол, камера, вот кнопки,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Здесь нажал — пошел урок.</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Все, что знали раньше, — в топку,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Как по новой — невдомек!</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Наш и так-то прежде статус</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Ненадежен был и утл,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Но случился новый казус —</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Всех загнали в сервис «Мудл».</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Вы хотя бы оцените</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Лингвистический замут,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Что-то дельное, скажите,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Разве «мУдлом» назовут?!</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Нас в онлайне первоклашки,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Обошли по всем фронтам,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">По старинке ж все, в бумажке,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Что куда нажать-то там…</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Через «Зум» теперь студентов</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Узнаем по голосам,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Вместо лекции — комменты,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">И домашка по «Вотсап».</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Так что в Новый Год желанье —</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Не постичь программных тайн,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">А вернуть преподавание,</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">В этот, как его, …оффлайн!</span></p></p></section><section><h3><p><span style="font-size:20px;"><strong>Екатерина Носенок</strong></span> </p></h3><p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;"></span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">«Не забыть написать письмо Деду Морозу!» — вот что было запланировано на сегодня и значилось в моем ежедневнике с пометкой «срочно». Не так уж и срочно, успокаивала я себя. И вообще, я ведь знаю, что ЕГО не существует. Нет, погодите, но ведь почему-то же пишут люди под Новый Год Дедам Морозам, Санта-Клаусам и этим, как их там, Йоулупуккам. А я что — исключение? Ну и что, что скоро тридцать, ну и что, что у самой дети...</span></p><p dir="ltr"><br /></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">У тебя много забот, да и работы, поэтому расскажу о самом хорошем, что у нас произошло за этот год. (А может, ты и так все знаешь? Тогда буду краткой). Для меня на первом месте дочь, я ей живу, дышу... В этом году она сделала первые шаги и назвала меня мамой. Я учу ее держать ложку и дружить, а она меня — видеть мир иначе, прощаться с теми, кто делает больно, отличать правду от лжи... Нет-нет, я не плачу, это от радости.</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Ах, да, совсем забыла, все еще тешу себя мечтой о собственной книге сказок для детей. Может, в следующем году что-то и получится: соберу родных за большим столом с вкусным пирогом из вишни, а, может, малины, — главное, чтобы они пришли, только все-все, пообещаешь? Ты и сам приходи, если действительно существуешь. (Вот уже и сама в тебя поверила, пока писала.)</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">А еще спасибо тебе за то, что возвращаешь в детство: туда, где запах оливье переплетается с ароматом мандаринов, где мама прячет красиво упакованный подарок под елку, где бабушка с дедушкой вырезают вместе со мной снежинки, а вечером 31 декабря я стараюсь быстрее заснуть, чтобы проснуться к бою курантов... Понимаю, что так уже никогда не будет, потому что маленькая девочка Катя давно выросла и сама мама прекрасной девочки. </span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">На этом я закончу свое письмо. Спасибо, что выслушал и подарил такие невероятные воспоминания, от которых еще больше захотелось укутаться с дочкой в теплый-теплый плед, крепко обнять ее и весь вечер вместе читать зимние сказки. С наступающим, Дедушка!»</span></p></p></section><section><h3><p><span style="font-size:20px;"><strong>Ольга Степановна и Даня Воскобойниковы</strong></span></p></h3><p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">«Дорогой дедушка Мороз! В уходящем году мы с внуком встретились с настоящим чудом — все лето провели в лесу на Карельском перешейке! Лес всегда вызывает радостные, добрые впечатления, как будто ходишь по своему дому! Невозможно сказать, что там человека окружают тишина и покой, ведь лес живет своей насыщенной жизнью. Мой пятилетний внук бегал от одного маленького животного к другому. Но кроме лягушек, жаб, змей и разных насекомых нам посчастливилось встретить и лосиху с лосенком. А уж сколько ягод было съедено и грибов собрано, сколько новых, неожиданных для нас растений мы нашли. А главное, лес помогал забыть о пандемии, о богатстве и бедности и каждый день дарил ощущение счастья. Хотелось бы поблагодарить тебя за такой чудесный подарок! И еще нам хотелось бы попросить тебя сохранить для нас и других людей этот волшебный мир леса надолго!».</span></p><br /></p></section>