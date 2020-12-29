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О чем читатели «Фонтанки» просили Деда Мороза
Почти 40 писем Деду Морозу прислали читатели «Фонтанки» на конкурс, объявленный совместно с компанией «МегаФон». Послания петербуржцев очень разные: лаконичные и длинные, забавные и трогательные, прозаические и в стихах. Но объединяет их одно — вера в чудеса, которые непременно должны случаться.
В XXI веке нет нужды ходить на почту, чтобы отправить корреспонденцию: все письма главному новогоднему герою вмиг домчались до редакции по электронной почте. Современные помощники Деда Мороза, команда МегаФона, постоянно работают над тем, чтобы улучшить покрытие и качество связи, сделать мобильный интернет быстрым по всей России.

Представители оператора выбрали самое проникновенное письмо Дедушке. Его автор, школьница Соня Огнева, просит в подарок хоть немного отдыха — не для себя, а для мамы. Этим 7-летняя девочка и покорила жюри. Она получит главный приз — беспроводные наушники и колонку.
Также организаторы конкурса приняли решение наградить поощрительными призами еще девять участников конкурса вместо двух, как предполагалось ранее. Очень уж трогательными оказались письма читателей «Фонтанки» Деду Морозу. Их авторы получат селфи-палки, термостаканы и подушки для путешествий. Компания «МегаФон» свяжется с участниками по почте или по телефону и объяснит, как можно забрать подарки.

Во многих письмах авторы затрагивали серьезные проблемы в жизни Петербурга и своих близких. Эти обращения вместе с Дедом Морозом прочитали журналисты «Фонтанки». Возможно, они еще станут темами будущих публикаций интернет-газеты.

Ну а пока мы публикуем десять самых интересных писем, отобранных жюри конкурса.

А какое письмо больше всего понравилось вам? Голосуйте, кликая на золотой кружок со стрелочкой. Каждый пользователь может выбрать не одну, а три истории.
Дорогие читатели, мы благодарим всех, кто принял участие в конкурсе. Верим, что Дед Мороз услышал каждого и обязательно исполнит все заветные мечты!
Материал подготовлен специально для ПАО МегаФон.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации и фотографии: freepik.com
Фотографии также предоставлены участниками конкурса
Дизайнер: Екатерина Елизарова

Дорогие читатели, мы благодарим всех, кто принял участие в конкурсе. Верим, что Дед Мороз услышал каждого и обязательно исполнит все заветные мечты!

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«Дорогой Дедушка!» Читатели «Фонтанки» пишут Деду Морозу