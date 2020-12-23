Какао бодрит, облепиха стимулирует. NL открыл тайны функционального питания
Экскурсии на производство — это всегда интересно. Компания NL, российский производитель функционального питания, провела тур по заводу для блогеров и журналистов. В двух больших цехах гости, которых попросили надеть защитные костюмы, две маски, бахилы и перчатки, увидели умные машины, которые закачивают, смешивают и гранулируют сырье.
Нескольким агрегатам в светлых и чистых цехах сотрудники дали имена. Например, внимание блогеров привлек «кубик» — смеситель, который за 30 минут делает смесь совершенно однородной. А ведь в составе некоторых продуктов может быть до 50 ингредиентов. Назван прибор так по форме: огромный куб вращается в трех плоскостях — не то тренажер для космонавтов, не то аттракцион в парке развлечений.
Для того, чтобы сделать из порошка микрогранулы, которые так быстро растворяются в стакане, есть другой аппарат. Его называют «ракетой». Подглядывать, как в смесь добавляют сухое молоко и что потом происходит, можно через иллюминаторы — настоящий космос!
На заводе действует многоступенчатая система строжайшего контроля производства. Она подтверждена сертификатом соответствия международному стандарту безопасности пищевой продукции ISO 22000. Блогеры увидели, как проверяют все: исходное сырье, полуфабрикаты на всех этапах приготовления, готовый продукт и упаковочный материал.
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«ИСО-22 000 — эталон, принятый во всем мире, и мы ему соответствуем — проходим независимый аудит каждый год. Это сложнейший аудит, причем практически без права на ошибку: один раз оступившись, назад в элитный клуб можешь уже не попасть. Что и говорить, подобный сертификат есть далеко не у всех пищевых производственных предприятий», — рассказала директор по развитию и разработке продуктов компании Светлана Король.
На экскурсии показали, что сырье для продукции компания предпочитает закупать в тех странах, где они растут. Облепиху доставляют с Алтая, мяту — из Германии, экстракт артишоков — из Франции. Благодаря тщательному выбору поставщиков каждая партия продуктов NL состоит из компонентов всегда высокого воспроизводимого качества
Особенной популярностью у клиентов пользуются продукты со вкусом шоколада: кроме витаминно-минеральных комплексов в них добавляют натуральный какао-порошок — он бодрит. Умный коктейль Energy Diet Smart, сбалансированный по количеству белков, жиров и углеводов, может заменить полноценный прием пищи, а выпить его удобно даже на бегу.
Сейчас в производстве третья версия этого продукта: во второй к составу добавили два новых функциональных комплекса: нормализующий пищеварение и антистрессовый — для защиты от стресса во время похудения. В третьем ввели в состав «умные жиры», которые не откладываются в организме.
В планах NL — производство «умной выпечки», которую можно быстро приготовить в микроволновой печи. Это три вида хлеба и кексы со вкусом шоколада и зеленого чая матча. Их дегустацией завершилась экскурсия по заводу.
«Развитие и рост — основные задачи компании. Развитие, чтобы всегда удовлетворять динамично меняющиеся потребности современного человека. Рост — наша возможность предложить потребителям как можно больше возможностей и вариантов удовлетворения их потребностей», — подытожила все увиденное гостями Светлана Король.
Материал подготовлен специально для компании NL International Фотографии предоставлены NL International