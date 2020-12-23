Особенной популярностью у клиентов пользуются продукты со вкусом шоколада: кроме витаминно-минеральных комплексов в них добавляют натуральный какао-порошок — он бодрит. Умный коктейль Energy Diet Smart, сбалансированный по количеству белков, жиров и углеводов, может заменить полноценный прием пищи, а выпить его удобно даже на бегу.



Сейчас в производстве третья версия этого продукта: во второй к составу добавили два новых функциональных комплекса: нормализующий пищеварение и антистрессовый — для защиты от стресса во время похудения. В третьем ввели в состав «умные жиры», которые не откладываются в организме.

