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Снимаем ограничения на праздники: какой подарок подготовил абонентам еТелеком

В новый год — на высокой скорости. Петербургский интернет-провайдер еТелеком снимает на каникулы все ограничения по скорости. Благодаря проводимой модернизации сеть оператора способна выдержать все нагрузки.

2020 стал годом онлайна — сегодня как никогда важны скорость и бесперебойность работы домашнего интернета. Связь с миром не может быть прервана ни возрастающими нагрузками, ни ростом количества подключаемых к сети провайдера устройств.
freepik.com
В уходящем году интернет-провайдер еТелеком запустил масштабную модернизацию сети, чтобы качество предоставляемых услуг оставалось на максимальном уровне с учетом перемен в привычном укладе жизни абонентов. Программа рассчитана на 2020-2022 годы, объем инвестиций составит 5 млн долларов. После модернизации «запаса» емкости канала хватит на 5-7 лет, объяснили в компании.

Линии связи и активное оборудование на сети и у клиентов требуют постоянного внимания и регулярной модернизации. Это повышает работоспособность сети, ее отказоустойчивость и пропускную способность.

еТелеком уже провел работы на ядре сети. Сейчас провайдер выстраивает инновационный подход к резервированию в системах оптической связи с применением оборудования канадских и американских производителей. Это необходимо для повышения надежности передачи данных.

Абоненты еТелеком уже в уходящем году могут оценить сверхскоростной интернет. Чтобы праздники прошли максимально комфортно, провайдер подготовил для них новогодний подарок.
«Мы очень ценим наших клиентов и дорожим ими. И хотим оказать им максимальную поддержку. С 25 декабря до конца праздников будут сняты все ограничения по скорости», — поделились в компании.
Переключение на новые скорости произойдет автоматически 25 декабря и будет действовать до 10 января 2021 года включительно.

А уже в январе 2021 года новые сверхскоростные тарифы 500+ мбит/с станут доступны для подключения в еТелеком.
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