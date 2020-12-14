Снимаем ограничения на праздники: какой подарок подготовил абонентам еТелеком

В уходящем году интернет-провайдер еТелеком
запустил масштабную модернизацию
сети, чтобы качество предоставляемых услуг оставалось на максимальном уровне с учетом перемен в привычном укладе жизни абонентов. Программа рассчитана на 2020-2022 годы, объем инвестиций составит 5 млн долларов
. После модернизации «запаса» емкости канала хватит на 5-7 лет
, объяснили в компании.
Линии связи и активное оборудование на сети и у клиентов требуют постоянного внимания и регулярной модернизации. Это повышает работоспособность сети, ее отказоустойчивость и пропускную способность.
еТелеком уже провел работы на ядре сети. Сейчас провайдер выстраивает инновационный подход к резервированию в системах оптической связи с применением оборудования канадских и американских производителей. Это необходимо для повышения надежности
передачи данных.
Абоненты еТелеком уже в уходящем году могут оценить сверхскоростной интернет
. Чтобы праздники прошли максимально комфортно, провайдер подготовил для них новогодний подарок.