Вызов принят. Как петербургский бизнес пережил кризисный год

В 2016 году мы с партнерами решили организовать бизнес по производству пищевых ингредиентов. В нашей команде были технолог, экономист, менеджер по продажам: это позволило сформировать эффективный коллектив. В первую очередь запустили производство и продажу сухих смесей для мягкого мороженого, чтобы потеснить на рынке импортные и менее качественные отечественные продукты. В перспективе планировалось (и сейчас мы к этому пришли) заменить российским и сырье для производства итальянского мороженого (базы для джелато) — того самого, что вам подают в креманках шариками.



Мороженое — очень сложный с точки зрения технологий продукт. Только кажется, что там молоко и вода: на самом деле, в его состав входит около десятка компонентов. Производство и перевозка рефрижераторами готовых изделий и жидких смесей достаточно затратны, поэтому рынок постепенно переходит на натуральные сухие смеси, в которых присутствуют все привычные компоненты, кроме воды. Если в обычной машине можно перевезти 20 тонн мороженого, то сухой смеси в машине такого же объема — 60 тонн. Вот и считайте: логистика и хранение минимум в 3 раза дешевле, и это при более высоком качестве. Технологии нашего производства и подбор ингредиентов под него позволяют этого добиться. Иначе мы бы не просто не смогли занять свою нишу на этом рынке, но и не вышли бы на него с этим продуктом. При этом вкусовая и сегментная линейка у нас очень разнообразная: более 60 наименований в ассортименте.



Мы входим в первую тройку производителей на российском рынке. География продаж — РФ, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Азербайджан. Даже в Европу и Объединенные Арабские Эмираты отгружали продукцию. В этом направлении мы продвигаемся и далее, но не так быстро, как хотелось бы: мешают слишком большие бюрократические и финансовые издержки.



В летний сезон делали от 30 до 80 т сухих смесей в месяц, а это до 250 т готового мороженого и коктейлей. Плюс в ассортименте появились смеси для кондитерской выпечки, напитков и вкусовых добавок: они, как оказалось, очень востребованы на рынке при советующем отношении цена-качество. Такие показатели вырабатываем сравнительно небольшим коллективом: от 15 до 20 человек. Команда у нас крепкая: практически все работают в компании с момента основания.



Мы делаем ставку именно на качество, а не на ценовой демпинг, как сейчас поступают многие. Молниеносный выход на рынок и количество партнеров на сегодня показывают стопроцентную правильность такого подхода. Как результат — постоянное развитие, ежегодное увеличение оборота, количества производимого продукта и общий рост компаний.





