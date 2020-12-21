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Вызов принят. Как петербургский бизнес пережил кризисный год
Как изменился бизнес в непростом 2020 году? Какие решения приходилось принимать топ-менеджерам, чтобы сохранить компании? Свои истории рассказывают трое петербургских предпринимателей: производитель мягкого мороженого, строитель и руководитель клининговой компании. Объединяет их одно — премия «Бизнес класса А». Российский аналог Michelin организовал для самых надежных клиентов Альфа-Банк.

Вызов принят. Как петербургский бизнес пережил кризисный год

Как изменился бизнес в непростом 2020 году? Какие решения приходилось принимать топ-менеджерам, чтобы сохранить компании? Свои истории рассказывают трое петербургских предпринимателей: производитель мягкого мороженого, строитель и руководитель клининговой компании. Объединяет их одно — премия «Бизнес класса А». Российский аналог Michelin организовал для самых надежных клиентов Альфа-Банк.
Комбинат пищевых ингредиентов
читать
Строительство частных домов
Клининговая компания
читать
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О компании
В 2016 году мы с партнерами решили организовать бизнес по производству пищевых ингредиентов. В нашей команде были технолог, экономист, менеджер по продажам: это позволило сформировать эффективный коллектив. В первую очередь запустили производство и продажу сухих смесей для мягкого мороженого, чтобы потеснить на рынке импортные и менее качественные отечественные продукты. В перспективе планировалось (и сейчас мы к этому пришли) заменить российским и сырье для производства итальянского мороженого (базы для джелато) — того самого, что вам подают в креманках шариками.

Мороженое — очень сложный с точки зрения технологий продукт. Только кажется, что там молоко и вода: на самом деле, в его состав входит около десятка компонентов. Производство и перевозка рефрижераторами готовых изделий и жидких смесей достаточно затратны, поэтому рынок постепенно переходит на натуральные сухие смеси, в которых присутствуют все привычные компоненты, кроме воды. Если в обычной машине можно перевезти 20 тонн мороженого, то сухой смеси в машине такого же объема — 60 тонн. Вот и считайте: логистика и хранение минимум в 3 раза дешевле, и это при более высоком качестве. Технологии нашего производства и подбор ингредиентов под него позволяют этого добиться. Иначе мы бы не просто не смогли занять свою нишу на этом рынке, но и не вышли бы на него с этим продуктом. При этом вкусовая и сегментная линейка у нас очень разнообразная: более 60 наименований в ассортименте.

Мы входим в первую тройку производителей на российском рынке. География продаж — РФ, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Азербайджан. Даже в Европу и Объединенные Арабские Эмираты отгружали продукцию. В этом направлении мы продвигаемся и далее, но не так быстро, как хотелось бы: мешают слишком большие бюрократические и финансовые издержки.

В летний сезон делали от 30 до 80 т сухих смесей в месяц, а это до 250 т готового мороженого и коктейлей. Плюс в ассортименте появились смеси для кондитерской выпечки, напитков и вкусовых добавок: они, как оказалось, очень востребованы на рынке при советующем отношении цена-качество. Такие показатели вырабатываем сравнительно небольшим коллективом: от 15 до 20 человек. Команда у нас крепкая: практически все работают в компании с момента основания.

Мы делаем ставку именно на качество, а не на ценовой демпинг, как сейчас поступают многие. Молниеносный выход на рынок и количество партнеров на сегодня показывают стопроцентную правильность такого подхода. Как результат — постоянное развитие, ежегодное увеличение оборота, количества производимого продукта и общий рост компаний.


Генеральный директор «Комбината пищевых ингредиентов»
Леонид Крамов
Бизнес помогал друг другу
Топ-5000 премии «Бизнес класса А»

О компании

В 2016 году мы с партнерами решили организовать бизнес по производству пищевых ингредиентов. В нашей команде были технолог, экономист, менеджер по продажам: это позволило сформировать эффективный коллектив. В первую очередь запустили производство и продажу сухих смесей для мягкого мороженого, чтобы потеснить на рынке импортные и менее качественные отечественные продукты. В перспективе планировалось (и сейчас мы к этому пришли) заменить российским и сырье для производства итальянского мороженого (базы для джелато) — того самого, что вам подают в креманках шариками.

Мороженое — очень сложный с точки зрения технологий продукт. Только кажется, что там молоко и вода: на самом деле, в его состав входит около десятка компонентов. Производство и перевозка рефрижераторами готовых изделий и жидких смесей достаточно затратны, поэтому рынок постепенно переходит на натуральные сухие смеси, в которых присутствуют все привычные компоненты, кроме воды. Если в обычной машине можно перевезти 20 тонн мороженого, то сухой смеси в машине такого же объема — 60 тонн. Вот и считайте: логистика и хранение минимум в 3 раза дешевле, и это при более высоком качестве. Технологии нашего производства и подбор ингредиентов под него позволяют этого добиться. Иначе мы бы не просто не смогли занять свою нишу на этом рынке, но и не вышли бы на него с этим продуктом. При этом вкусовая и сегментная линейка у нас очень разнообразная: более 60 наименований в ассортименте.

Мы входим в первую тройку производителей на российском рынке. География продаж — РФ, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Азербайджан. Даже в Европу и Объединенные Арабские Эмираты отгружали продукцию. В этом направлении мы продвигаемся и далее, но не так быстро, как хотелось бы: мешают слишком большие бюрократические и финансовые издержки.

В летний сезон делали от 30 до 80 т сухих смесей в месяц, а это до 250 т готового мороженого и коктейлей. Плюс в ассортименте появились смеси для кондитерской выпечки, напитков и вкусовых добавок: они, как оказалось, очень востребованы на рынке при советующем отношении цена-качество. Такие показатели вырабатываем сравнительно небольшим коллективом: от 15 до 20 человек. Команда у нас крепкая: практически все работают в компании с момента основания.

Мы делаем ставку именно на качество, а не на ценовой демпинг, как сейчас поступают многие. Молниеносный выход на рынок и количество партнеров на сегодня показывают стопроцентную правильность такого подхода. Как результат — постоянное развитие, ежегодное увеличение оборота, количества производимого продукта и общий рост компаний.
Вызов пандемии
Каждый год мы прирастаем минимум на 20%, но в этом году наши планы серьезно скорректировала пандемия: первая волна пришлась как раз на начало летнего сезона. Приготовленный, в том числе и по спецзаказам партнеров, продукт большей частью застрял у нас на складах и у клиентов в сегменте HoReCa (а это 85% наших заказчиков). По сути, бизнес остановился. И это был достаточно серьезный удар по всему предприятию: только принятые управленческие решения и сплоченность команды (от директора до грузчика) позволили максимально сохранить коллектив и работоспособность предприятия. Но потери, конечно, были: и сотрудников, и клиентов, и объемов, и оборотных средств.

Нам пришлось немножко перепрофилироваться: сосредоточиться не столько на производстве, сколько на поставке и продаже пищевых ингредиентов из Китая и Европы. Продажи помогли поддержать необходимое количество прибыли и пережить первую волну пандемии. Да и сейчас это направление тоже выручает.
Вызов пандемии
Каждый год мы прирастаем минимум на 20%, но в этом году наши планы серьезно скорректировала пандемия: первая волна пришлась как раз на начало летнего сезона. Приготовленный, в том числе и по спецзаказам партнеров, продукт большей частью застрял у нас на складах и у клиентов в сегменте HoReCa (а это 85% наших заказчиков). По сути, бизнес остановился. И это был достаточно серьезный удар по всему предприятию: только принятые управленческие решения и сплоченность команды (от директора до грузчика) позволили максимально сохранить коллектив и работоспособность предприятия. Но потери, конечно, были: и сотрудников, и клиентов, и объемов, и оборотных средств.

Нам пришлось немножко перепрофилироваться: сосредоточиться не столько на производстве, сколько на поставке и продаже пищевых ингредиентов из Китая и Европы. Продажи помогли поддержать необходимое количество прибыли и пережить первую волну пандемии. Да и сейчас это направление тоже выручает.
Как справлялись с трудностями
Так как заказы упали, производственных мощностей оказалось слишком много. К сожалению, нам пришлось сократить количество сотрудников и производственные площади. Впоследствии, после первой волны, часть помещений мы вернули. Но подошли к ним более эффективно: взяли меньшую площадь, распорядившись ею более функционально. Также приняли обратно 50% уволенных людей.

Сотрудникам в самые тяжелые времена мы предложили зарплату в прежнем объеме, но объяснили, что какое-то время она будет выплачиваться дробно, частями. Коллектив согласился — к счастью, у нас доверительные отношения. Это позволило в самое сложное время удержать средства в обороте, а впоследствии выровняться и в оборотах, и по уровню зарплаты. Сейчас подобная проблема снова возникла в связи с принимаемыми в регионах антиковидными мерами. Как я уже говорил, мы напрямую зависим от ресторанов, фаст-фудов и торговых точек в ТЦ, которые сейчас не в лучшем положении.

В связи с тем, что появились неплатежи клиентов и просрочки по оплатам, многих заказчиков мы перевели на предоплату, в том числе и старых проверенных партнеров. Как показала сложившаяся ситуация, принимаемые властями меры, падение доходов населения (как следствие — потока клиентов сегмента) и отсутствие какой-либо реальной помощи от государства в такое время, для любого, даже в прошлом очень устойчивого бизнеса, может привести к фатальным последствиям. А это, как вы понимаете, риски неплатежей, банкротства и т.д.. Для нас это, в свою очередь, несет не только потерю прибыли, но и, в самом плохом варианте, даже работу «в минус».
Как справлялись с трудностями
Так как заказы упали, производственных мощностей оказалось слишком много. К сожалению, нам пришлось сократить количество сотрудников и производственные площади. Впоследствии, после первой волны, часть помещений мы вернули. Но подошли к ним более эффективно: взяли меньшую площадь, распорядившись ею более функционально. Также приняли обратно 50% уволенных людей.

Сотрудникам в самые тяжелые времена мы предложили зарплату в прежнем объеме, но объяснили, что какое-то время она будет выплачиваться дробно, частями. Коллектив согласился — к счастью, у нас доверительные отношения. Это позволило в самое сложное время удержать средства в обороте, а впоследствии выровняться и в оборотах, и по уровню зарплаты. Сейчас подобная проблема снова возникла в связи с принимаемыми в регионах антиковидными мерами. Как я уже говорил, мы напрямую зависим от ресторанов, фаст-фудов и торговых точек в ТЦ, которые сейчас не в лучшем положении.

В связи с тем, что появились неплатежи клиентов и просрочки по оплатам, многих заказчиков мы перевели на предоплату, в том числе и старых проверенных партнеров. Как показала сложившаяся ситуация, принимаемые властями меры, падение доходов населения (как следствие — потока клиентов сегмента) и отсутствие какой-либо реальной помощи от государства в такое время, для любого, даже в прошлом очень устойчивого бизнеса, может привести к фатальным последствиям. А это, как вы понимаете, риски неплатежей, банкротства и т.д.. Для нас это, в свою очередь, несет не только потерю прибыли, но и, в самом плохом варианте, даже работу «в минус».

Кризис и финансы

Падение выручки по итогу года, думаю, составит 45%. Любой финансист поймет: затраты у нас остались те же самые, а часть чистой прибыли мы потеряли. Но тот блок решений, которые компания принимала, позволил сработать не в глубокий минус, а хотя бы около ноля по операционной прибыли.

Наш постоянный партнер, Альфа-Банк, пошел нам навстречу: перенес сроки оплаты кредита, который у компании был на тот момент. Несколько месяцев мы платили только проценты. Помогла и лизинговая компания, разрешив перенести на август платежи за оборудование, грузовую машину и личный транспорт. Некоторые поставщики тоже вошли в положение и временно увеличили сроки платежей по отсрочкам: то есть, мы, бизнес, обоюдно решали все свои задачи. И это позволило остаться на плаву и сохранить собственный бизнес, рабочие места.

А вот поддержка государства для нас, как и для большинства бизнесменов, — больной вопрос. Наша компания попадает по ОКВЭД под категорию «Оптовая торговля и производство». Власти дали нам понять, что у нас «все хорошо», и мы «не пострадали». Но ведь основные клиенты как раз вошли в список пострадавших отраслей! Единственной хоть сколько-то эффективной мерой, на мой взгляд, стало уменьшение налога на зарплату. Но с учетом того, какие потери мы понесли, в том числе и из-за принятых административных мер, это лишь капля в море.
Кризис и финансы
Падение выручки по итогу года, думаю, составит 45%. Любой финансист поймет: затраты у нас остались те же самые, а часть чистой прибыли мы потеряли. Но тот блок решений, которые компания принимала, позволил сработать не в глубокий минус, а хотя бы около ноля по операционной прибыли.

Наш постоянный партнер, Альфа-Банк, пошел нам навстречу: перенес сроки оплаты кредита, который у компании был на тот момент. Несколько месяцев мы платили только проценты. Помогла и лизинговая компания, разрешив перенести на август платежи за оборудование, грузовую машину и личный транспорт. Некоторые поставщики тоже вошли в положение и временно увеличили сроки платежей по отсрочкам: то есть, мы, бизнес, обоюдно решали все свои задачи. И это позволило остаться на плаву и сохранить собственный бизнес, рабочие места.

А вот поддержка государства для нас, как и для большинства бизнесменов, — больной вопрос. Наша компания попадает по ОКВЭД под категорию «Оптовая торговля и производство». Власти дали нам понять, что у нас «все хорошо», и мы «не пострадали». Но ведь основные клиенты как раз вошли в список пострадавших отраслей! Единственной хоть сколько-то эффективной мерой, на мой взгляд, стало уменьшение налога на зарплату. Но с учетом того, какие потери мы понесли, в том числе и из-за принятых административных мер, это лишь капля в море.


Уроки-2020
Конечно, когда вокруг тебя тяжело, ты начинаешь мобилизовать ресурсы. Уже не раскидываешься и не отгружаешь товар в рассрочку, не делаешь лишние акции и скидки для партнёров, сокращаешь расходы на маркетинг и рекламу. Подходишь ко всем бизнес-процессам более жестко: проверяешь заказчика, смотришь, какие продукты он запрашивает, изучаешь его кредитную историю. Каждую статью расходов держишь под личным контролем…. Бизнесу сейчас реально тяжело, и как никогда актуальной в нашей стране становится старая истина: спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
Уроки-2020
Конечно, когда вокруг тебя тяжело, ты начинаешь мобилизовать ресурсы. Уже не раскидываешься и не отгружаешь товар в рассрочку, не делаешь лишние акции и скидки для партнёров, сокращаешь расходы на маркетинг и рекламу. Подходишь ко всем бизнес-процессам более жестко: проверяешь заказчика, смотришь, какие продукты он запрашивает, изучаешь его кредитную историю. Каждую статью расходов держишь под личным контролем…. Бизнесу сейчас реально тяжело, и как никогда актуальной в нашей стране становится старая истина: спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
О компании
Мы занимаемся фасадными работами и строительством частных домов уже три года. В последнее время вышли на объекты фонда капстроительства как подрядчики по фасадным и кровельным работам в школах и детских садах Петербурга. В числе сданных объектов, например, школа на Нерчинской улице, детские сады на Южном шоссе и на Васильевском острове. Также выполняем некоторые муниципальные контракты на капремонт, которые получается выиграть на торгах — в том числе в Ленобласти. В целом, это десятки контрактов в год стоимостью от 1 до 20 млн рублей в год.

Есть также отдельное направление по отделке фасадов и строительству загородных домов для частных лиц: оно в кризис оказалось очень актуальным, потому что люди пытаются потратить сбережения с пользой. Эта деятельность сейчас становится даже более приоритетной для нас, потому что работа с госструктурами на долгих контрактах имеет особенности: требуется много оборотных средств, маржинальность небольшая, при этом возвращаются деньги крайне нелегко и долго.

Если говорить об официальном штате, то у нас 5 человек трудоустроено — это инженерное звено. Остальные — рабочие на договорах подряда и самозанятые.
Генеральный директор «ТеплоДекор» Михаил Коровин
Кризис открыл новые горизонты
Топ-5000 премии «Бизнес класса А»

О компании

Мы занимаемся фасадными работами и строительством частных домов уже три года. В последнее время вышли на объекты фонда капстроительства как подрядчики по фасадным и кровельным работам в школах и детских садах Петербурга. В числе сданных объектов, например, школа на Нерчинской улице, детские сады на Южном шоссе и на Васильевском острове. Также выполняем некоторые муниципальные контракты на капремонт, которые получается выиграть на торгах — в том числе в Ленобласти. В целом, это десятки контрактов в год стоимостью от 1 до 20 млн рублей в год.

Есть также отдельное направление по отделке фасадов и строительству загородных домов для частных лиц: оно в кризис оказалось очень актуальным, потому что люди пытаются потратить сбережения с пользой. Эта деятельность сейчас становится даже более приоритетной для нас, потому что работа с госструктурами на долгих контрактах имеет особенности: требуется много оборотных средств, маржинальность небольшая, при этом возвращаются деньги крайне нелегко и долго.

Если говорить об официальном штате, то у нас 5 человек трудоустроено — это инженерное звено. Остальные — рабочие на договорах подряда и самозанятые.
Вызов пандемии
У социальных объектов ФКСР и объектов, включенных в подпрограмму «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области», где мы работали, оказался иммунитет к «коронакризису». Все стройки сразу признали социально значимыми, рабочим написали справки, намеченные сроки были выдержаны. А вот частники — при том, что обычно фасадный сезон по загородному домостроению начинается с середины апреля, — до июня «спали». Люди опасались предпринимать какие-либо шаги, а если решались, то очень боялись вируса.

А в июле все массово поняли, что в кризис деньги обесцениваются, надо срочно их во что-то вкладывать. И побежали делать ремонт. Но этот ажиотажный спрос было не восполнить: специалисты не появляются из воздуха. Поэтому многие люди, даже со средствами, так и остались без ремонта: теперь придется ждать следующего года.
Вызов пандемии
У социальных объектов ФКСР и объектов, включенных в подпрограмму «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области», где мы работали, оказался иммунитет к «коронакризису». Все стройки сразу признали социально значимыми, рабочим написали справки, намеченные сроки были выдержаны. А вот частники — при том, что обычно фасадный сезон по загородному домостроению начинается с середины апреля, — до июня «спали». Люди опасались предпринимать какие-либо шаги, а если решались, то очень боялись вируса.

А в июле все массово поняли, что в кризис деньги обесцениваются, надо срочно их во что-то вкладывать. И побежали делать ремонт. Но этот ажиотажный спрос было не восполнить: специалисты не появляются из воздуха. Поэтому многие люди, даже со средствами, так и остались без ремонта: теперь придется ждать следующего года.
Как справлялись с трудностями
Как я уже сказал, весной нам было нечем занять многих сотрудников, а с середины лета рабочих резко перестало хватать. Как мы выходили из ситуации? Чтобы не потерять людей, со всеми договаривались, старались удовлетворить хотя бы минимально их потребности в финансах. Старались поддерживать всех. И благодаря этому пережили тяжелый период.

А летом искали новый персонал и, прежде всего, квалифицированные кадры. Но ситуация такова, что границы закрыты. В результате возникло перераспределение рабочих между регионами. Реальный пример: специалист из Москвы был недоволен своим положением, и его знакомые перетянули к нам в Петербург. И такое массово происходит на рынке.
Как справлялись с трудностями
Как я уже сказал, весной нам было нечем занять многих сотрудников, а с середины лета рабочих резко перестало хватать. Как мы выходили из ситуации? Чтобы не потерять людей, со всеми договаривались, старались удовлетворить хотя бы минимально их потребности в финансах. Старались поддерживать всех. И благодаря этому пережили тяжелый период.

А летом искали новый персонал и, прежде всего, квалифицированные кадры. Но ситуация такова, что границы закрыты. В результате возникло перераспределение рабочих между регионами. Реальный пример: специалист из Москвы был недоволен своим положением, и его знакомые перетянули к нам в Петербург. И такое массово происходит на рынке.

Кризис и финансы

Задержки платежей со стороны заказчиков были связаны, в основном, с тем, что муниципальные структуры работали в сменном режиме. Доходило до смешного: работа не будет оплачена, пока один сотрудник не проверит и не согласует документы на выполнение, а потом бухгалтер в комитете финансов не появится на месте — через два-три дня.

Если учесть нашу сезонную направленность, то, конечно, год провальный получился. Приходилось брать и заемные средства, и дополнительные обороты в бизнес вливать. В частности, Альфа-Банк согласовал нам бизнес-кредит. Был и овердрафт, который постоянно помогал. Это, конечно, немножко упрощало жизнь, потому что ресурсоемкие объекты сильно обескровили бы компанию.

Удаленка помогла немного оптимизировать расходы. Все инженерно-технические работники разошлись по домам, взяв с собой ноутбуки и принтеры. Мы до сих пор на стене в офисе храним календарь с мартом, потому что это было глобальное событие: уход на самоизоляцию.

Сейчас стало как-то спокойнее. Новые ограничения пока стройки не касаются, какого-то особого давления мы не ощущаем.

Конечно, учитывая, что многое в сезоне было упущено, мои «голодные» сотрудники просят: «А, может, возьмемся за новые объекты по фасадам»? Но нет, я принципиально против: уже зима — неминуемо пострадает качество. Так что ждем весны.
Кризис и финансы
Задержки платежей со стороны заказчиков были связаны, в основном, с тем, что муниципальные структуры работали в сменном режиме. Доходило до смешного: работа не будет оплачена, пока один сотрудник не проверит и не согласует документы на выполнение, а потом бухгалтер в комитете финансов не появится на месте — через два-три дня.

Если учесть нашу сезонную направленность, то, конечно, год провальный получился. Приходилось брать и заемные средства, и дополнительные обороты в бизнес вливать. В частности, Альфа-Банк согласовал нам бизнес-кредит. Был и овердрафт, который постоянно помогал. Это, конечно, немножко упрощало жизнь, потому что ресурсоемкие объекты сильно обескровили бы компанию.

Удаленка помогла немного оптимизировать расходы. Все инженерно-технические работники разошлись по домам, взяв с собой ноутбуки и принтеры. Мы до сих пор на стене в офисе храним календарь с мартом, потому что это было глобальное событие: уход на самоизоляцию.

Сейчас стало как-то спокойнее. Новые ограничения пока стройки не касаются, какого-то особого давления мы не ощущаем.

Конечно, учитывая, что многое в сезоне было упущено, мои «голодные» сотрудники просят: «А, может, возьмемся за новые объекты по фасадам»? Но нет, я принципиально против: уже зима — неминуемо пострадает качество. Так что ждем весны.


Уроки-2020
Любопытный итог первой волны — тренд на загородное домостроение: люди чаще стремятся переезжать из Петербурга. Сразу же после снятия летних ограничений население принялось скупать все, что только можно. Это подстегнуло строительный рынок. В частности, для нас это обернулось усилением нового направления — мы строим каркасные дома. Спрос есть, мы планируем занять нишу в средней ценовой категории, при этом качественно делая объекты. Думаю, в ближайшие несколько лет это будет актуальным направлением. Так что кризис открыл для нас новые горизонты.
Уроки-2020
Любопытный итог первой волны — тренд на загородное домостроение: люди чаще стремятся переезжать из Петербурга. Сразу же после снятия летних ограничений население принялось скупать все, что только можно. Это подстегнуло строительный рынок. В частности, для нас это обернулось усилением нового направления — мы строим каркасные дома. Спрос есть, мы планируем занять нишу в средней ценовой категории, при этом качественно делая объекты. Думаю, в ближайшие несколько лет это будет актуальным направлением. Так что кризис открыл для нас новые горизонты.
О компании
Клининговый бизнес зародился в нашей стране лет 15 назад. Когда он появился, то показался нам очень интересным и перспективным. Это сейчас рынок уже поделен между основными игроками, а лет десять назад, когда мы заходили в эту нишу, было намного проще привлечь на свою сторону заказчиков. Наша компания существует более трех лет как часть большого холдинга, для которого клининг — главное направление деятельности.

80% наших заказчиков — ретейл, торговля продовольственными товарами. Это крупнейшие продуктовые сети, названия которых вы отлично знаете. Остальные 20% — известные сети одежды, а также офисы в бизнес-центрах. Помогаем и застройщикам: после строительства и ремонта убираем помещения на их объектах. Почему мы сделали ставку на ретейл? Такая линия была определена руководством компании: люди всегда будут ходить в магазины, соответственно, там нужно убираться. Без работы не останемся.

На сегодняшний день мы охватываем весь Северо-Запад. Однако в связи с пандемией за последний год штат сократился примерно на 30%.
Заместитель генерального директора «АУРА ГРУПП» Денис Дарьев
Границы закрылись рабочих не стало
Топ-5000 премии «Бизнес класса А»

О компании

Клининговый бизнес зародился в нашей стране лет 15 назад. Когда он появился, то показался нам очень интересным и перспективным. Это сейчас рынок уже поделен между основными игроками, а лет десять назад, когда мы заходили в эту нишу, было намного проще привлечь на свою сторону заказчиков. Наша компания существует более трех лет как часть большого холдинга, для которого клининг — главное направление деятельности.

80% наших заказчиков — ретейл, торговля продовольственными товарами. Это крупнейшие продуктовые сети, названия которых вы отлично знаете. Остальные 20% — известные сети одежды, а также офисы в бизнес-центрах. Помогаем и застройщикам: после строительства и ремонта убираем помещения на их объектах. Почему мы сделали ставку на ретейл? Такая линия была определена руководством компании: люди всегда будут ходить в магазины, соответственно, там нужно убираться. Без работы не останемся.

На сегодняшний день мы охватываем весь Северо-Запад. Однако в связи с пандемией за последний год штат сократился примерно на 30%.
Вызов пандемии
Главная проблема, которая возникла весной-летом 2020 года, — волнообразный отток кадров. Как вы понимаете, мы нанимаем на работу в основном граждан СНГ и других стран ближнего зарубежья. В связи с закрытием границ притока трудовых мигрантов нет, оставшиеся испытывают трудности с разрешительными документами, у которых есть срок годности. А так как рынок, как я уже сказал, поделен, иностранные граждане стали выбирать, где полегче работа и побольше оплата. В результате персоналу приходилось выходить в две смены, работать без выходных. Естественно, мы все это мотивировали (не нарушая трудовое законодательство!).

Нам пришлось усилить дезинфекцию помещений, а для этого — внедрять новые технологии. Например, в одной из сетей мы обрабатываем покупательские тележки методом холодного тумана. Действуем в паритете с заказчиком: ретейлер закупил оборудование, мы предоставляем расходный материал и сотрудников. Понятно, что потребовались дополнительные трудозатраты и время, но мы понимаем: без этого никак.

Обязательным требованием к нам было обеспечение СИЗами всех работников. Мы начали закупать маски, перчатки, а в отдельных случаях — и защитные костюмы. Все это тоже требует поиска дополнительных ресурсов.
Вызов пандемии
Главная проблема, которая возникла весной-летом 2020 года, — волнообразный отток кадров. Как вы понимаете, мы нанимаем на работу в основном граждан СНГ и других стран ближнего зарубежья. В связи с закрытием границ притока трудовых мигрантов нет, оставшиеся испытывают трудности с разрешительными документами, у которых есть срок годности. А так как рынок, как я уже сказал, поделен, иностранные граждане стали выбирать, где полегче работа и побольше оплата. В результате персоналу приходилось выходить в две смены, работать без выходных. Естественно, мы все это мотивировали (не нарушая трудовое законодательство!).

Нам пришлось усилить дезинфекцию помещений, а для этого — внедрять новые технологии. Например, в одной из сетей мы обрабатываем покупательские тележки методом холодного тумана. Действуем в паритете с заказчиком: ретейлер закупил оборудование, мы предоставляем расходный материал и сотрудников. Понятно, что потребовались дополнительные трудозатраты и время, но мы понимаем: без этого никак.

Обязательным требованием к нам было обеспечение СИЗами всех работников. Мы начали закупать маски, перчатки, а в отдельных случаях — и защитные костюмы. Все это тоже требует поиска дополнительных ресурсов.
Как справлялись с трудностями
Началась переориентация кадров с трудовых мигрантов на граждан РФ. Для этого нам приходится увеличивать фонд оплаты труда, что в итоге неизбежно сказывается на прибыли. Тем не менее, чтобы выполнить обязательства по договору, мы идем на непопулярные, с нашей точки зрения, шаги.

Безусловно, пришлось оптимизировать расходы. В первую очередь, мы пересмотрели объем закупаемого оборудования: тележек, поломоечной техники и т.д. Если раньше денег особо не считали — если надо, приобретали сразу на полмиллиона-миллион, — то теперь приходится поштучно вести учет. Сэкономленное тратим на чистящие средства и все, что используется для уборки.
Как справлялись с трудностями
Началась переориентация кадров с трудовых мигрантов на граждан РФ. Для этого нам приходится увеличивать фонд оплаты труда, что в итоге неизбежно сказывается на прибыли. Тем не менее, чтобы выполнить обязательства по договору, мы идем на непопулярные, с нашей точки зрения, шаги.

Безусловно, пришлось оптимизировать расходы. В первую очередь, мы пересмотрели объем закупаемого оборудования: тележек, поломоечной техники и т.д. Если раньше денег особо не считали — если надо, приобретали сразу на полмиллиона-миллион, — то теперь приходится поштучно вести учет. Сэкономленное тратим на чистящие средства и все, что используется для уборки.

Кризис и финансы

Падение выручки составило 15-20%. Оно было связано с закрытием торговых центров, в которых находятся наши клиенты — магазины одежды. У нас рука не поднялась выставлять им какие-то счета: они и так платили за аренду даже в период простоя. Других проблем с финансированием не ощутили, поскольку большинство наших заказчиков — такие солидные партнеры, как крупнейшие продовольственные сети.

Мерами господдержки не пользовались. Во-первых, наша отрасль не попала в список пострадавших. Во-вторых, за несколько лет работы мы все-таки создали подушку безопасности, которая позволила нам не потерять, а даже в некоторых смыслах прирастить бизнес. Мы участвуем в конкурсах и получаем новые договоры.

К помощи Альфа-Банка нам тоже не пришлось прибегать. Наверное, отчасти поэтому банк признал нас надежным партнером, а не дотационным клиентом.
Кризис и финансы
Падение выручки составило 15-20%. Оно было связано с закрытием торговых центров, в которых находятся наши клиенты — магазины одежды. У нас рука не поднялась выставлять им какие-то счета: они и так платили за аренду даже в период простоя. Других проблем с финансированием не ощутили, поскольку большинство наших заказчиков — такие солидные партнеры, как крупнейшие продовольственные сети.

Мерами господдержки не пользовались. Во-первых, наша отрасль не попала в список пострадавших. Во-вторых, за несколько лет работы мы все-таки создали подушку безопасности, которая позволила нам не потерять, а даже в некоторых смыслах прирастить бизнес. Мы участвуем в конкурсах и получаем новые договоры.

К помощи Альфа-Банка нам тоже не пришлось прибегать. Наверное, отчасти поэтому банк признал нас надежным партнером, а не дотационным клиентом.
Уроки-2020
Мы закупили достаточно средств индивидуальной защиты, чтобы не попасть в ситуацию как по весне, когда их или не было, или цены были заоблачные. Думаю, теперь нам надолго хватит масок и перчаток, даже если они снова пропадут с рынка.

Мы поняли, что нельзя полностью рассчитывать только на трудовую миграцию: нужно думать о создании рабочих мест для своих соотечественников. Пускай и придется потратиться всем (и у нас маржинальная составляющая будет поменьше, и у сетей затраты на контракты с нами вырастут), но мы сможем предоставить гражданам РФ больше рабочих мест.

В будущее смотрим с оптимизмом: если крупные сети будут работать, значит, и мы тоже. Подстраиваясь под новые реалии жизни.
Уроки-2020
Мы закупили достаточно средств индивидуальной защиты, чтобы не попасть в ситуацию как по весне, когда их или не было, или цены были заоблачные. Думаю, теперь нам надолго хватит масок и перчаток, даже если они снова пропадут с рынка.

Мы поняли, что нельзя полностью рассчитывать только на трудовую миграцию: нужно думать о создании рабочих мест для своих соотечественников. Пускай и придется потратиться всем (и у нас маржинальная составляющая будет поменьше, и у сетей затраты на контракты с нами вырастут), но мы сможем предоставить гражданам РФ больше рабочих мест.

В будущее смотрим с оптимизмом: если крупные сети будут работать, значит, и мы тоже. Подстраиваясь под новые реалии жизни.
Премию «Бизнес класса А» Альфа-Банк вручает с 2019 года. В прошлом году награды получили 1000 компаний, в текущем — уже 5000. Именно столько компаний эксперты банка признали надежными контрагентами. Альфа-Банк готов помогать в развитии бизнеса партнерам, а с ним — и российской экономике.
Премию «Бизнес класса А» Альфа-Банк вручает с 2019 года. В прошлом году награды получили 1000 компаний, в текущем — уже 5000. Именно столько компаний эксперты банка признали надежными контрагентами. Альфа-Банк готов помогать в развитии бизнеса партнерам, а с ним — и российской экономике.
Материал публикуется специально для Альфа-Банка.
Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотограф: Михаил Огнев
Фотографии также предоставлены героями материала
Другие источники фотографий: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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