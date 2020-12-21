Вызов принят. Как петербургский бизнес пережил кризисный год

Как справлялись с трудностями
Так как заказы упали, производственных мощностей оказалось слишком много. К сожалению, нам пришлось сократить количество сотрудников и производственные площади. Впоследствии, после первой волны, часть помещений мы вернули. Но подошли к ним более эффективно: взяли меньшую площадь, распорядившись ею более функционально. Также приняли обратно 50% уволенных людей.
Сотрудникам в самые тяжелые времена мы предложили зарплату в прежнем объеме, но объяснили, что какое-то время она будет выплачиваться дробно, частями. Коллектив согласился — к счастью, у нас доверительные отношения. Это позволило в самое сложное время удержать средства в обороте, а впоследствии выровняться и в оборотах, и по уровню зарплаты. Сейчас подобная проблема снова возникла в связи с принимаемыми в регионах антиковидными мерами. Как я уже говорил, мы напрямую зависим от ресторанов, фаст-фудов и торговых точек в ТЦ, которые сейчас не в лучшем положении.
В связи с тем, что появились неплатежи клиентов и просрочки по оплатам, многих заказчиков мы перевели на предоплату, в том числе и старых проверенных партнеров. Как показала сложившаяся ситуация, принимаемые властями меры, падение доходов населения (как следствие — потока клиентов сегмента) и отсутствие какой-либо реальной помощи от государства в такое время, для любого, даже в прошлом очень устойчивого бизнеса, может привести к фатальным последствиям. А это, как вы понимаете, риски неплатежей, банкротства и т.д.. Для нас это, в свою очередь, несет не только потерю прибыли, но и, в самом плохом варианте, даже работу «в минус».