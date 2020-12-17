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Больше, меньше и равно. Билайн предлагает умные скидки на смартфоны
В преддверии праздников Билайн предлагает скидки* более 50% на смартфоны линейки Samsung Galaxy. Они действуют при покупке устройства в комплекте с услугами связи и дополнительными товарами. В акции участвуют 23 популярные модели, среди которых можно найти недорогие и функциональные варианты, а также последние новинки и флагманы.
freepik.com
Например, приобрести Samsung Galaxy A51 64ГБ в составе акционного комплекта можно всего за 9 576 рублей или за 399 рублей в месяц в кредит без переплат на 24 месяца. В акционный комплект также входят: тариф из линейки «Близкие люди», опция «6 500 рублей на связь по акции» на 12 месяцев и дополнительные товары на сумму не менее 5 414 рублей. Общая стоимость комплекта равна стоимость смартфона без скидок и составит 21 490 рублей.

Акция на Samsung Galaxy стартовала 1 декабря и продлится по 17 января 2021 года. Организатор предупреждает, что количество участвующих в ней смартфонов ограничено, так что за технологичными подарками лучше поспешить.
Чем полезны умные скидки от Билайн?
По цене смартфона вы получаете больше: не только само устройство, но и многочисленные бонусы.
На баланс зачисляются 6 500 рублей, которые можно тратить на оплату услуг связи.
В качестве дополнительного товара можно выбрать детские часы — отличный новогодний подарок ребенку.
Если включить в акционный комплект подписку more.tv, скучать на каникулах точно не придется.
Купить смартфон со скидкой
Если вы новый абонент Билайн, при заказе с Samsung Galaxy А51 в интернет-магазине оператора вам нужно будет выбрать акционный комплект со смартфоном и нажать кнопку «Купить», чтобы он оказался в корзине. Затем вы выбираете самовывоз из офиса продаж. Приехав за смартфоном, сообщаете сотруднику номер заказа. Обратите внимание: когда акционный комплект доставляется курьером, возможность покупки в кредит без переплат недоступна.

Для действующих абонентов Билайн и всех, кто желает приобрести Samsung Galaxy А51 за 399 рублей в месяц, пошаговая инструкция будет немного другой. Сначала вы выбираете в интернет-магазине акционный смартфон и нажимаете кнопку «Купить» — товар окажется в корзине, но стоимость пока будет отображаться без скидки. Затем добавляете в корзину аксессуары на нужную сумму (в зависимости от модели смартфона) и выбираете самовывоз из офиса продаж. На месте сообщаете номер заказа, добавляете к покупке переход на акционный тариф и опцию «6 500 бонусных рублей на связь по акции». После этого скидка применяется.

Новости телекома
* Узнать подробную информацию об акции и ее организаторе
До 17 января 2021 года при покупке Samsung Galaxy A51 64 Gb с опцией «6 500 рублей на связь по акции» на 12 месяцев, участвующими в акции услугами и/или аксессуарами в кредит без переплат на 24 месяцев при подключении ряда тарифов, абоненту предоставляется специальная цена на смартфон — 9 576 руб. или 399 руб. в месяц. Максимальный размер скидки — до 52% в зависимости от модели. Итоговая стоимость комплекта равна стоимости смартфона без акции. Кредитный продукт «Кредит 0-0-24 Telecom» от КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), Лицензия ЦБ №3354 от 26 апреля 2013 года. Сумма кредита — от 3 000 руб. до 175 000 руб., первоначальный взнос — 0 руб., срок — 24 месяца, ставка — 15,65 % годовых, полная стоимость кредита — 15,65%. Цены с НДС. Количество товаров ограничено. Действует в собственных офисах и интернет-магазине Билайн (покупка в кредит доступна только при оформлении самовывоза) на всей территории РФ, кроме Республики Крым и Севастополя. Организатор акции — ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Подробнее о правилах акции, перечне товаров и услуг, входящих в комплект можно узнать на сайте beeline.ru.

ПАО «Вымпел-Коммуникации». Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций №№ 75690, 76658, 76659, 81483, 81484, 95297, 95298, 98749, 99358, 99360, 99931, 99933, 101255, 101256, 105558, 105559, 110408, 110410, 113584.

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