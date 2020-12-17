Больше, меньше и равно. Билайн предлагает умные скидки на смартфоны

Если вы новый абонент Билайн, при заказе с Samsung Galaxy А51 в интернет-магазине оператора вам нужно будет выбрать акционный комплект со смартфоном и нажать кнопку «Купить», чтобы он оказался в корзине. Затем вы выбираете самовывоз из офиса продаж. Приехав за смартфоном, сообщаете сотруднику номер заказа. Обратите внимание: когда акционный комплект доставляется курьером, возможность покупки в кредит без переплат недоступна.



Для действующих абонентов Билайн и всех, кто желает приобрести Samsung Galaxy А51 за 399 рублей в месяц, пошаговая инструкция будет немного другой. Сначала вы выбираете в интернет-магазине акционный смартфон и нажимаете кнопку «Купить» — товар окажется в корзине, но стоимость пока будет отображаться без скидки. Затем добавляете в корзину аксессуары на нужную сумму (в зависимости от модели смартфона) и выбираете самовывоз из офиса продаж. На месте сообщаете номер заказа, добавляете к покупке переход на акционный тариф и опцию «6 500 бонусных рублей на связь по акции». После этого скидка применяется.



