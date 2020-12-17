Больше, меньше и равно. Билайн предлагает умные скидки на смартфоны

До 17 января 2021 года при покупке Samsung Galaxy A51 64 Gb с опцией «6 500 рублей на связь по акции» на 12 месяцев, участвующими в акции услугами и/или аксессуарами в кредит без переплат на 24 месяцев при подключении ряда тарифов, абоненту предоставляется специальная цена на смартфон — 9 576 руб. или 399 руб. в месяц. Максимальный размер скидки — до 52% в зависимости от модели. Итоговая стоимость комплекта равна стоимости смартфона без акции. Кредитный продукт «Кредит 0-0-24 Telecom» от КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), Лицензия ЦБ №3354 от 26 апреля 2013 года. Сумма кредита — от 3 000 руб. до 175 000 руб., первоначальный взнос — 0 руб., срок — 24 месяца, ставка — 15,65 % годовых, полная стоимость кредита — 15,65%. Цены с НДС. Количество товаров ограничено. Действует в собственных офисах и интернет-магазине Билайн (покупка в кредит доступна только при оформлении самовывоза) на всей территории РФ, кроме Республики Крым и Севастополя. Организатор акции — ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Подробнее о правилах акции, перечне товаров и услуг, входящих в комплект можно узнать на сайте beeline.ru
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ПАО «Вымпел-Коммуникации». Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций №№ 75690, 76658, 76659, 81483, 81484, 95297, 95298, 98749, 99358, 99360, 99931, 99933, 101255, 101256, 105558, 105559, 110408, 110410, 113584.