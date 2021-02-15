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Из скважины — в офис и домой. В Петербург пришел новый сервис доставки питьевой воды
Артезианская вода с доставкой в офис и на дом: в Петербурге запущен сервис MyWatershop. «Святой Источник» и Borjomi привезут в офис или в квартиру в удобное время и в нужном количестве. Рассказываем, как сделать первый заказ — да еще и получить подарок.
Фото: freepik.com
Сервис доставки воды MyWatershop вышел на рынок Северной столицы совсем недавно, в феврале. Однако бренды, которые он представляет, все прекрасно знают: «Боржоми» и «Святой Источник».

«Святой Источник» добывается из артезианских скважин, расположенных на глубине до 120 м. На современных производственных комплексах компании используются бережные технологии очистки, поэтому вода сохраняет все полезные элементы, заложенные в нее природой, и соответствует потребностям организма. Производство питьевой воды «Святой Источник» соответствует высоким требованиям в области обеспечения пищевой безопасности, признанным на международном уровне: к потребителю поступает только качественный, безопасный продукт. «Святой Источник» выпускают и в маленьких бутылках, и в 19-литровых бутылях для кулера. Так что употреблять воду можно не только в спортзале или на пикнике, но и дома, а также на работе.
Как известно, легендарная минеральная вода «Боржоми» добывается на Кавказе. Но, наверное, не каждый слышал о том, что у нее вулканическое происхождение и почтенный возраст — не менее 1500 лет. На поверхность земли вода вытекает с глубины 8-10 км. Из скважины «Боржоми» попадает на разливочный завод, где отстаивается, охлаждается, насыщается природным углекислым газом и закупоривается в бутылках. Готовую воду привозят из Грузии в Россию.
Чтобы заказать минеральную и питьевую воду, зарегистрируйтесь на сайте MyWatershop.ru, оформите заявку и выберите удобные дату и время доставки. Отлаженная система логистики позволит обеспечить быструю бесплатную* доставку продукции в каждый дом и каждую компанию. Кстати, новые клиенты в Петербурге смогут получить две бутыли воды «Святой Источник» 19 л по цене одной. Акция** действует на первый заказ.
Заказать воду
Материал подготовлен специально для IDS Borjomi Russia.
Фото предоставлены IDS Borjomi Russia.

* Подробнее о процедуре и условиях читайте на сайте.

** Акция «Легкий старт» проводится ООО «Минводы Боржоми» (115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, строение 2, пом. 301, 302, ИНН 7703729819, ОГРН 1107746833127) . Акция действует до 30.06.2021 г.

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