Из скважины — в офис и домой. В Петербург пришел новый сервис доставки питьевой воды

Артезианская вода с доставкой в офис и на дом: в Петербурге запущен сервис MyWatershop. «Святой Источник» и Borjomi привезут в офис или в квартиру в удобное время и в нужном количестве. Рассказываем, как сделать первый заказ — да еще и получить подарок.