Из скважины — в офис и домой. В Петербург пришел новый сервис доставки питьевой воды

Сервис доставки воды MyWatershop вышел на рынок Северной столицы совсем недавно, в феврале. Однако бренды, которые он представляет, все прекрасно знают: «Боржоми» и «Святой Источник». «Святой Источник»
добывается из артезианских скважин, расположенных на глубине до 120 м. На современных производственных комплексах компании используются бережные технологии очистки, поэтому вода сохраняет все полезные элементы, заложенные в нее природой, и соответствует потребностям организма. Производство питьевой воды «Святой Источник» соответствует высоким требованиям в области обеспечения пищевой безопасности, признанным на международном уровне: к потребителю поступает только качественный, безопасный продукт. «Святой Источник» выпускают и в маленьких бутылках, и в 19-литровых бутылях для кулера. Так что употреблять воду можно не только в спортзале или на пикнике, но и дома, а также на работе.