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Против классовой борьбы: «Северный город» и RBI объединились под одним брендом
Строящиеся объекты Группы RBI больше не будут разделяться на два бренда: «Северный город» и RBI. Компания отказалась от традиционного деления на классы «комфорт», «бизнес» и «элита», сосредоточившись на совершенствовании характеристик проектов.
Исторически бренд «Северный город» появился внутри RBI в 2002 году для того, чтобы продавать «Квартиры для среднего класса», отмечают в компании. А бренд RBI традиционно ассоциировался с более дорогим сегментом — жильем бизнес- и элитного класса. Однако четкие границы между разными классами недвижимости в последнее время стираются — это наглядно видно на примере объектов Группы.
Если сравнить проекты «Северного города» за 2002 и 2020 годы, они очень изменились по характеристикам. Технологии, материалы и планировки, дизайн и благоустройство, системы безопасности и электронная «начинка» дома и даже наличие подземного паркинга или высота потолков в квартире — сегодняшнему оснащению жилых комплексов, строящихся под классом «комфорт», могут позавидовать многие элитные объекты в центральных районах города.

Например, в ЖК Ultra City, объекте «Северного города» — вторая очередь сейчас строится на Комендантском проспекте — этой весной будут установлены уникальные интерактивные детские площадки немецкого производителя Richter Spielgeraete. Такие в городе есть пока только на Новой Голландии. Каждая карусель и песочница здесь эксклюзивная: создается для конкретной площадки. В 2022 такое же уникальное оборудование установят и на площадках элитного ЖК Futurist, который строит RBI на Петроградской стороне. Только в Ultra City места для игр и веселья в три раза больше и площадок — тоже.
Схожая ситуация с архитектурой зданий: в Приморском районе возможности для творчества и новаторских идей, вероятно, даже шире, чем в центре города. Так что говорить о том, какой класс жилья выше, становится все сложнее.

Именно поэтому в Группе RBI решили все проекты возводить под единым брендом, гарантируя таким образом покупателям максимально высокое качество вне зависимости от цены квадратного метра или расположения дома.

После объединения брендов «Северный город» и RBI над проектами продолжит работать та же команда специалистов, которая создавала жилые комплексы Группы RBI на протяжении десятилетий. Для покупателей сохранятся все бонусы и спецпредложения, включая скидку за повторную покупку — если даже первую квартиру вы купили у «Северного города», а следующую уже под брендом RBI. И юридическое лицо — застройщик ООО «Северный город» — тоже спокойно продолжает работать в составе Группы RBI, как это было и раньше.
ЖК Ultra City — застройщик ЗАО «Северный город», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК Futurist — застройщик ООО «СЗ ЛАМБРИ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Материал подготовлен специально для Группы RBI

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