Против классовой борьбы: «Северный город» и RBI объединились под одним брендом

Если сравнить проекты «Северного города» за 2002 и 2020 годы, они очень изменились по характеристикам. Технологии, материалы и планировки, дизайн и благоустройство, системы безопасности и электронная «начинка» дома и даже наличие подземного паркинга или высота потолков в квартире — сегодняшнему оснащению жилых комплексов, строящихся под классом «комфорт», могут позавидовать многие элитные объекты в центральных районах города.
Например, в ЖК Ultra City
, объекте «Северного города» — вторая очередь сейчас строится на Комендантском проспекте — этой весной будут установлены уникальные интерактивные детские площадки немецкого производителя Richter Spielgeraete. Такие в городе есть пока только на Новой Голландии. Каждая карусель и песочница здесь эксклюзивная: создается для конкретной площадки. В 2022 такое же уникальное оборудование установят и на площадках элитного ЖК Futurist, который строит RBI на Петроградской стороне. Только в Ultra City места для игр и веселья в три раза больше и площадок — тоже.