Против классовой борьбы: «Северный город» и RBI объединились под одним брендом

Схожая ситуация с архитектурой зданий: в Приморском районе возможности для творчества и новаторских идей, вероятно, даже шире, чем в центре города. Так что говорить о том, какой класс жилья выше, становится все сложнее.



Именно поэтому в Группе RBI решили все проекты возводить под единым брендом, гарантируя таким образом покупателям максимально высокое качество вне зависимости от цены квадратного метра или расположения дома.



После объединения брендов «Северный город» и RBI над проектами продолжит работать та же команда специалистов, которая создавала жилые комплексы Группы RBI на протяжении десятилетий. Для покупателей сохранятся все бонусы и спецпредложения, включая скидку за повторную покупку — если даже первую квартиру вы купили у «Северного города», а следующую уже под брендом RBI. И юридическое лицо — застройщик ООО «Северный город» — тоже спокойно продолжает работать в составе Группы RBI, как это было и раньше.

